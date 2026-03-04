Goldpreis steigt wieder 🟡 Edelmetalle profitieren von geopolitischer Unsicherheit

Goldpreis steigt wieder 🪙 Silber Prognose: Edelmetalle profitieren von Unsicherheit

Der Goldpreis und der Silberpreis konnten sich nach den deutlichen Rückgängen des Vortages wieder stabilisieren. Hintergrund ist die zunehmende Unsicherheit an den Finanzmärkten infolge der Eskalation des Konflikts zwischen den USA, Israel und Iran.

Viele Investoren suchen aktuell verstärkt nach defensiven Anlagen, um ihr Portfolio gegen geopolitische Risiken abzusichern. In diesem Umfeld rücken klassische sichere Häfen wie Gold und Silber wieder stärker in den Fokus.

Trotz der kurzfristigen Volatilität bleibt die langfristige Nachfrage nach Edelmetallen stabil, da geopolitische Risiken, geldpolitische Unsicherheit und Diversifikationsbedürfnisse weiterhin wichtige Faktoren für Anleger darstellen.

Key Takeaways

Goldpreis stabilisiert sich nach starkem Rückgang:

Nach einem Kursverlust von mehr als 4 % konnte sich der Goldpreis wieder erholen.

Geopolitische Risiken treiben Nachfrage:

Der Konflikt im Nahen Osten sorgt für steigende Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold und Silber.

Silber Prognose bleibt von Zinsen abhängig:

Die zukünftige Entwicklung hängt stark von der US-Geldpolitik und der Stärke des US-Dollars ab.

Geopolitische Spannungen stützen den Goldpreis

Signale aus Washington und Teheran deuten darauf hin, dass sich der Konflikt im Nahen Osten nicht kurzfristig lösen wird. Diese Entwicklung belastet die globalen Aktienmärkte und erhöht die Nachfrage nach sicheren Anlageformen.

Der aktuelle Kapitalfluss in defensive Assets könnte daher sowohl den Goldpreis als auch den Silberpreis weiter unterstützen.

Gleichzeitig steigen jedoch die Energiepreise, was die Inflationsentwicklung erneut anheizen könnte. Dadurch wird es für Notenbanken schwieriger, ihre Geldpolitik zu lockern.

Zinspolitik bleibt wichtiger Faktor für die Silber Prognose 📊

Der Markt erwartet derzeit, dass die US-Notenbank Federal Reserve bei ihrer Sitzung am 18. März die Zinsen unverändert lässt.

Für Edelmetalle ist die Geldpolitik ein entscheidender Faktor:

Niedrige oder fallende Zinsen unterstützen in der Regel den Goldpreis

Hohe Zinsen stärken hingegen häufig den US-Dollar und belasten Edelmetalle

Der starke US-Dollar war auch der Hauptgrund für den deutlichen Rückgang beim Goldpreis am Vortag.

Goldpreis bleibt kurzfristig volatil

Trotz der aktuellen Erholung bleibt der Goldpreis weiterhin anfällig für größere Schwankungen.

Am gestrigen Handelstag verlor Gold zeitweise mehr als 4 % und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit dem 20. Februar.

Auslöser waren:

ein stärkerer US-Dollar

nachlassende Erwartungen auf baldige Zinssenkungen

Die anschließende Erholung zeigt jedoch, dass die Nachfrage nach sicheren Anlagen weiterhin vorhanden ist.

Silber Prognose: Diversifikation bleibt Treiber

Auch bei Silber spielt die geopolitische Unsicherheit eine wichtige Rolle. Investoren nutzen Silber zunehmend als Diversifikationsinstrument innerhalb ihrer Portfolios.

Zusätzlich besitzt Silber eine doppelte Rolle:

Edelmetall und Krisenwährung

Industriemetall, das von wirtschaftlicher Nachfrage abhängig ist

Diese Kombination sorgt dafür, dass Silber oft stärker schwankt als Gold, langfristig jedoch ebenfalls von geopolitischer Unsicherheit profitieren kann.

Fazit

Der Goldpreis und die Silber Prognose bleiben stark von geopolitischen Entwicklungen und der Geldpolitik abhängig.

Die aktuelle Eskalation im Nahen Osten erhöht die Nachfrage nach sicheren Anlagen und könnte die Preise kurzfristig weiter stützen.

Gleichzeitig sorgen ein starker US-Dollar und unsichere Zinserwartungen für erhöhte Volatilität im Edelmetallmarkt.

Langfristig bleibt jedoch die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, Inflation und Portfolio-Diversifikation ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach Gold und Silber.

Silber Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gold Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

