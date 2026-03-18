Dow Jones Prognose: Börse aktuell unter Druck vor Fed-Entscheidung

- Inflation erhöht Druck auf die Fed
- Ölpreise und Geopolitik im Fokus
- Märkte vor Fed-Entscheidung defensiv
- Inflation erhöht Druck auf die Fed
- Ölpreise und Geopolitik im Fokus
- Märkte vor Fed-Entscheidung defensiv
Die Börse aktuell zeigt sich deutlich schwächer, da Anleger im Vorfeld der Fed-Entscheidung Risiken reduzieren. Eine überraschend hohe Produzenteninflation sowie zunehmende Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs belasten die Stimmung an der Wall Street.
Der Dow Jones fiel um 351 Punkte beziehungsweise 0,8%, während der S&P 500 um 0,5% und der Nasdaq ebenfalls um 0,5% nachgaben. Diese Entwicklung unterstreicht eine klare Risikoaversion der Investoren unmittelbar vor dem wichtigen Zinsentscheid.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
Inflation überrascht im Monatsvergleich deutlich
Ein zentraler Belastungsfaktor für die Dow Jones Prognose ist die Entwicklung der Produzentenpreise. Der PPI stieg im Monatsvergleich um 0,7% und lag damit deutlich über den erwarteten 0,3%.
Dies signalisiert, dass der Inflationsdruck bereits vor der Eskalation im Nahen Osten zugenommen hat. Für die Fed bedeutet dies eine deutlich schwierigere Ausgangslage, da die Inflation weiterhin nicht unter Kontrolle ist.
Zölle und Ölpreise treiben Kosten nach oben
Laut CrossCheck Management wird der Inflationsanstieg maßgeblich durch Zölle beeinflusst. Höhere Preise für Metalle und industrielle Vorprodukte erhöhen die Produktionskosten nachhaltig.
Zusätzlich verschärft die Entwicklung am Energiemarkt die Lage: Seit Beginn des Iran-Konflikts sind die Ölpreise stark gestiegen. Diese Dynamik dürfte sich in den kommenden Monaten zunehmend auch in den Verbraucherpreisen widerspiegeln.
WTI-Öl legte um mehr als 2% zu und näherte sich der Marke von 99 USD pro Barrel, während Brent um über 5% auf rund 109 USD stieg. Hintergrund sind geopolitische Spannungen, insbesondere Angriffe auf Energieinfrastruktur sowie Drohungen gegenüber wichtigen Förderregionen.
Geopolitische Risiken im Fokus der Märkte
Die Eskalation im Nahen Osten rückt zunehmend in den Mittelpunkt der Börse aktuell. Anleger beobachten insbesondere mögliche Störungen der Ölversorgung, etwa durch Risiken rund um die Straße von Hormus.
Diese Unsicherheiten verstärken den Inflationsdruck und erhöhen gleichzeitig die Risiken für das globale Wachstum.
Fed-Entscheidung im Zentrum der Aufmerksamkeit
Für die Dow Jones Prognose ist die heutige Fed-Sitzung entscheidend. Der Markt erwartet zwar keine Änderung des Leitzinses im Bereich von 3,5%–3,75%, jedoch liegt der Fokus klar auf dem Ausblick.
Insbesondere wird beobachtet, ob Jerome Powell steigende Ölpreise als potenziellen Faktor für eine restriktivere Geldpolitik hervorhebt.
Anleger bleiben vorsichtig
Investoren zeigen sich weiterhin zurückhaltend. Neben der Fed-Entscheidung sorgen steigende Energiepreise und geopolitische Risiken für Unsicherheit.
Gleichzeitig bieten solide Unternehmensgewinne weiterhin Unterstützung für den US-Aktienmarkt. Besonders im Fokus steht Micron Technology, dessen starke Kursentwicklung im laufenden Jahr die Bedeutung des KI-Sektors unterstreicht.
Technische Lage: Dow Jones unter Druck
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch technisch bleibt das Bild angeschlagen. Die Futures auf den Dow Jones (Dow Jones Prognose) zeigen eine deutliche Schwäche und nähern sich wieder den jüngsten lokalen Tiefs.
Damit bleibt die kurzfristige Tendenz an der Börse aktuell klar defensiv, während Anleger auf neue Impulse durch die Fed warten.
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BÖRSE HEUTE: Wall Street unter Druck – Börse aktuell im Risk-Off-Modus (20.03.2026)
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