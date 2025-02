In den Wochenschluss bekamen die Marktteilnehmer noch einen Quartalsbericht eines Wall Street Schwergewichts: Apple (Ticker: AAPL) legte Zahlen vor, beschloss die Handelswoche aber unspektakulär, was eventuell bereits eine Idee liefert, wie die Zahlen ausfielen. Apple mit durchwachsenen Quartalszahlen, China bleibt ein Sorgenkind 🔴 Aktie zunächst neutral Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Apple Handelsideen 🔴 Apple Prognose & Ausblick ► Apple WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker: AAPL Apple wies einen Gewinn pro Aktie von $2,40 gegenüber erwarteten $2,35 bei einem Umsatz von 124,30 Mrd. USD gegenüber erwarteter 124,12 Mrd. USD aus. Etwas spezifischer belief sich der iPhone-Umsatz auf 69,14 Mrd. USD gegenüber erwarteter 71,03 Mrd. USD mit ein Grund für den bearishen Verlauf in der Aktie seit Jahresbeginn, von welchem sich die Aktie selbst im turbulenten DeepSeek-Umfeld zum Wochenbeginn erholen konnte und ausgehend von den Januar-Tiefs mit einer Korrekturbewegung von rund 10% aufwarten konnte, weswegen sich die Volatilität in den Wochenschluss dann eher gemächlich präsentierte. Mit Blick auf das laufende Geschäftsquartal gab Apple an, ein Wachstum im „niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich“ auf Jahresbasis zu erwarten, gab zudem an, für seinen Geschäftsbereich Services ein Wachstum im „niedrigen zweistelligen Bereich“ zu erwarten. Ein Grund für die für Apple Verhältnisse bescheidenen Zahlen war laut des Unternehmens unter anderem der starke Dollar, welcher den Gesamtumsatz um etwa 2,5 % belastet haben dürfte und dass die Gesamtwachstumsrate nach einer Währungsbereinigung ähnlich hoch sein dürfte wie im Dezember-Quartal (6 %). Nun, obwohl der Gesamtumsatz von Apple im Quartal stieg, gingen die iPhone-Verkäufe des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück, tatsächlich war die Umsatzabweichung von Apple beim iPhone gegenüber der Erwartung der Wall Street die größte für das Unternehmen seit zwei Jahren. Damals gab Apple an, dass die Abweichung darauf zurückzuführen sei, dass aufgrund von Produktionsproblemen in China nicht genügend iPhone-14-Modelle hergestellt werden konnten. China bleibt ein Sorgenkind für Apple, insgesamt gingen die Verkäufe in China im Laufe des Quartals um 11,1 % auf 18,51 Milliarden US-Dollar zurück, entsprechend dem größten Rückgang der Verkäufe in China seit dem Vorjahresquartal, als diese um 12,9 % zurückgingen. In Bezug auf die Aktie bin ich kurzfristig zunächst neutral, könnte mir nach der eher durchwachsenen Perofrmance folgend auf die Zahlen in den Wochenschluss realistisch einen nochmaligen Test der 230 US-Dollar Marke vorstellen. Finden sich hier Käufer und sind die Bullen dann in der Lage die Aktie zurück über die 250 US-Dollar Marke zu befördern, wären neue Allzeithochs sehr wahrscheinlich, ein Fall unter die 230 USD-Marke hingegen würde mich bzgl. bestehender Engagements in meinem Portfolio zunächst eher vorsichtiger werden lassen. Apple Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

