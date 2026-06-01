Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street im Zwiespalt

Wall Street im Zwiespalt: Nasdaq 100 baut Führung aus, S&P 500 & Dow Jones stagnieren

Die US-Aktienmärkte starten mit einer spürbaren Richtungssuche in die neue Handelswoche. Während der technologielastige Nasdaq 100 zum Sitzungsauftakt ein moderates Plus von 0,2 % bis 0,3 % verbuchen kann, verharrt der breite S&P 500 Index nahezu unverändert auf der Stelle. Auch der traditionsreiche Industrieindex Dow Jones zeigt sich vor dem Hintergrund frischer Konjunkturdaten und neuer geopolitischer Störfeuer verhalten, während der Nebenwerteindex Russell 2000 sogar um rund 0,7 % einknickt. Anleger erleben aktuell ein Tauziehen zwischen dem ungebändigten Aufwärtstrend des Tech-Sektors und zunehmend skeptischen Stimmen bezüglich der Lage im Nahen Osten.

Key Takeaways

Tech-Sektor stützt Nasdaq 100: Positive CEO-Kommentare und starke Software-Aktien treiben den Index an.

Geopolitischer Dämpfer: Ein iranischer Angriff im Kuwait belastet das Sentiment im S&P 500 und Dow Jones .

Konjunkturdaten im Fokus: Die Märkte warten gespannt auf die neuen ISM- und PMI-Einkaufsmanagerindizes.

Fragiler Waffenstillstand belastet S&P 500 und Dow Jones

Obwohl die Marktteilnehmer in den letzten Tagen bereits eine dauerhafte Friedenslösung zwischen den USA und dem Iran eingepreist hatten, bleibt die Lage hochgradig explosiv. Der Waffenstillstand erweist sich als äußerst fragil, und die strategisch essenzielle Straße von Hormus ist nach wie vor für den freien Schiffsverkehr blockiert. Für zusätzliche Nervosität im S&P 500 und im Dow Jones sorgte eine Bestätigung des US-Zentralkommandos CENTCOM über einen iranischen Angriff auf US-Einrichtungen in Kuwait. Diese erneute Eskalation dämpft die Hoffnung auf eine schnelle Deeskalation und rückt die geopolitischen Risiken schlagartig wieder auf die Agenda der Händler.

Wichtige US-Makrodaten voraus: Industrie-Indizes auf dem Prüfstand

Neben der Geopolitik stehen in dieser Woche wegweisende Konjunkturdaten aus dem verarbeitenden Gewerbe im Fokus der Wall Street, die sowohl den S&P 500 als auch den Dow Jones stark bewegen dürften. Veröffentlicht werden die aktuellen ISM- und PMI-Daten für die US-Industrie. Die Marktteilnehmer erwarten im Konsens, dass der Erzeugerpreisindex für Mai auf 55,3 Punkte klettert. Für den übergeordneten ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie wird ein Anstieg auf 53,0 Zähler prognostiziert. Diese Frühindikatoren werden zeigen, ob die US-Wirtschaft trotz des restriktiven Zinsumfelds weiterhin genügend Dynamik besitzt, um die hohen Aktienbewertungen zu rechtfertigen.

Technische Analyse: Nasdaq 100 verteidigt bullische Struktur

Ein Blick auf den Tageschart (D1) des Nasdaq 100 verdeutlicht, dass das übergeordnete Aufwärtsmomentum seit dem markanten Märztief vollkommen intakt ist. Obwohl der Relative-Stärke-Index (RSI) im oberen Bereich notiert und der MACD-Indikator eine normale Konsolidierung vollzieht, bleibt die Struktur der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs) klar bullish.

Widerstand: Der nächste zentrale Deckel liegt beim 23,6 % Fibonacci-Retracement bei rund 30.485 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung der Marke von 31.755 Punkten ebnen.

Unterstützung: Sollten die Bären kurzfristig das Ruder übernehmen, wartet die erste wichtige Auffanglinie für Käufer im Bereich von 29.730 Zählern.

Unternehmens-News: Übernahme-Sensation und Nvidia-Effekt wirbeln Indizes auf

Abseits der Makroökonomie sorgen spektakuläre Einzelmeldungen für heftige Kursbewegungen im S&P 500 und im Nasdaq 100. Im Software-Sektor lösten Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang, wonach die Branche durch KI deutlich weniger gefährdet sei als befürchtet, eine breite Erleichterungswelle aus. Titel wie ServiceNow, Salesforce, Adobe und Palantir verzeichnen starke Zugewinne. Während Nvidia nach neuen Produktpräsentationen um knapp 2 % zulegte und ARM um über 13 % nach oben schoss, krachte Konkurrent Qualcomm um 7 % ein.

Für eine fundamentale Sensation im S&P 500 und Dow Jones sorgte zudem Starinvestor Warren Buffett: Seine Holding Berkshire Hathaway übernimmt die Baugesellschaft Taylor Morrison Home Corp. (TMHC) für 8,5 Milliarden Dollar, was die Aktie um 20 % nach oben katapultierte. IBM kletterte derweil um 8 %, nachdem ein Video auftauchte, in dem sich Donald Trump sehr positiv über den CEO des Tech-Urgesteins äußerte. Im Gesundheitssektor glänzte Revolution Medicines (+10 %) mit starken Studienergebnissen zu einem neuen Medikament gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die US-Leitindizes präsentieren sich zum Wochenauftakt dreigeteilt. Während der Nasdaq 100 dank der anhaltenden KI-Fantasie und starken Software-Titeln die Führung übernimmt, hängen der S&P 500 und der Dow Jones im Würgegriff neuer nahöstlicher Spannungen fest. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die anstehenden ISM-Industriedaten stark genug sind, um die geopolitischen Sorgen zu überstimmen und den Indizes zu einem einheitlichen Ausbruch nach oben zu verhelfen.

Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!