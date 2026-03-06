Nasdaq Prognose: Schwache US-Arbeitsmarktdaten im Fokus der Nasdaq Analyse

Das Wichtigste in Kürze Schwache US-Arbeitsmarktdaten überraschen deutlich

Stagflationsrisiken rücken stärker in den Fokus

Nasdaq reagiert zunächst negativ auf die Daten

Die aktuelle Nasdaq Prognose steht im Zeichen überraschend schwacher US-Arbeitsmarktdaten. Der jüngste Bericht zu den Non-Farm Payrolls fiel deutlich unter den Erwartungen aus und könnte die kurzfristige Nasdaq Analyse maßgeblich beeinflussen. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 US-Arbeitsmarkt deutlich schwächer als erwartet Im Februar gingen die Non-Farm Payrolls überraschend um 92.000 Stellen zurück, während Analysten im Vorfeld einen Zuwachs von 60.000 Stellen erwartet hatten. Im Vormonat lag der Stellenaufbau noch bei 130.000. Ein Blick auf die Details zeigt eine breite Schwäche im Arbeitsmarkt: Private Beschäftigung: −86.000 Stellen (Erwartung: +60.000; zuvor: +172.000)

Staatliche Beschäftigung: −6.000 Stellen (zuvor: −42.000)

Industriebeschäftigung: −12.000 Stellen (Erwartung: −2.000; zuvor: −5.000) Parallel dazu stieg die Arbeitslosenquote auf 4,4 %, während Ökonomen lediglich 4,3 % erwartet hatten. Auch im Vormonat lag sie bei 4,3 %. Löhne steigen weiter im Jahresvergleich Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten weiterhin zu und stiegen um 3,8 % im Jahresvergleich. Damit fiel der Anstieg etwas stärker aus als prognostiziert (3,7 % im Jahresvergleich). Steigende Löhne bei gleichzeitig schwächerem Beschäftigungswachstum können auf zunehmenden inflationären Druck bei nachlassender Konjunkturdynamik hinweisen – ein Szenario, das häufig als Stagflationsrisiko interpretiert wird. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Einzelhandelsumsätze liefern gemischte Signale Auch die aktuellen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen zeichneten ein uneinheitliches Bild: Einzelhandelsumsätze: −0,2 % im Monatsvergleich (Erwartung: −0,3 %; zuvor: 0,0 %)

Kern-Einzelhandelsumsätze: 0,0 % im Monatsvergleich (Erwartung: 0,1 %; zuvor: 0,0 %) Während der Rückgang insgesamt etwas weniger stark ausfiel als erwartet, blieb das zugrunde liegende Konsumwachstum schwach. Nasdaq Analyse: Markt reagiert zunächst mit Rückgang Der Nasdaq reagierte unmittelbar nach Veröffentlichung der Daten mit einem Rückgang, da die schwachen Arbeitsmarktdaten Sorgen über eine mögliche Abkühlung der US-Wirtschaft verstärkten. Für die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt jedoch entscheidend, wie Investoren die Kombination aus: schwachem Beschäftigungswachstum

steigender Arbeitslosigkeit

