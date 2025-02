Arista Networks – Was ist vom 4. Quartal zu erwarten?

Arista Networks (ANET.US) wird nach dem heutigen Handelstag seine Gewinne für das 4. Quartal bekannt geben. Das Unternehmen befindet sich seit Anfang 2024 in einem stabilen und starken Aufwärtstrend. Im vergangenen Jahr hat es in der Spitze um fast 130 % an Wert gewonnen und notiert derzeit etwa 81 % höher als zu Beginn des Jahres 2024. Nach einer heftigen Marktreaktion Ende Januar auf Nachrichten über die Entwicklung der DeepSeek-Technologie erlebte Arista Networks einen erheblichen Ausverkauf und fiel um 25 % von seinem Höchststand. Obwohl sich die Aktie in den folgenden Wochen etwas erholte, scheint es derzeit kurzfristig keine klare Richtung zu geben. Ein starker Gewinnbericht für das vierte Quartal könnte den nötigen Schwung bringen, um aus dieser Stagnation auszubrechen. Quelle: xStation Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gleichzeitig verzeichnet das Unternehmen weiterhin ein starkes Gewinnwachstum und seine hohen Bewertungskennzahlen (z. B. ein KGV von 51,3) schrecken die Anleger nicht ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Arista in den letzten drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 32 % aufrechterhalten hat, wobei der Gewinn pro Aktie jährlich um fast 50 % gestiegen ist. Prognosen für das 4. Quartal. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Prognose für das 4. Quartal 2024 Arista ist in einem schnell wachsenden Markt tätig. Die weit verbreitete Einführung datenbankbezogener Lösungen ist ein wesentlicher Treiber für das Umsatzwachstum des Unternehmens. Obwohl der Beginn dieses Jahres bei den Investoren einige Zweifel hinsichtlich anhaltend hoher Investitionen im Zusammenhang mit KI aufkommen ließ, ist es dennoch unwahrscheinlich, dass Unternehmen auf die Nutzung dieser Lösungen verzichten werden. Dies deutet auf eine anhaltend starke Nachfrage nach den Produkten von Arista hin, was Raum für eine weitere Gewinnsteigerung schafft. Der Marktkonsens erwartet für das vierte Quartal einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies liegt zwar unter der dreijährigen CAGR des Unternehmens, aber es ist wichtig zu wissen, dass Arista mit einem steigenden Umsatzbasiseffekt zu kämpfen hat. Darüber hinaus würde ein Umsatzanstieg von 23 % die höchste Wachstumsrate seit fünf Quartalen bedeuten. Auch in Bezug auf den Betriebsgewinn herrscht Optimismus, da Analysten eine operative Marge von 45 % prognostizieren, die höchste in der Unternehmensgeschichte. Trotz einer schwachen Gewinnsaison in den USA und der allgemeinen Tendenz unter Analysten, Prognosen zu senken, hat Arista in den letzten vier Wochen einen Anstieg der durchschnittlichen Prognosen verzeichnet, was das Vertrauen in das Potenzial des Unternehmens stärkt. Trotz der Erwartung starker Ergebnisse für das vierte Quartal wird das Unternehmen jedoch wahrscheinlich seine zuvor für 2025 abgegebene Prognose beibehalten. Es gibt noch keine Details zu wichtigen zukünftigen Verträgen. Obwohl die für 2025 geplanten Investitionsausgaben von Unternehmen wie Microsoft und Meta ermutigend sind, sollten sich Anleger auf die Möglichkeit einstellen, dass Arista seine Prognose nicht anheben wird. Es ist auch erwähnenswert, dass Arista Networks die Gewinnerwartungen in den letzten acht aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen hat. Angesichts der negativen Stimmung in dieser Gewinnsaison, der verstärkten Reaktion der Anleger auf Unternehmen, die die Erwartungen nicht übertreffen, und der hohen Bewertungskennzahlen von Arista könnte die Aktie einen deutlichen Rückgang verzeichnen, wenn sie enttäuscht. Prognose der Ergebnisse für das 4. Quartal 2024: Prognose der Einnahmen: 1,9 Milliarden US-Dollar Prognose der Produkteinnahmen: 1,6 Milliarden US-Dollar Prognose der Serviceeinnahmen: 294,3 Millionen US-Dollar

Prognose der Kosten der Einnahmen: 688,3 Millionen US-Dollar

Prognose der Kosten der Produkteinnahmen: 633,7 Millionen US-Dollar

Prognose der Servicekosten: 58,5 Millionen US-Dollar

