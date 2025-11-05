Arista Networks Prognose 2025: Aktuelle Börsenanalyse nach starken Q3-Zahlen

Trotz besser als erwarteter Umsätze und Gewinne im dritten Quartal 2025 fiel die Arista Networks Aktie (ANET.US) an der Börse zunächst um rund 12 %. Der Netzwerkspezialist für Rechenzentren und KI-Infrastruktur bleibt jedoch langfristig auf Wachstumskurs. Hier findest du die wichtigsten Fakten zur Arista Networks Prognose und zur aktuellen Börsenlage.

► Arista Networks WKN: A40V33 | ISIN: US0404132054 | Ticker: ANET.US

Starke Quartalszahlen bestätigen Wachstumskurs

Gewinn (Adjusted EPS): 0,75 USD (erwartet: 0,71 USD) → +25 % YoY

Umsatz: 2,31 Mrd. USD (erwartet: 2,27 Mrd. USD) → +27,5 % YoY

Bruttomarge (Non-GAAP): 65,2 %

Nettoergebnis: 962 Mio. USD (≈ 42 % des Umsatzes)

Barmittel und Investitionen: 10,1 Mrd. USD

Diese Kennzahlen zeigen: Arista Networks bleibt ein zentraler Profiteur des KI- und Cloud-Booms an der Börse.

Börse Aktuell: Warum die Aktie trotz Rekordergebnissen fällt

Obwohl die Quartalszahlen über den Erwartungen lagen, reagierten Anleger mit Gewinnmitnahmen. Grund war die vorsichtige Prognose für das vierte Quartal:

Q4-Umsatz: 2,3–2,4 Mrd. USD (Mittelwert: 2,35 Mrd. USD, erwartet: 2,33 Mrd. USD)

Bruttomarge: 62–63 % (leicht unter Q3)

Gesamtjahr 2025: ca. 8,87 Mrd. USD Umsatz (+26–27 % YoY)

Langfristziel 2026: rund 10,65 Mrd. USD

Damit bleibt die Arista Networks Prognose solide, wenngleich Analysten auf Margendruck durch den wachsenden Anteil von KI-Produkten hinweisen.

Management-Statements und Markttrends

CEO Jayshree Ullal betonte die starke Nachfrage nach „Center-to-Cloud“- und KI-Lösungen.

CTO Ken Duda verwies auf den technologischen Vorsprung bei der Verarbeitung von AI-Workloads.

Partnerschaften und Technologie

Kooperationen mit NVIDIA, AMD, Broadcom, OpenAI, Anthropic und Oracle

Einführung neuer Produkte: EtherLink, AVA (Autonomous Virtual Assist), NetDL

Fokus auf AI-optimierte Netzwerke und Ethernet Scale-Up Networking



Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart.

Arista Networks Prognose: Ausblick bis 2026

Jahr Umsatz Wachstum Bruttomarge Kommentar 2025 8,87 Mrd. USD +26–27 % ~64 % Stabiles Wachstum, temporärer Margendruck 2026 10,65 Mrd. USD +20 % 62–64 % Strategische Investitionen in KI & Cloud

Langfristig sieht die Arista Networks Prognose eine steigende Nachfrage nach Hochleistungsnetzwerken durch KI-Anwendungen. Trotz kurzfristiger Schwankungen an der Börse bleibt die Aktie attraktiv für wachstumsorientierte Anleger.

Risiken und Chancen

Risiken: Komponentenknappheit, Margendruck, stärkere Konkurrenz im Cloud-Segment

Chancen: Führungsposition im Bereich AI-Netzwerke, strategische Partnerschaften, starke Bilanz

Fazit – Börse Aktuell & Arista Networks Prognose

Die Börse Aktuell zeigt kurzfristige Volatilität bei Arista Networks, doch das Fundament bleibt stark. Mit einer klaren Vision für KI-getriebene Netzwerke und stetigem Umsatzwachstum zählt Arista zu den spannendsten Tech-Aktien für 2025 und darüber hinaus.

