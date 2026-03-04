The Trade Desk Aktie unter Druck trotz starker Quartalszahlen. Umsatz und Gewinn über Erwartungen, aber schwacher Ausblick – jetzt Aktien kaufen?

Die The Trade Desk Aktie (NASDAQ: TTD) geriet nach Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen unter Druck. Obwohl Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertrafen, enttäuschte der Ausblick für das kommende Quartal. Für Anleger stellt sich nun die zentrale Frage: Ist die The Trade Desk Aktie nach dem Rücksetzer eine Gelegenheit, um Aktien zu kaufen – oder ein Warnsignal?

► The Trade Desk WKN: A2ARCV | ISIN: US88339J1051 | Ticker: TTD.US

geschrieben von Jens Klatt

🔎 Drei Key Takeaways zur The Trade Desk Aktie

✅ Quartalszahlen über Erwartungen: Umsatz und Gewinn lagen leicht über den Analystenschätzungen.

✅ Starkes Gesamtjahr: 2,9 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz bei hoher Profitabilität.

⚠️ Schwacher Ausblick: Prognose für Q1 unter den Markterwartungen – Aktie reagiert negativ.

📈 Quartalszahlen: Operativ liefert The Trade Desk ab

The Trade Desk meldete für das vierte Quartal einen Gewinn von 59 Cent je Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung von 58 Cent.

Der Quartalsumsatz lag bei 846,79 Millionen US-Dollar und damit über der Analystenerwartung von 840,46 Millionen US-Dollar sowie deutlich über dem Vorjahreswert von 741,01 Millionen US-Dollar.

➡️ Fundamentale Stärke ist also weiterhin vorhanden – ein wichtiger Punkt für Investoren, die langfristig Aktien kaufen möchten.

📊 Starkes Gesamtjahr 2025 💰

Neben den Quartalszahlen überzeugte auch der Blick auf das Gesamtjahr:

Bruttoausgaben: 13,4 Milliarden US-Dollar

Umsatz 2025: 2,9 Milliarden US-Dollar

Kundenbindungsrate: Über 95 %

CEO Jeff Green betonte die hohe Rentabilität und den starken Cashflow trotz makroökonomischer Unsicherheiten.

Für Anleger ist besonders die hohe Kundenbindung ein Qualitätsmerkmal, das für ein robustes Geschäftsmodell spricht.

⚠️ Ausblick enttäuscht – Warum die The Trade Desk Aktie fällt

Der eigentliche Belastungsfaktor war die Prognose für das erste Quartal:

The Trade Desk erwartet einen Umsatz von mehr als 678 Millionen US-Dollar, während Analysten mit 689,48 Millionen US-Dollar gerechnet hatten.

Auch wenn die Differenz nicht dramatisch erscheint, reagieren Wachstumsaktien sensibel auf Abschwächungssignale. Gerade Anleger, die gezielt Aktien kaufen, sollten bei Prognosen besonders genau hinschauen.

🌍 Makro-Umfeld bleibt Risikofaktor

The Trade Desk operiert im digitalen Werbemarkt, der stark von Konjunktur, Werbebudgets und globaler Wirtschaftsentwicklung abhängt. In Phasen makroökonomischer Unsicherheit reagieren Unternehmen häufig mit Kürzungen ihrer Marketingausgaben.

Das erklärt, warum selbst solide Zahlen bei einer vorsichtigen Prognose zu Kursverlusten führen können.

💡 Ist die The Trade Desk Aktie jetzt ein Kauf?

Für langfristig orientierte Investoren könnte der Rücksetzer eine interessante Gelegenheit darstellen:

✔️ Stark wachsender Umsatz

✔️ Hohe Kundenbindung

✔️ Profitables Geschäftsmodell

✔️ Marktführer im programmatischen Advertising

Dem gegenüber stehen:

❗ Konjunkturabhängigkeit

❗ Sensibilität gegenüber Prognoseanpassungen

Wer überlegt, Aktien zu kaufen, sollte prüfen, ob das eigene Portfolio Wachstumswerte mit kurzfristiger Volatilität verkraftet.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🏁 Fazit: The Trade Desk Aktie zwischen Qualität und Zyklik

Die The Trade Desk Aktie zeigt weiterhin operative Stärke. Umsatz, Gewinn und Kundenbindung sprechen für ein qualitativ hochwertiges Unternehmen im digitalen Werbemarkt.

Kurzfristig belastet jedoch der vorsichtige Ausblick.

👉 Für langfristige Anleger, die gezielt Qualitäts-Wachstumswerte suchen und bereit sind, Schwankungen auszuhalten, kann die Aktie nach Kursrücksetzern attraktiv sein.

👉 Für konservative Investoren könnte das makroökonomische Umfeld hingegen ein Unsicherheitsfaktor bleiben.

The Trade Desk Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

❓ FAQ zur The Trade Desk Aktie

📊 Was macht The Trade Desk?

The Trade Desk ist ein Technologieunternehmen, das eine Plattform für programmatische digitale Werbung anbietet. Werbekunden können automatisiert Anzeigen auf Websites, Streaming-Plattformen und Connected TV buchen. Die The Trade Desk Aktie (NASDAQ: TTD) ermöglicht Anlegern die Beteiligung an diesem wachstumsstarken Werbemarkt.

📈 Warum ist die The Trade Desk Aktie gefallen?

Obwohl Umsatz und Gewinn im letzten Quartal die Erwartungen übertrafen, enttäuschte der Ausblick für das kommende Quartal. Das Unternehmen prognostizierte einen Umsatz von über 678 Millionen US-Dollar und lag damit unter den Analystenschätzungen. Wachstumsaktien reagieren empfindlich auf vorsichtige Prognosen.

💰 Lohnt es sich, die The Trade Desk Aktie zu kaufen?

Ob Anleger die The Trade Desk Aktie kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. Langfristig überzeugt das Unternehmen durch starkes Umsatzwachstum, hohe Kundenbindung und Profitabilität. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch konjunkturabhängig und volatil.

📉 Ist die The Trade Desk Aktie eine Wachstumsaktie?

Ja. The Trade Desk gilt als Wachstumsaktie im Bereich digitaler Werbung und programmatischer Anzeigen. Das Unternehmen profitiert vom Trend zu Streaming, Connected TV und datengetriebener Werbung.

🏦 Wie verdient The Trade Desk Geld?

The Trade Desk verdient Geld über eine prozentuale Gebühr auf das über die Plattform abgewickelte Werbevolumen. Steigende Werbeausgaben und neue digitale Werbeformate wirken sich positiv auf Umsatz und Gewinn aus.