Börse heute: Wall Street unter Druck durch Technologiewerte 📉 Die Börse heute steht ganz im Zeichen eines Ausverkaufs bei US-Technologieaktien. Der Nasdaq (US100) fiel um 1,2 % und führte damit die Verluste an. Auch der Russell 2000 (US2000: -0,75 %) und der S&P 500 (US500: -0,5 %) notierten schwächer, während der Dow Jones (US30) stabil blieb. Besonders belastet wurde die Börse aktuell durch Kursverluste bei Halbleiterherstellern und Softwareaktien. Palantir verlor -8,3 %, AMD -5,1 %, Nvidia -2,9 % und Broadcom -3,5 %. Intel hingegen stieg, nachdem bekannt wurde, dass die US-Regierung und Japans SoftBank eine 10-%-Beteiligung im Wert von 2 Mrd. USD planen.

Börse aktuell: Internationale Märkte im Fokus 🌍 Auch geopolitische Nachrichten spielten eine Rolle: Laut AFP schlug Wladimir Putin in einem Gespräch mit Donald Trump Moskau als Treffpunkt mit dem ukrainischen Präsidenten vor. Positive Überraschungen gab es von den US-Baubeginnen (1,43 Mio. gegenüber erwarteten 1,29 Mio.), was Immobilienwerte stützte. In Kanada ging die Inflation zurück (1,7 % nach zuvor 1,9 %), während die Kerninflation enttäuschte. Dies verstärkte die Erwartungen an eine weitere Zinssenkung durch die Bank of Canada. Europäische Börsen entwickelten sich freundlicher: Der Euro Stoxx 50 (EU50) übersprang zeitweise 5500 Punkte. Besonders stark: AUT20 (+1,6 %), W20 (+1,05 %), SUI20 (+0,87 %) und FRA40 (+0,84 %). DAX-Futures (DE40) blieben stabil.

Devisen & Rohstoffe: Börse aktuell im Detail 💱⚡ Währungen: Der japanische Yen war die stärkste G10-Währung (USDJPY -0,25 %). Der Euro ( EURUSD : 1,165) und der Schweizer Franken ( USDCHF : 0,807) blieben unverändert. Der kanadische Dollar schwächte sich nach den Inflationsdaten ab ( USDCAD : +0,4 %).

Energie: Erdgas-Futures NATGAS fielen über 5 % auf ein Neunmonatstief. Grund: hohe Produktion, kühle Wetterprognosen und Hurrikan Erin, der die Nachfrage dämpfen könnte. Öl gab um 1,2 % nach.

Agrarrohstoffe: Kaffee-Futures stiegen um über 2 %, da Frost in Brasilien die Ernteprognosen belastet.

Kryptowährungen im Minus 💻💰 Die Schwäche der US-Aktienmärkte spiegelte sich auch in den Kryptos wider: Bitcoin: Rückgang auf ca. 113.000 USD

Ethereum: unter 4.200 USD

Dogecoin: trotz ETF-Spekulationen -5 % Damit bleiben Kryptowährungen eng an die Bewegungen der Börse heute gekoppelt.

👉 Fazit: Die Börse aktuell ist von Tech-Schwäche, geopolitischen Themen und schwankenden Rohstoffpreisen geprägt. Während die Wall Street nachgibt, zeigen europäische Märkte und einzelne Rohstoffe relative Stärke. Anleger sollten kurzfristig mit hoher Volatilität rechnen.

