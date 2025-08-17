DAX Prognose & Analyse für KW 34/2025 📊 Die wichtigsten Punkte Der DAX steht kurz vor einem potenziellen Sprung auf neue Allzeithochs. Politische Entwicklungen wie das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska sowie geldpolitische Erwartungen an die US-Notenbank FED könnten den Index weiter antreiben. Zwar kommentieren viele Medien, dass "nichts Substantielles" beim Treffen herausgekommen ist; dennoch sollte man Gespräche auf höchster Ebene nicht zu gering schätzen. "Die Börse" könnte es als Schritt in die richtige Richtung werten.

In dieser DAX Analyse beleuchten wir die Chancen und Risiken – und geben eine fundierte DAX Prognose für die neue Handelswoche.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 17.08.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick ✅ Drei Key Takeaways 📈 Charttechnische Ausgangslage spricht für Allzeithochs Aktueller Stand: knapp unter 24.650 Punkten

Widerstandszone: 23.950–24.550 Punkte

Projiziertes Kursziel: 25.150–25.200 Punkte 🤝 Politische Impulse durch Waffenruhe-Spekulation Mögliche Fortschritte zwischen Trump & Putin könnten die Märkte beflügeln

Risiko: Keine Fortschritte → mögliche geopolitische Unsicherheit 💵 Geldpolitik als zusätzlicher Katalysator Fokus auf Jackson Hole Symposium und Rede von FED-Chef Powell

Lockerere Geldpolitik könnte global Aktienmärkte – inklusive DAX – stützen

Rückfall unter 23.950 Punkte würde Korrekturrisiko bis 23.400 Punkte erhöhen

🧠 Fazit: DAX Prognose – Angriff auf 25.000 Punkte möglich Die aktuelle DAX Analyse zeigt ein bullisches Bild: Politische Signale aus Alaska und geldpolitische Impulse aus den USA könnten den DAX in wenigen Tagen über die Marke von 25.000 Punkten heben. Kurzfristig bleibt der Trend intakt, allerdings sollten Trader und Anleger geopolitische Risiken und charttechnische Schlüsselmarken im Blick behalten.

DAX - Charttechnische Analyse, Stunde Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. INDEX Trading bei XTB

