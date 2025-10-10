Applied Digital Corporation Aktie: 84 % Umsatzsprung – Aktie steigt 350 % seit Jahresbeginn

Das Wichtigste in Kürze Umsatzsprung um 84 %

Neuer CoreWeave-Deal

Starker Kursanstieg

⚡ Applied Digital Corporation Aktie: Starke Quartalszahlen beflügeln Kurs – Wachstumspotenzial bleibt enorm 💬 Einleitung Die Applied Digital Corporation Aktie sorgt erneut für Aufsehen an der Wall Street. Das Unternehmen, spezialisiert auf Rechenzentren und KI-Infrastruktur, übertraf im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres deutlich die Analystenerwartungen. Getrieben durch steigende Nachfrage nach Rechenleistung und neue Verträge im KI-Bereich befindet sich die Aktie in einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung. ► Applied Digital Corporation ISIN: US0381692070 | WKN: A3DHHB | Ticker: APLD 🔑 Key Takeaways 📈 Umsatzsprung um 84 % – Applied Digital meldet 64,2 Mio. USD Umsatz, klar über den Prognosen.

⚙️ Neuer CoreWeave-Deal – Das Polaris-Forge-1-Rechenzentrum erreicht mit 400 MW erstmals Vollauslastung.

🚀 Starker Kursanstieg – Aktie seit Jahresbeginn um rund +350 % gestiegen, Trend bleibt positiv. 💡 Analyse – Wachstum durch KI-Infrastruktur und neue Standorte Das Hauptgeschäft von Applied Digital Corp ist das Vermieten von Rechenkapazität, die mittlerweile fast 60 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Mit dem jüngsten Vertrag mit CoreWeave ist der Standort Polaris Forge 1 vollständig ausgelastet – ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Doch damit ist das Wachstumspotenzial längst nicht ausgeschöpft: Der neue Polaris Forge 2 Campus soll zusätzliche 300 MW Kapazität liefern, mit Skalierungspotenzial auf bis zu 1 Gigawatt (GW) .

Der Start ist für 2026 geplant, die vollständige Auslastung soll 2027 erreicht werden. Trotz anhaltender Verluste und hoher Investitionskosten hat das Unternehmen 5 Milliarden USD an Finanzierung gesichert, um die Expansion abzusichern.

Mit der globalen KI-Investitionswelle positioniert sich Applied Digital als einer der entscheidenden Infrastrukturpartner der Branche. 📊 Kursentwicklung – Applied Digital Corporation Aktie im Höhenflug Die Aktie befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend. Seit Jahresbeginn legte sie rund +350 % zu, angetrieben durch starke Geschäftszahlen und positive Wachstumsaussichten.

Das Marktinteresse nimmt weiter zu – Anleger sehen in Applied Digital einen der potenziellen Gewinner des KI-Infrastruktur-Booms. 🧠 Fazit – Wachstumspotenzial bleibt groß Die Applied Digital Corporation Aktie überzeugt mit starkem Umsatzwachstum, klarer strategischer Ausrichtung und ehrgeizigen Expansionsplänen.

Trotz kurzfristiger Risiken durch hohe Investitionen bleibt die langfristige Perspektive positiv.

Mit neuen Projekten und steigender Nachfrage nach KI-Rechenleistung dürfte das Unternehmen seine Marktposition weiter festigen – und die Aktie bleibt ein spannender Kandidat im Bereich Aktien News rund um Künstliche Intelligenz und Infrastrukturtechnologie. Applied Digital Corporation Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.