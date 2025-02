Apple-Aktien gewinnen durch KI-Partnerschaft mit Alibaba und neue Veröffentlichung 📈

Die Aktien des Technologiegiganten Apple (Ticker: AAPL) steigen um 3 %, da er die Herausforderungen des chinesischen Marktes angeht und seine Produktpalette erweitert. ► Apple WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker: AAPL KI-Zusammenarbeit in China Apple hat sich mit dem chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba zusammengetan, um KI-Funktionen für in China verkaufte iPhones zu entwickeln. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Verkäufe von Apple auf dem größten Smartphone-Markt der Welt wiederzubeleben, wo das Unternehmen mit zunehmendem Wettbewerb und regulatorischen Hürden konfrontiert ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Positive Finanzprognose Apple meldete kürzlich sein bestes Quartal aller Zeiten mit einem Umsatz von 124,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der positive Ausblick des Unternehmens für das laufende Quartal, der ein Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich prognostiziert, hat das Vertrauen der Anleger gestärkt. Neue Produktinnovationen Apple setzt seine Innovationen in seiner gesamten Produktpalette fort. Die Beats-Sparte des Unternehmens hat den Powerbeats Pro 2 vorgestellt, der über eine Geräuschunterdrückung und einen Herzfrequenzmesser verfügt. Darüber hinaus erweitert Apple seine KI-Fähigkeiten durch Apple Intelligence, das ab April in weiteren Sprachen verfügbar sein wird. Marktreaktion Die Apple-Aktie stieg am Dienstag im frühen Handel um 3 % und testete die 100-Tage-SMA, was die Begeisterung der Anleger für die strategischen Schritte und Produktinnovationen des Unternehmens widerspiegelt. Apple Aktie Chartanalyse – Daily: ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.