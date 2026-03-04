Krypto News: Bitcoin aktuell steigt trotz Risikoaversion – Widerstand bei 76.000 USD

Krypto News: Bitcoin aktuell setzt Rally trotz schwacher Märkte fort 📈

Der Bitcoin aktuell zeigt sich überraschend robust und setzt seine Aufwärtsbewegung fort, obwohl die Stimmung an den globalen Finanzmärkten weiterhin von Risikoaversion geprägt ist. Selbst klassische Krisenassets wie Silber geraten aktuell unter Druck, während Bitcoin Stärke zeigt.

Seit dem US-Angriff auf Iran konnte der BTC-Preis um rund 10 % steigen, nachdem die Kryptowährung zunächst kurzfristig bis auf etwa 63.000 USD gefallen war. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Kapital innerhalb der Märkte neu verteilt wird.

Ein möglicher Faktor: Ein Teil der Mittel aus schwächeren Rohstoffmärkten – insbesondere aus dem Silbermarkt – könnte teilweise in den Kryptomarkt fließen.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Key Takeaways

Bitcoin zeigt relative Stärke:

Trotz geopolitischer Risiken und schwacher Aktienmärkte konnte der BTC-Preis seit dem Iran-Konflikt rund 10 % steigen.

Widerstand bei 76.000 USD entscheidend:

EMA50 und Fibonacci-Level markieren eine zentrale technische Hürde.

Richtung des nächsten Trends offen:

Ein Ausbruch könnte eine Rally Richtung 90.000 USD starten – ein Scheitern könnte erneut Druck auf den Markt bringen.

Bitcoin trotzt starkem US-Dollar

Bemerkenswert ist, dass die aktuelle Stärke des US-Dollars bislang keinen starken Verkaufsdruck auf Bitcoin ausgelöst hat.

Auch das Auflösen verschiedener Momentum-Trades an den Aktienmärkten – etwa bei Speicherchip-Herstellern – hat bislang keinen deutlichen Einbruch beim BTC-Preis verursacht.

Ein Grund dafür könnte sein, dass der Kryptomarkt zuvor bereits stark überverkauft war. Dadurch hat sich die kurzfristige Korrelation zu klassischen Risikoassets derzeit deutlich reduziert.

Bitcoin Analyse: Widerstand bei 76.000 USD entscheidend 📊

Aus technischer Sicht bewegt sich Bitcoin aktuell nahe der oberen Grenze seines Konsolidierungskanals.

Ein entscheidender Test könnte im Bereich von rund 76.000 USD stattfinden. Dort verläuft derzeit der EMA50, der seit Herbst 2025 mehrfach als bedeutender Widerstand fungierte.

Diese Zone spielte bereits eine zentrale Rolle:

Anfang Oktober 2025

Mitte Januar 2026

Ein erneuter Test dieser Marke könnte darüber entscheiden, ob die aktuelle Rally weitergeht.

Fibonacci bestätigt wichtige Widerstandszone

Bitcoin hat bereits das 23,6 % Fibonacci Retracement überwunden.

Das nächste wichtige Level liegt beim 38,2 % Retracement, das ebenfalls im Bereich von rund 75.000 USD verläuft. Damit bildet sich eine technische Konfluenzzone aus mehreren Widerständen.

Mögliche Szenarien für Bitcoin

Bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über die Zone zwischen 75.000 und 76.000 USD könnte neue Dynamik in den Markt bringen. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung 90.000 USD möglich.

Bärisches Szenario

Scheitert Bitcoin erneut an dieser Widerstandszone, könnte sich eine neue Abwärtsbewegung entwickeln. In diesem Fall wären Rücksetzer unter 70.000 USD und im Extremfall unter 60.000 USD denkbar.

Fazit

Die aktuellen Krypto News zeigen, dass Bitcoin derzeit deutlich robuster reagiert als viele andere Risikoassets.

Ob die Rally jedoch nachhaltig ist, entscheidet sich vermutlich an der wichtigen Widerstandszone im Bereich von 75.000 bis 76.000 USD.

Ein erfolgreicher Ausbruch könnte eine neue Aufwärtsphase einleiten – während ein Scheitern an dieser Marke eine erneute Konsolidierung im Kryptomarkt auslösen könnte.

Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bitcoin Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

