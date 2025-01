ASML übertrifft mit Quartalsergebnis Q4 2024 die Prognosen: Rekordumsatz und positiver Ausblick 📌🔔

ASML Holding NV (AMSL.NL), der niederländische Marktführer für Halbleiterausrüstung, gab am 29. Januar 2025 seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 und das Gesamtjahr bekannt. Das Unternehmen lieferte eine bessere Leistung als erwartet, trotz der jüngsten Marktturbulenzen, die durch Bedenken hinsichtlich der Nachfrageverschiebungen im Zusammenhang mit KI ausgelöst wurden. Wichtige Highlights Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Leistung im vierten Quartal 2024 Nettoumsatz : 9,26 Milliarden Euro (über dem Konsens von 9,07 Milliarden Euro).

: 9,26 Milliarden Euro (ĂĽber dem Konsens von 9,07 Milliarden Euro). Nettoeinkommen : 2,69 Milliarden Euro (Prognose von 2,64 Milliarden Euro ĂĽbertroffen).

: 2,69 Milliarden Euro (Prognose von 2,64 Milliarden Euro ĂĽbertroffen). Bruttomarge : 51,7 %, ĂĽbertrifft die Prognose und spiegelt die betriebliche Effizienz wider.

: 51,7 %, ĂĽbertrifft die Prognose und spiegelt die betriebliche Effizienz wider. Nettobuchungen: 7,1 Milliarden Euro, ein Anstieg von 169 % gegenĂĽber dem 3. Quartal, davon 3,0 Milliarden Euro aus EUV-Systemen. Ergebnisse fĂĽr das Gesamtjahr 2024 Gesamtnettoumsatz : 28,3 Milliarden Euro, gegenĂĽber 27,6 Milliarden Euro im Jahr 2023.

: 28,3 Milliarden Euro, gegenüber 27,6 Milliarden Euro im Jahr 2023. Nettoeinkommen : 7,6 Milliarden Euro, was eine starke Rentabilität widerspiegelt.

: 7,6 Milliarden Euro, was eine starke Rentabilität widerspiegelt. Bruttomarge : 51,3 %.

: 51,3 %. Verkaufte Lithografiesysteme: 380 Einheiten (119 im 4. Quartal). Prognose für 2025 Q1 2025 Nettoumsatz : 7,5–8,0 Milliarden Euro, mit Bruttomargen von 52–53 %.

: 7,5–8,0 Milliarden Euro, mit Bruttomargen von 52–53 %. Gesamtjahresnettoumsatz 2025: 30–35 Milliarden Euro, unterstützt durch KI-Wachstum und robuste Dynamik bei den Orders. Dividenden-Update ASML schlägt für 2024 eine Gesamtdividende von 6,40 € pro Aktie vor, was einer Steigerung von 4,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Zwischendividende von 1,52 € pro Aktie ist am 19. Februar 2025 zahlbar. Kommentar des CEO Christophe Fouquet, Präsident und CEO von ASML, hob die starken Ergebnisse des Unternehmens im vierten Quartal hervor, die auf die robuste Nachfrage nach EUV und Upgrades auf EUV-Systeme mit hoher numerischer Apertur zurückzuführen sind. Er räumte ein, dass die Kundendynamik durch den Aufstieg kosteneffizienter KI-Modelle wie DeepSeek vor Herausforderungen gestellt wird, bekräftigte jedoch das Engagement von ASML für Innovation und Anpassungsfähigkeit. „Das Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz bleibt ein wichtiger Motor für unsere Branche, aber es schafft sowohl Chancen als auch Risiken für unsere Kunden, wie sich in unserer Umsatzspanne für 2025 widerspiegelt.“ Auswirkungen auf den Markt und Analystenmeinungen Die Nettobuchungen von ASML stiegen im vierten Quartal auf 7,1 Milliarden Euro und übertrafen damit die Erwartungen der Analysten von 3,99 Milliarden Euro bei Weitem.

Die EUV-Buchungen des Unternehmens (3,0 Milliarden Euro) unterstreichen die anhaltende Abhängigkeit von fortschrittlichen Technologien zur Chipherstellung, trotz der Bedenken hinsichtlich der sich entwickelnden KI-Nachfrage.

Analysten lobten ASML für seine robuste Leistung inmitten einer sich verändernden Marktdynamik. Herausforderungen: Es bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachfrage nach EUV-Systemen aufgrund der potenziellen Störung durch chinesische KI-Modelle wie DeepSeek.

Geopolitische Spannungen und Exportbeschränkungen könnten das Wachstum auf dem chinesischen Markt einschränken. Chancen: Das Monopol von ASML auf die EUV-Technologie und die starken wiederkehrenden Einnahmequellen aus dem Installed Base Management bieten eine stabile Grundlage für Wachstum. Details zum Earnings Call: Datum: 29. Januar 2025

Uhrzeit: 15:00 Uhr MEZ (9:00 Uhr ET) Für ASML hat der Handelstag noch nicht begonnen. Allerdings legt die Aktie im vorbörslichen Handel an einigen Börsen um bis zu 8 % zu, was auf eine Eröffnung des Kassahandels sogar im Bereich von 700 € pro Aktie hindeutet.   Quelle: xStation5 von XTB  SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.