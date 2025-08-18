Rekordinvestition treibt Applied Digital Aktie nach oben Die Applied Digital Aktie (APLD.US) legte um rund 15 % auf 16,35 USD zu, nachdem das Unternehmen den Bau eines neuen KI-Rechenzentrums „Polaris Forge 2“ in Harwood, North Dakota, angekündigt hat. Mit einer Investitionssumme von 3 Milliarden USD handelt es sich um das größte Projekt in der Unternehmensgeschichte. Kapazität: 280 Megawatt zum Start, erweiterbar

Betriebsbeginn: 2026

Volle Auslastung: Anfang 2027

Arbeitsplätze: über 200 neue Vollzeitstellen

Energieversorgung: Cass County Electric Cooperative ► Applied Digital Aktie ISIN: US0381692070 | WKN: A3DHHB | Ticker: APLD Diese Expansion folgt auf den bestehenden Standort Polaris Forge 1 in Ellendale und verdeutlicht die rasant steigende Nachfrage nach KI-Computing-Infrastruktur von Hyperscalern und Forschungseinrichtungen.

Hauptsitz: Dallas, Texas

Fokus: Entwicklung & Betrieb von KI-optimierten Rechenzentren

Technologie: proprietäre wasserlose Kühlung

Einsatzbereiche: Künstliche Intelligenz, Blockchain, Cloud, Netzwerke Nach Bekanntgabe der Investition erreichte die Applied Digital Aktie ein neues Allzeithoch (ATH). Viele Anleger fragen sich nun: Soll man jetzt die Aktien kaufen? Mit der starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur, einer klaren Expansionsstrategie und soliden Partnerschaften könnte die Applied Digital Aktie für Investoren, die im Bereich Künstliche Intelligenz langfristig wachsen wollen, interessant sein.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

