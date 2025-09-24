Astera Labs Aktie: Kurssturz nach Intel-Nvidia-Deal

📉 Astera Labs Aktie stürzt ab – Anleger reagieren nervös 📰 Einleitung

Die Astera Labs Aktie (ALAB.US) gerät massiv unter Druck. Am Mittwoch brach der Kurs um mehr als 10 % ein – einer der größten Tagesverluste seit Jahresbeginn. Seit Mitte September verliert das Papier im Schnitt rund 3 % pro Handelstag. Anleger reagieren zunehmend besorgt über die Aussichten des Unternehmens, während die Konkurrenz mit neuen Allianzen aufhorchen lässt. ► Astera Labs ISIN: US04626A1034 | WKN: A404AF | Ticker: ALAB 📌 Key Takeaways 📉 Kurssturz: Astera Labs verliert über 10 % an einem Tag, setzt Abwärtstrend fort.

⚡ Intel & Nvidia Deal: Neue Partnerschaft könnte Nachfrage nach Astera Labs-Technologien (PCIe) unter Druck setzen.

💰 Hohe Bewertung: +300 % Jahresperformance – Gewinnmitnahmen verstärken Verkaufsdruck. 🤝 Konkurrenz-Allianz sorgt für Druck Der Auslöser für den jüngsten Kursrutsch ist die Partnerschaft von Intel und Nvidia. Beide Tech-Giganten entwickeln künftig Chips für Rechenzentren und PCs. Analysten warnen, dass dies die Nachfrage nach den Kommunikationslösungen von Astera Labs beeinträchtigen könnte – insbesondere bei PCIe-Standards, die die Basis der Produkte bilden. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📊 Überbewertung als zusätzlicher Risikofaktor Die Aktie von Astera Labs war zuvor stark gestiegen: +300 % im Jahresverlauf, davon +180 % in den letzten sechs Monaten. Viele positive Erwartungen sind damit bereits eingepreist. In einem solchen Umfeld reicht schon geringe Unsicherheit, um starke Gewinnmitnahmen und Kursverluste auszulösen. ✅ Fazit

Die Astera Labs Aktie bleibt hochvolatil. Der Kurseinbruch zeigt, dass Anleger nach dem starken Anstieg nun vorsichtiger werden. Der Deal zwischen Intel und Nvidia verstärkt die Unsicherheit und könnte mittelfristig die Marktposition von Astera Labs schwächen. In Kombination mit der hohen Bewertung steigt damit das Risiko weiterer Korrekturen – ein klassisches Beispiel für die Sensibilität von Tech-Werten in einem kompetitiven Marktumfeld. Astera Labs Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

