ASM International Aktie: Rekordzahlen treiben Kurs - Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Starke Zahlen und Ausblick treiben die ASM International Aktie

KI-Boom als zentraler Wachstumstreiber

Premium-Bewertung durch hohe Profitabilität gerechtfertigt

Die ASM International Aktie steht im Mittelpunkt der Börse Aktuell, nachdem der niederländische Halbleiterzulieferer starke Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt hat. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen deutlich und führten zu einem Kurssprung von +8,4% auf ein neues Allzeithoch. Damit zieht ASM International auch den europäischen Technologiesektor nach oben. ASM International WKN: 868730 | ISIN: NL0000334118 | Ticke: ASM Analysten von Citi betonten, dass ASM die Erwartungen „deutlich übertroffen und die Prognosen angehoben“ hat - selbst im anspruchsvollen Halbleitersektor. Starke Kennzahlen treiben die ASM International Aktie Die Quartalszahlen liefern mehrere positive Überraschungen: Umsatz Q1 2026: 862,5 Mio. € (Konsens: 828,5 Mio. €)

Umsatzwachstum im Jahresvergleich: +3% gemeldet / +16% währungsbereinigt

Bruttomarge: 53,3% (nahe Vorjahresniveau)

Operative Marge (bereinigt): 33,1% - Rekordwert

Nettogewinn (bereinigt): 246 Mio. € - deutlicher Anstieg im Jahresvergleich Diese Zahlen unterstreichen die operative Stärke und die hohe Nachfrage nach Technologien von ASM International. Positive Prognose sorgt für weiteren Rückenwind Auch der Ausblick sorgt für Optimismus bei Anlegern: Umsatzprognose Q2 2026: rund 980 Mio. € ±5%

Markterwartung lag nur bei 883,9 Mio. €

Zweite Jahreshälfte soll stärker ausfallen als die erste Die deutliche Anhebung der Prognose ist ein zentraler Kurstreiber für die ASM International Aktie. Wachstumstreiber: KI, China und High-End-Chips Drei Faktoren stehen im Fokus des Wachstums: 1. Starke Nachfrage im Logic- und Foundry-Bereich

Fortschritte bei modernsten Chiptechnologien und eine Erholung in China treiben das Geschäft. 2. KI-Investitionen steigen stark

Kunden bauen Kapazitäten für KI-Infrastruktur aus. Erste Pilotproduktionen für 1,4-nm-Technologie starten noch dieses Jahr. 3. Effiziente Kostenstruktur

Trotz steigender Investitionen in Forschung und Entwicklung erreicht das Unternehmen Rekordmargen. CEO Hichem M'Saad betonte, dass Kunden verstärkt in modernste Fertigungstechnologien investieren, insbesondere für zukünftige Anwendungen bei Unternehmen wie Nvidia und Apple. Bewertung und Marktstellung der ASM International Aktie Die ASM International Aktie gehört zu den stärksten Werten in Europa: Kursentwicklung: +63,8% seit Jahresbeginn

Einer der Top-Performer im STOXX Europe 600

Forward-KGV: etwa 38 Die Bewertung liegt über dem Branchendurchschnitt, wird jedoch durch hohe Margen und die starke Position im KI-Sektor gerechtfertigt. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit - ASM International Aktie im Fokus der Börse Aktuell Die Kombination aus starken Quartalszahlen, optimistischem Ausblick und strukturellem Wachstum durch KI macht die ASM International Aktie zu einem der spannendsten Titel in der Börse Aktuell. Anleger reagieren entsprechend positiv, während Analysten weiteres Potenzial sehen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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