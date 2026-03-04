Goldpreis steigt wieder 🟡 Edelmetalle profitieren von geopolitischer Unsicherheit

- Goldpreis stabilisiert sich nach starkem Rückgang
- Geopolitische Risiken treiben Nachfrage
- Silber Prognose bleibt von Zinsen abhängig
Goldpreis steigt wieder 🪙 Silber Prognose: Edelmetalle profitieren von Unsicherheit
Der Goldpreis und der Silberpreis konnten sich nach den deutlichen Rückgängen des Vortages wieder stabilisieren. Hintergrund ist die zunehmende Unsicherheit an den Finanzmärkten infolge der Eskalation des Konflikts zwischen den USA, Israel und Iran.
Viele Investoren suchen aktuell verstärkt nach defensiven Anlagen, um ihr Portfolio gegen geopolitische Risiken abzusichern. In diesem Umfeld rücken klassische sichere Häfen wie Gold und Silber wieder stärker in den Fokus.
Trotz der kurzfristigen Volatilität bleibt die langfristige Nachfrage nach Edelmetallen stabil, da geopolitische Risiken, geldpolitische Unsicherheit und Diversifikationsbedürfnisse weiterhin wichtige Faktoren für Anleger darstellen.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
Key Takeaways
Goldpreis stabilisiert sich nach starkem Rückgang:
Nach einem Kursverlust von mehr als 4 % konnte sich der Goldpreis wieder erholen.
Geopolitische Risiken treiben Nachfrage:
Der Konflikt im Nahen Osten sorgt für steigende Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold und Silber.
Silber Prognose bleibt von Zinsen abhängig:
Die zukünftige Entwicklung hängt stark von der US-Geldpolitik und der Stärke des US-Dollars ab.
Geopolitische Spannungen stützen den Goldpreis
Signale aus Washington und Teheran deuten darauf hin, dass sich der Konflikt im Nahen Osten nicht kurzfristig lösen wird. Diese Entwicklung belastet die globalen Aktienmärkte und erhöht die Nachfrage nach sicheren Anlageformen.
Der aktuelle Kapitalfluss in defensive Assets könnte daher sowohl den Goldpreis als auch den Silberpreis weiter unterstützen.
Gleichzeitig steigen jedoch die Energiepreise, was die Inflationsentwicklung erneut anheizen könnte. Dadurch wird es für Notenbanken schwieriger, ihre Geldpolitik zu lockern.
Zinspolitik bleibt wichtiger Faktor für die Silber Prognose 📊
Der Markt erwartet derzeit, dass die US-Notenbank Federal Reserve bei ihrer Sitzung am 18. März die Zinsen unverändert lässt.
Für Edelmetalle ist die Geldpolitik ein entscheidender Faktor:
-
Niedrige oder fallende Zinsen unterstützen in der Regel den Goldpreis
-
Hohe Zinsen stärken hingegen häufig den US-Dollar und belasten Edelmetalle
Der starke US-Dollar war auch der Hauptgrund für den deutlichen Rückgang beim Goldpreis am Vortag.
Goldpreis bleibt kurzfristig volatil
Trotz der aktuellen Erholung bleibt der Goldpreis weiterhin anfällig für größere Schwankungen.
Am gestrigen Handelstag verlor Gold zeitweise mehr als 4 % und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit dem 20. Februar.
Auslöser waren:
-
ein stärkerer US-Dollar
-
nachlassende Erwartungen auf baldige Zinssenkungen
Die anschließende Erholung zeigt jedoch, dass die Nachfrage nach sicheren Anlagen weiterhin vorhanden ist.
Silber Prognose: Diversifikation bleibt Treiber
Auch bei Silber spielt die geopolitische Unsicherheit eine wichtige Rolle. Investoren nutzen Silber zunehmend als Diversifikationsinstrument innerhalb ihrer Portfolios.
Zusätzlich besitzt Silber eine doppelte Rolle:
-
Edelmetall und Krisenwährung
-
Industriemetall, das von wirtschaftlicher Nachfrage abhängig ist
Diese Kombination sorgt dafür, dass Silber oft stärker schwankt als Gold, langfristig jedoch ebenfalls von geopolitischer Unsicherheit profitieren kann.
Fazit
Der Goldpreis und die Silber Prognose bleiben stark von geopolitischen Entwicklungen und der Geldpolitik abhängig.
Die aktuelle Eskalation im Nahen Osten erhöht die Nachfrage nach sicheren Anlagen und könnte die Preise kurzfristig weiter stützen.
Gleichzeitig sorgen ein starker US-Dollar und unsichere Zinserwartungen für erhöhte Volatilität im Edelmetallmarkt.
Langfristig bleibt jedoch die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, Inflation und Portfolio-Diversifikation ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach Gold und Silber.
Silber Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Gold Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.