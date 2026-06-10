EURUSD & Inflation USA: Zins-Schock nach 4,2 % Inflations-Explosion!

EURUSD im Sog der Inflation USA: Heißer CPI-Dämpfer schürt US-Zinsängste

Am Devisenmarkt richten sich alle Augen auf die neuesten, richtungsweisenden Makrodaten aus Übersee. Die frisch veröffentlichte Inflation USA für den Monat Mai hat die Finanzmärkte mit voller Wucht getroffen und das Währungspaar EURUSD in eine unruhige Fahrwasser gezogen. Nach dem jüngsten Schock durch den starken US-Arbeitsmarktbericht (NFP) hatten Investoren weltweit händringend nach Argumenten gesucht, die gegen eine weitere geldpolitische Straffung durch die Federal Reserve sprechen. Doch der erhoffte Rückgang oder eine Stabilisierung des Preisdrucks blieb aus. Die US-Verbraucherpreise untermauern stattdessen eine drastische Beschleunigung der Teuerungsrate.

► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD

Key Takeaways

Inflations-Explosion: Die Inflation USA schießt im Mai überraschend stark von 3,8 % auf ein 3-Jahres-Hoch von 4,2 % nach oben.

Kernrate zieht an: Die Core-CPI klettert auf 2,9 % und signalisiert einen tief sitzenden, breiten Preisdruck.

EURUSD gerät unter Druck: Der Euro schwächelt, während der Devisenmarkt eine Fed-Zinserhöhung für das vierte Quartal einpreist.

Zins-Repricing an der Wall Street belastet den EURUSD

Die Reaktion an den Terminmärkten ließ nicht lange auf sich warten. Das über die Futures ermittelte Zinsniveau für die USA preist eine Zinserhöhung im vierten Quartal des laufenden Jahres inzwischen vollständig ein. Dieses falkenhafte Repricing wird nicht nur durch die Stabilisierung des US-Arbeitsmarktes gestützt, sondern primär durch die unbarmherzig anziehende Inflation USA. Hinzu kommt das schwindende Vertrauen der Märkte in ein schnelles diplomatisches Abkommen im Iran-Konflikt, was den sicheren US-Dollar im Vergleich zum EURUSD stützt und das globale Risiko-Sentiment dämpft.

Höchster Stand seit 2023: Die nackten Zahlen der US-Inflation

Die Detaildaten des Bureau of Labor Statistics (BLS) offenbaren das ganze Ausmaß des Inflationsschocks. Die Headline-Inflation USA kletterte im Jahresvergleich auf stolze 4,2 % – der höchste Wert seit April 2023. Auch die vielbeachtete Kernrate (Core CPI), die die hochvolatilen Segmente Nahrungsmittel und Energie ausschließt, überraschte auf der Oberseite: Sie stieg im Jahresvergleich von 2,8 % auf 2,9 % an und legte auf Monatsbasis um 0,3 % zu. Für die Währungshüter der Fed ist diese klebrige Kernrate ein Alarmsignal, da sie zeigt, dass sich der Preisdruck längst von den reinen Rohstoffmärkten in die gesamte Wirtschaft hineingefressen hat.

Energiekrise und Zweitrundeneffekte bedrohen die Preisstabilität

Der Haupttreiber hinter der eskalierenden Inflation USA bleibt der Energiesektor, der massiv unter der anhaltenden Schließung der Straße von Hormuz leidet. Die hochvolatilen Energiepreise fungieren als Brandbeschleuniger und machten rund 60 % des gesamten monatlichen Preisanstiegs aus. Während Ökonomen die Kernrate als präziseres Diagnosewerkzeug für die Geldpolitik heranziehen, spürt der durchschnittliche Verbraucher die Teuerung nominal an den Zapfsäulen und im Supermarkt. Ein dauerhaft hoher Headline-Wert birgt die akute Gefahr, dass sich die langfristigen Inflationserwartungen auf hohem Niveau verankern. Dies könnte in der Folge zu sprunghaften Lohnforderungen und anziehendem Konsum führen, was gefährliche Zweitrundeneffekte in Gang setzen würde.

Euro schwächelt vor richtungsweisendem EZB-Zinsentscheid

Im Vorfeld und unmittelbar nach der Datenbekanntgabe zeigte sich der Euro gegenüber der US-Leitwährung leicht angeschlagen. Der EURUSD notiert auf Tagessicht moderat im Minus. Neben den Spekulationen und der Realität rund um die Inflation USA ist das Interesse der Devisenhändler fest auf die morgige Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gerichtet. Es wird allgemein erwartet, dass die Notenbank um Christine Lagarde die Zinsen anheben wird. Da dieser Schritt von den Märkten jedoch bereits nahezu vollständig eingepreist ist, wird die anschließende Rhetorik der EZB-Chefin darüber entscheiden, ob der EURUSD seine charttechnischen Unterstützungen verteidigen kann.

Fazit

Die US-Notenbank steht vor einer Herkulesaufgabe. Mit einer auf 4,2 % hochgeschossenen Inflation USA und einem boomenden Arbeitsmarkt im Rücken rücken Zinssenkungen für das Jahr 2026 in weite Ferne. Stattdessen verdichten sich die Anzeichen für eine erneute geldpolitische Daumenschraube im Herbst unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh. Für das Währungspaar EURUSD bedeutet dieses fundamentale Gefälle ein anhaltendes Abwärtsrisiko. Solange die Energiekrise im Nahen Osten den Dollar stützt und die US-Kernrate heiß läuft, bleibt der Greenback der unumstrittene König am Devisenmarkt.

EURUSD Forexpaar Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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