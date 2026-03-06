US Börsenstart: S&P 500 unter Druck – Ölpreise, NFP-Daten und Tech-Aktien bewegen die US Börse

- US Börse unter Druck
Börse USA: S&P 500 kämpft mit geopolitischem Druck und schwachen Daten 📉
Die Börse USA steht aktuell unter Druck. Schwächere Arbeitsmarktdaten, steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen im Nahen Osten belasten die Stimmung an der US Börse. Besonders der Konflikt im Iran sorgt für Unsicherheit bei Investoren und treibt gleichzeitig die Energiepreise nach oben.
Während US-Präsident Donald Trump versuchte, die Märkte zu beruhigen und erklärte, die wirtschaftlichen Auswirkungen könnten ähnlich ausfallen wie in der Venezuela-Krise, bleiben Anleger vorsichtig. Die Futures auf die wichtigsten US-Indizes zeigen weiterhin Verluste:
-
Dow Jones : −1,1 %
-
Nasdaq 100 : −0,5 %
Zudem belastet der Finanzsektor den Markt, nachdem BlackRock die Rücknahmen aus einem Private-Credit-Fonds mit rund 30 Milliarden USD Volumen ausgesetzt hat.
Key Takeaways
US Börse unter Druck:
Schwache Arbeitsmarktdaten und steigende Ölpreise belasten die Börse USA.
S&P 500 im Abwärtstrend:
Der Index bleibt in einem fallenden Trendkanal mit Support bei 6.700 Punkten.
Energieaktien profitieren:
Steigende Ölpreise treiben Unternehmen wie Chevron und Exxon, während Airlines unter Druck geraten.
S&P 500 Analyse: Wichtige Marken im Blick
Technisch bleibt der S&P 500 in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Der Index bewegt sich weiterhin innerhalb eines fallenden Trendkanals und nähert sich aktuell der unteren Begrenzung dieser Struktur.
Wichtige technische Marken:
-
Support: etwa 6.700 Punkte
-
Widerstand: etwa 6.845 Punkte
Solange der Index unterhalb des Widerstandsbereichs bleibt, bleibt die kurzfristige Struktur an der US Börse eher bearish. Ein Bruch unter die Unterstützungszone könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen.
Tech-Aktien unter Druck – Energieaktien profitieren ⚡
Ein Großteil der großen Technologieunternehmen zeigt heute leichte Verluste, was eher auf eine Abkühlung der Marktstimmung als auf panikartige Verkäufe hindeutet.
Aktuelle Bewegungen der Mega-Caps:
-
Microsoft (MSFT): −0,7 %
-
Apple (AAPL): −0,8 %
-
Meta (META): −1,1 %
-
Tesla (TSLA): −1,1 %
-
Alphabet (GOOGL): −1,2 %
-
Amazon (AMZN): −1,3 %
-
Nvidia (NVDA): −1,4 %
Auf der Gewinnerseite stehen hingegen Energieunternehmen, die von steigenden Ölpreisen profitieren:
-
Chevron (CVX): +1,4 %
-
Exxon Mobil (XOM): +1,4 %
Gleichzeitig geraten Fluggesellschaften unter Druck, da höhere Treibstoffkosten die Margen belasten:
-
Delta Air Lines (DAL): −2 %
-
United Airlines (UAL): −2,7 %
-
American Airlines (AAL): −2,5 %
Einzelaktien im Fokus der US Börse
Mehrere Unternehmensmeldungen sorgen zusätzlich für Bewegung an der Börse USA.
Marvell Technology (MRVL)
Die Aktie steigt um über 10 %, nachdem das Unternehmen seine langfristige Umsatzprognose auf 15,2 Milliarden USD bis 2028 angehoben hat. Treiber sind vor allem KI-Chips und Rechenzentrumsinfrastruktur.
Samsara (IOT)
Die Aktie legt ebenfalls rund 10 % zu, nachdem das Unternehmen ein stärkeres Wachstum der wiederkehrenden Umsätze gemeldet hat.
Dow Inc. (DOW)
Die Aktie steigt etwa 4 %, nachdem JPMorgan ihre Empfehlung auf „Overweight“ angehoben hat.
Trade Desk (TTD)
Die Aktie verliert etwa 3 %, nachdem Wedbush das Rating auf „Underperform“ gesenkt hat.
Weitere Unternehmensnachrichten
Auch mehrere bekannte US-Konzerne sorgen für Schlagzeilen:
Costco (COST)
Das Unternehmen erhöhte seine Gewinnprognose für das Weihnachtsquartal leicht, nachdem mögliche Rückerstattungen von Zöllen als zusätzlicher Margentreiber gesehen werden.
Ford (F)
Ford ruft 1,74 Millionen Fahrzeuge wegen möglicher Probleme mit Kraftstoffeinspritzern zurück. Neben operativen Kosten könnte auch der Reputationsschaden eine Rolle spielen.
Gap (GAP)
Der Einzelhändler senkte seine Gewinnprognose aufgrund schwächerer Konsumnachfrage und möglicher Zollbelastungen.
Nike (NKE)
Nike ruft über 5.300 Ladegeräte für Adapt-BB-Schuhe zurück, nachdem Überhitzungsrisiken festgestellt wurden.
Medtronic (MDT)
Der Medizintechnikkonzern verkauft Aktien seiner MiniMed-Sparte im Wert von rund 1,55 Milliarden USD, um seine Beteiligung zu monetarisieren.
Fazit
Die Börse USA befindet sich aktuell in einer Phase erhöhter Unsicherheit. Schwache Wirtschaftsdaten, steigende Energiepreise und geopolitische Spannungen sorgen für Druck auf die US Börse.
Während Technologieaktien kurzfristig schwächeln, profitieren Energieunternehmen von den steigenden Rohstoffpreisen. Entscheidend für die weitere Entwicklung wird sein, ob sich die geopolitische Lage stabilisiert und wie stark die US-Wirtschaft tatsächlich abkühlt.
Kurzfristig dürfte die US Börse daher weiterhin von hoher Volatilität geprägt sein.
S&P 500 Index Chart (H1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
