DAX Verlierer: Merck Aktie bricht ein – Merck Prognose nach 8 % Kursverlust

Per Xetra-Schluss notierten am 05.03.2026 insgesamt 13 Aktien im Plus, während 27 Werte im Minus schlossen. Unter den DAX Verlierern stand vor allem die Merck Aktie im Fokus.
Das Tabellenende belegte Merck mit einem Abschlag von 8,10 %, gefolgt von Rheinmetall mit −5,53 % und Siemens Energy mit −5,16 %.
► Merck WKN: 659990 | ISIN: DE0006599905 | Ticker: MRK
🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner
-
Merck größter DAX Verlierer: Die Merck Aktie verlor am 05.03.2026 per Xetra-Schluss 8,10 % und war damit der schwächste Wert im DAX.
-
Technisches Bild deutlich schwächer: Der Kurs fiel im Tageschart unter die wichtige SMA200 bei rund 115,9 EUR, was das Chartbild deutlich eintrübt und weiteren Abwärtsdruck signalisiert.
-
Merck Prognose bleibt vorsichtig: Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, bleiben Rücksetzer in Richtung 114 EUR oder sogar 100 EUR möglich; kurzfristige Erholungen könnten zunächst bis zur Zone um SMA20 und SMA50 führen.
Merck Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Aktie konnte sich zwar vom Tief aus dem Jahr 2025 erholen, gab diese Gewinne jedoch bis September wieder ab. Anfang Oktober nahm die Nachfrage wieder zu, allerdings folgte erneut eine Konsolidierung innerhalb einer Seitwärtsphase.
Im Januar gelang schließlich ein Ausbruch nach oben. In der Folge stieg der Kurs bis in den Bereich von 130 EUR, bevor sich erneut eine Seitwärtsbewegung etablierte.
Der gestrige Handel brachte jedoch eine deutliche Trendverschlechterung. Es bildete sich eine lange rote Tageskerze, die von der SMA20 (125,20 EUR) und der SMA50 (125,49 EUR) bis unter die SMA200 (115,91 EUR) fiel. Damit wurde die SMA200 erstmals seit Dezember 2025 wieder erreicht.
Das Chartbild hat sich durch diesen Rücksetzer klar eingetrübt.
Mögliche Szenarien laut Merck Prognose
Bestätigt sich der schwache Tagesschluss im heutigen Handel, könnte eine weitere rote Tageskerze folgen. In diesem Szenario wären zunächst 114 EUR und darunter 100 EUR mögliche Kursziele.
Sollte sich hingegen eine grüne Tageskerze bilden, könnte die Aktie wieder über die SMA200 steigen. Entscheidend wäre dabei ein Tagesschluss über 119 EUR, um das Risiko eines Fehlausbruchs zu reduzieren.
Das kurzfristige Erholungspotenzial liegt im Bereich der SMA20 und SMA50. Sollte dieser Bereich erreicht werden, könnte die Aufwärtsbewegung dort zunächst auslaufen.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral / bärisch
Merck Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart ist erkennbar, dass die Aktie im November über die SMA200 (123,62 EUR) gestiegen ist und sich anschließend auch über SMA20 (123,82 EUR) sowie SMA50 (125,58 EUR) etablieren konnte.
Bis Mitte Januar setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Der darauffolgende Rücksetzer konnte zwar teilweise aufgefangen werden, die Dynamik reichte jedoch nicht aus, um sich nachhaltig von der SMA20 nach oben zu lösen.
Im gestrigen Handel fiel die Aktie dynamisch unter die SMA200 und etablierte sich darunter.
Solange die Aktie unter dieser Durchschnittslinie notiert, bleibt aus technischer Sicht eine Fortsetzung der Schwäche möglich.
Sollte es kurzfristig zu einer Gegenbewegung kommen, könnte diese zunächst bis an die SMA200 führen. In diesem Bereich dürfte sich entscheiden, ob die Erholung weiterläuft oder erneut Verkaufsdruck einsetzt.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): bärisch
Merck Prognose – Tagesausblick
Tagesprognose gemäß aktueller Einschätzung: abwärts
Widerstände
-
115,91
-
121,22
-
123,62
-
123,81
-
123,83
-
125,01
-
125,58
-
127,10 (GAP)
Unterstützungen
-
113,75
-
112,89
-
111,92
-
107,90
-
104,65
-
100,65
* Angaben auf Basis Xetra-Schlusskurs.
