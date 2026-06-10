Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: US-Kerninflation sorgt für Entlastung

- Kernrate beruhigt Wall Street
- Super-Micro-Kapitulation
- Märkte im Wartemodus
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S&P 500, Nasdaq 100 & Dow Jones stabilisieren sich: Milde Kerninflation bremst den Dollar-Anstieg
Die US-Aktienmärkte zeigen sich zur Wochenmitte widerstandsfähig und atmen nach den jüngsten Turbulenzen spürbar auf. Zwar kletterte die nominale Verbraucherpreisinflation (CPI) im Mai auf stolze 4,2 % und markierte damit den höchsten Stand seit April 2023, doch die Marktteilnehmer ziehen großen Optimismus aus der weniger volatilen Kernrate. Diese stieg im Monatsvergleich um lediglich 0,2 % an. Der moderate Kernwert schwächte den US-Dollar ab und erlaubte dem S&P 500, dem Nasdaq 100 sowie dem Dow Jones eine verdiente Verschnaufpause. Nach einem schwachen Handelsauftakt mit Verlusten von rund 0,5 % kämpfen sich sowohl der S&P 500 Index als auch der technologielastige Nasdaq Composite aktuell fast wieder an die Flatline zurück.
Key Takeaways
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Kernrate beruhigt Wall Street: Die milde US-Kerninflation von 0,2 % stützt den S&P 500 und den Nasdaq 100.
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Super-Micro-Kapitulation: Die Aktie bricht nach Plänen für eine massive 7-Milliarden-Dollar-Kapitalerhöhung um 14 % ein.
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Märkte im Wartemodus: Geopolitische Störfeuer und das anstehende SpaceX-IPO bremsen den Dow Jones.
SpaceX-IPO und Nahost-Meldungen belasten den Dow Jones Index im Hintergrund
Trotz der heutigen Beruhigung an der Zinsfront war an den New Yorker Börsen in den vergangenen Tagen eine spürbare Risikoaversion zu beobachten. Diese Zurückhaltung der Investoren steht an der Börse Aktuell nicht nur im Zusammenhang mit den teils widersprüchlichen Nachrichten aus dem Nahen Osten, sondern auch mit dem für Freitag geplanten historischen SpaceX-Börsengang (IPO). Was die geopolitische Lage betrifft, so interpretieren die Akteure im Dow Jones und S&P 500 die jüngsten militärischen Angriffe glücklicherweise nicht als Vorbote einer unkontrollierbaren Eskalation. Dies spiegelt sich auch im verhaltenen Anstieg des Ölpreises wider, bei dem ein Barrel der Nordseesorte Brent derzeit für knapp unter 93 US-Dollar den Besitzer wechselt.
Super Micro Computer schockiert Halbleitersektor im Nasdaq 100 mit Mega-Kapitalerhöhung
Der unumstrittene Tagesverlierer im Nasdaq 100 ist heute die Aktie von Super Micro Computer (SMCI.US). Der Titel verzeichnet einen massiven Kurssturz von rund 14 %. Auslöser dieses heftigen Ausverkaufs ist die offizielle Ankündigung des Unternehmens, über eine gigantische Aktienemission frisches Kapital in Höhe von bis zu 7 Milliarden US-Dollar am Markt aufnehmen zu wollen. Das Management betonte, dass diese massiven finanziellen Mittel dringend benötigt werden, um den Einkauf von High-End-Komponenten (wie Nvidia-GPUs) zu finanzieren. Nur so könne der immense Auftragsbestand für KI-Server im Gesamtwert von fast 39 Milliarden US-Dollar, der in den letzten Wochen von über 20 Großkunden eingegangen ist, zeitnah abgearbeitet werden. Die Sorge vor einer massiven Verwässerung der Altaktionäre belastet den Nasdaq 100 und den S&P 500 kurzfristig spürbar.
Technische Analyse: Nasdaq 100 testet das 23,6 % Fibonacci-Level
Aus charttechnischer Sicht hat der Nasdaq 100 nach einer monatelangen, extrem kraftvollen Aufwärtsbewegung plangemäß in eine übergeordnete Korrekturphase eingelenkt. Der Index hat den kurzfristigen Aufwärtskanal nach unten verlassen, was das erste klare Schwächesignal für den bestehenden Trend darstellt.
Aktuell testet der Nasdaq 100 die wichtige Unterstützungszone bei rund 28.645 Punkten, die exakt mit dem 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level der gesamten Rallye zusammenfällt. Knapp darunter, bei 28.338 Zählern, fungiert die gleitende 50-Tage-Linie (EMA 50) als zusätzlicher, massiver Rettungsanker für die Bullen. Solange die Notierungen oberhalb dieses kumulierten Support-Bereichs verbleiben, ist die Abwärtsbewegung im Nasdaq 100 und S&P 500 als gesunde Korrektur innerhalb des dominanten Bullenmarktes einzustufen. Der RSI pendelt derweil um die neutrale 50er-Marke, während der MACD weiterhin ein aktives Verkaufssignal zeigt und das Nachlassen des vorherigen Momentums bestätigt.
Einzelwerte im Fokus von S&P 500 und Dow Jones
Abseits des Tech-Sektors wirbeln markante Analysten-Upgrades und Quartalsberichte das Kursgefüge im S&P 500 und Dow Jones kräftig durcheinander:
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Cracker Barrel (CBRL.US): Die Aktien der Traditions-Restaurantkette schießen um fulminante 26 % nach oben. Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr drastisch an und übertraf die durchschnittlichen Schätzungen der Wall-Street-Analysten deutlich.
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Oscar Health (OSCR.US): Die Papiere des Krankenversicherers legen im S&P 500 um 4 % zu. Grund hierfür ist eine Hochstufung durch die britische Großbank Barclays, deren Analysten den sichtbaren Margen-Erholungszyklus des Unternehmens lobten.
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Dianthus Therapeutics (DNTH.US): Ein schwerer Schlag für das Biotech-Unternehmen – die Aktie bricht um 14 % ein. Der Grund ist ein Domino-Effekt: Der französische Pharmagigant Sanofi stoppte die Spätphasen-Studien für eine konkurrierende Therapie gegen eine seltene Autoimmunerkrankung aufgrund von Wirksamkeitsbedenken, was am Markt Zweifel an der gesamten Wirkstoffklasse schürte.
Fazit
Die Wall Street stabilisiert sich auf hohem Niveau, und die Erleichterung über die milde US-Kerninflation verhindert Schlimmeres im S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones. Während das inflationäre Schreckgespenst der Headline-Rate von 4,2 % durch die sanfte Core-Komponente entschärft wurde, sorgt der Halbleitersektor durch die gigantische 7-Milliarden-Dollar-Kapitalerhöhung von Super Micro Computer für temporäre Umschichtungen. Anleger sollten in den kommenden Sitzungen genau beobachten, ob die charttechnischen Unterstützungen im Nasdaq 100 bei 28.645 Punkten auf Tagesschlusskursbasis verteidigt werden können – hält diese Marke, bleibt das mittelfristige Bild an den US-Börsen trotz des SpaceX-IPO-Fiebers inhärent bullisch.
Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse
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