Arista Networks lehnt nach Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals ab 📊

Arista Networks (ANET.US) meldete Ergebnisse, die die Erwartungen √ľbertrafen, und erzielte das h√∂chste Umsatzwachstum seit f√ľnf Quartalen. Dar√ľber hinaus bekr√§ftigte das Unternehmen seine Prognosen f√ľr 2025. Trotzdem zeigte der Pre-Market-Handel in der ersten Marktreaktion leichte R√ľckg√§nge. Die Anleger sind besorgt √ľber die starke Umsatzkonzentration des Unternehmens auf Big-Tech-Unternehmen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Handel vor dem B√∂rsengang wurde auf einem wichtigen Unterst√ľtzungsniveau eingestellt, das durch die untere Grenze des seit Mitte 2024 bestehenden Aufw√§rtstrends definiert ist. Quelle: xStation Das Unternehmen √ľbertraf die Erwartungen des Marktes in allen wichtigen Kennzahlen. Es meldete einen Umsatz von 1,93 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 25 % gegen√ľber dem Vorjahr entspricht. Das dynamische Umsatzwachstum von Arista begann im Jahr 2022, doch in der zweiten H√§lfte des Jahres 2023 trug der hohe Basiseffekt zu einer Verlangsamung des Wachstums bei. Infolgedessen markiert der Wert f√ľr das 4. Quartal 2024 das h√∂chste Umsatzwachstum seit dem 3. Quartal 2023, und das Unternehmen erreichte ein weiteres Rekordumsatzniveau. Gleichzeitig stiegen die Kosten der Umsatzerl√∂se schneller als die Umsatzerl√∂se, was zu einem R√ľckgang der operativen Marge um 1,3 Prozentpunkte im Vergleich zum 4. Quartal 2023 f√ľhrte. Trotzdem liegt die Marge mit 47 % immer noch 2 Prozentpunkte √ľber den Erwartungen. F√ľr 2025 bekr√§ftigte das Unternehmen seine zuvor abgegebenen Prognosen und erwartet ein Umsatzwachstum von 17 % im Vergleich zum Vorjahr, was einem Umsatz von 8,2 Milliarden US-Dollar entsprechen w√ľrde. Diese Prognose scheint etwas konservativ und l√§sst Zweifel an den Ausgaben der Big Techs (insbesondere von Microsoft und Meta) f√ľr die Entwicklung generativer k√ľnstlicher Intelligenz aufkommen. Angesichts der zunehmenden Umsatzkonzentration von Arista in diesem Segment bef√ľrchten Investoren, dass eine m√∂gliche Verlangsamung der Ausgaben durch die Hauptakteure die F√§higkeit des Unternehmens gef√§hrden k√∂nnte, hohe Wachstumsraten aufrechtzuerhalten. Ergebnisse des 4. Quartals 2024 Angepasster Gewinn je Aktie: 0,65 US-Dollar (Prognose: 0,57 US-Dollar)

0,65 US-Dollar (Prognose: 0,57 US-Dollar) Umsatz: 1,93 Milliarden US-Dollar (+25 % im Jahresvergleich) (Prognose: 1,9 Milliarden US-Dollar) Produktumsatz: 1,61 Milliarden US-Dollar (+23 % im Jahresvergleich) (Prognose: 1,6 Milliarden US-Dollar) Service-Umsatz: 322,3 Millionen US-Dollar (+40 % im Jahresvergleich) (Prognose: 294,5 Millionen US-Dollar)

1,93 Milliarden US-Dollar (+25 % im Jahresvergleich) (Prognose: 1,9 Milliarden US-Dollar) Umsatzkosten: 699,4 Millionen US-Dollar (+29 % im Jahresvergleich) (Prognose: 688,3 Millionen US-Dollar) Umsatzkosten f√ľr Produkte: 643,6 Millionen US-Dollar (+30 % im Jahresvergleich) (Prognose: 633,7 Millionen US-Dollar) Servicekosten der Einnahmen: 55,8 Mio. USD (+23 % im Jahresvergleich) (Prognose: 58,6 Mio. USD)

699,4 Millionen US-Dollar (+29 % im Jahresvergleich) (Prognose: 688,3 Millionen US-Dollar) Angepasste operative Marge: 47 % gegen√ľber 48,3 % im Vorjahr (Prognose: 44,9 %)

47 % gegenüber 48,3 % im Vorjahr (Prognose: 44,9 %)
Angepasste Bruttomarge: 64,2 % gegenüber 65,4 % im Vorjahr

