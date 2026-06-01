Börse Aktuell: Europas Aktienmärkte unter Druck | Markt News zu Öl, SAP und EasyJet

Die europäischen Aktienmärkte sind zum Wochenstart leicht unter Druck geraten. Der Stoxx Europe 600 verliert rund 0,2%, während die Futures auf den Euro Stoxx 50 ebenfalls leicht nachgeben. Geopolitische Unsicherheiten im Nahen Osten prägen aktuell das Marktgeschehen und stehen im Fokus der Anleger.

Markt News: Nahost-Konflikt belastet die Stimmung an den Börsen

Der wichtigste Belastungsfaktor für die Märkte bleibt das Ausbleiben von Fortschritten bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Am Wochenende kam es erneut zu gegenseitigen Angriffen. Dazu gehörten ein iranischer Angriff auf einen Militärstützpunkt in Kuwait sowie US-amerikanische "defensive Angriffe" auf iranische Radaranlagen.

Die Hoffnung auf eine Einigung und eine mögliche Wiederöffnung der Straße von Hormus wurde dadurch deutlich zurückgeworfen. Entsprechend reagieren Anleger vorsichtiger, was die aktuelle Entwicklung an der Börse beeinflusst.

Ölpreise steigen deutlich an

Die geopolitischen Spannungen sorgen gleichzeitig für steigende Energiepreise. Der Preis für Brent-Öl legte um mehr als 3% zu und nähert sich der Marke von 94 US-Dollar je Barrel.

Am Devisenmarkt zeigt sich der US-Dollar dagegen weitgehend stabil. Der Dollar-Index (DXY) notiert weiterhin knapp unter der Marke von 99 Punkten. Das Währungspaar EUR/USD gibt leicht nach und handelt bei 1,1645.

Schwache Konjunkturdaten erhöhen den Druck

Zusätzlichen Gegenwind liefern schwächere Wirtschaftsdaten aus Europa. Der europäische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Mai auf 51,6 Punkte nach 52,2 Punkten im April.

Gleichzeitig stiegen die Produktionskosten aufgrund anhaltender Lieferkettenprobleme und hoher Energiepreise auf den höchsten Stand seit vier Jahren. Diese Entwicklung belastet die Erwartungen für die Unternehmensgewinne und sorgt für weitere Unsicherheit an den Märkten.

Technologie und Energie führen die Gewinnerliste an

Trotz des insgesamt schwachen Marktumfelds zeigen sich einzelne Sektoren robust.

Der Technologiesektor gewinnt 1,37% und profitiert insbesondere von KI-bezogenen Unternehmen. SAP steigt um 5,6%, während Infineon rund 2% zulegt.

Auch der Energiesektor entwickelt sich mit einem Plus von 1,14% positiv. Hier sorgt vor allem der starke Anstieg der Ölpreise für Unterstützung.

Schwächste Branchen

Unter Druck stehen dagegen:

Finanzwerte (-1,00%)

Gesundheitssektor (-0,90%)

Zyklische Konsumgüter (-0,79%)

Basiskonsumgüter (-0,83%)

Unternehmens-News: EasyJet hebt ab

Zu den auffälligsten Markt News des Tages zählt EasyJet. Die Aktie des britischen Billigfliegers steigt um mehr als 10%, nachdem die Beteiligungsgesellschaft Castlelake Interesse an einer Übernahme signalisiert hat.

Castlelake hält bereits rund 2,14% der EasyJet-Aktien. Ein mögliches Angebot müsste mindestens 403,23 Pence je Aktie betragen. Die Unternehmensführung von EasyJet hat bislang keine Gespräche aufgenommen und bezeichnete den Vorstoß als "hochgradig opportunistisch".

Analysten von Barclays verweisen darauf, dass die Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits 22% verloren hat. Damit gehört EasyJet zu den schwächsten europäischen Fluggesellschaften. Auch Oddo BHF sieht in dem Interesse von Castlelake ein Zeichen für die attraktive Bewertung des gesamten europäischen Airline-Sektors.

SAP profitiert von KI-Fantasie

SAP ist mit einem Kursplus von 5,6% der stärkste Wert im Euro Stoxx 50.

Auslöser sind positive Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang, der Bedenken hinsichtlich der Leistungsfähigkeit großer Cloud-Modelle zurückgewiesen hat. Dies sorgt für eine breite Erholung im Softwaresektor und stärkt die KI-Fantasie der Anleger.

Trotz der heutigen Gewinne notiert die SAP-Aktie weiterhin rund 21 % unter ihrem Niveau vom Jahresbeginn.

Wise bricht nach Geldwäsche-Ermittlungen ein

Deutlich unter Druck steht die Aktie von Wise. Das Papier verliert rund 15%, nachdem das Bureau of Investigative Journalism über Ermittlungen belgischer Staatsanwälte berichtet hatte.

Im Fokus stehen verdächtige Transaktionen im Umfang von rund 500 Millionen Euro mit möglichem Bezug zu Geldwäscheaktivitäten.

Universal Music nach Übernahmeangebot schwächer

Universal Music Group verliert rund 2,9%. Der Verwaltungsrat lehnte ein überraschendes Übernahmeangebot des Hedgefonds Pershing Square von Bill Ackman ab.

Nach Einschätzung des Unternehmens spiegelt das Angebot den tatsächlichen Wert des Musikunternehmens nicht ausreichend wider.

Rheinmetall unter Druck nach starker Rally

Auch Rheinmetall gehört zu den Verlierern des Tages. Die Aktie gibt um 3,5% nach, nachdem der Verteidigungssektor in den vergangenen Wochen eine starke Rally verzeichnet hatte.

Anleger nutzen die Kursgewinne für Gewinnmitnahmen. Zudem könnte eine mögliche Annäherung zwischen den USA und dem Iran die geopolitische Risikoprämie reduzieren, die zuletzt in vielen Rüstungswerten eingepreist wurde.

Fazit: Börse Aktuell bleibt von Geopolitik dominiert

Die aktuellen Markt News zeigen, dass geopolitische Entwicklungen weiterhin der wichtigste Treiber für die Börsen bleiben. Steigende Ölpreise, schwächere Konjunkturdaten und Unsicherheiten im Nahen Osten belasten die Stimmung. Gleichzeitig sorgen KI-Fantasie und Unternehmensnachrichten bei einzelnen Aktien wie SAP oder EasyJet für deutliche Kursbewegungen. Anleger dürften die weitere Entwicklung im Nahen Osten und neue Wirtschaftsdaten genau beobachten.

SO SEHEN SIEGER AUS!