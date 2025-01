Auswirkungen der ersten Entscheidungen von Trump auf den Markt

Während des Präsidentschaftswahlkampfs schlug Donald Trump in einem Interview mit Fox News vor, dass er im Falle seiner Wiederwahl zum Präsidenten für einen Tag zum Diktator werden würde. Er begründete dies mit der Notwendigkeit, schnell eine Reihe wichtiger Exekutivdekrete zu unterzeichnen. Trump kündigte an, dass seine Priorität darin bestehen würde, die Grenze zu schließen und sich auf die Sicherheit und die US-Wirtschaft zu konzentrieren, was er mit dem Slogan „Drill, Drill“ zusammenfasste.

Die Liste der potenziellen ersten Entscheidungen von Trump ist lang und umfasst vor allem die Bereiche Einwanderung, Staatsfunktionen, internationale Politik und Innenpolitik. Es ist von 60 oder sogar 100 Dekreten die Rede, was auf einen intensiven Start in die Präsidentschaft hindeutet. Obwohl 2017 und insbesondere sein Beginn einige Hinweise darauf geben könnten, was erwartet wird. Es ist erwähnenswert, dass die damaligen Reformen, obwohl sie medienorientiert waren und die Finanzmärkte positiv beeinflussten, keine spektakulären wirtschaftlichen Ergebnisse brachten. Wird es dieses Mal anders sein?

Massendeportationen?

Trump betonte, dass es in der Geschichte der USA noch nie ein Massendeportationsprogramm gegeben habe. In den USA leben mehr als 11 Millionen illegale Einwanderer, aber Trump wird sich wahrscheinlich auf die weniger als 10 % von ihnen konzentrieren, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Jüngsten Berichten des Wall Street Journal zufolge erwägt Trump, an der Grenze zu Mexiko den Ausnahmezustand zu verhängen. Zusätzlich zu möglichen Abschiebungen wird Trump mit Sicherheit eine Order unterzeichnen, um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu intensivieren und den Zustrom neuer Einwanderer zu beschränken, was die Einreise in die USA erschweren würde. Diese Entscheidungen könnten sich erheblich auf den Wechselkurs des mexikanischen Pesos auswirken. Trump beabsichtigt auch, die sogenannte „Staatsbürgerschaft durch Geburt“ einzuschränken, d. h. den Erwerb der Staatsbürgerschaft durch Kinder von Einwanderern, die auf US-amerikanischem Boden geboren wurden. Diese Änderung könnte sich jedoch aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen als schwierig umzusetzen erweisen. Die Wiedereinführung des 2017 eingeführten und von Präsident Biden aufgehobenen Einreiseverbots für Bürger bestimmter muslimischer Länder (darunter Syrien, Libyen, Jemen und Sudan) in die USA ist ebenfalls wahrscheinlich.

Begnadigungen für seine Befürworter?

Trump hat die Personen, die wegen des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verhaftet wurden, wiederholt als „politische Gefangene“ und „Patrioten“ bezeichnet. Er kündigte an, dass er in den ersten Minuten nach seinem Amtsantritt mit der Begnadigung beginnen werde. Er kündigte auch ein hartes Vorgehen gegen seine politischen Gegner an. Obwohl die Entscheidung nicht direkt für die Finanzmärkte relevant ist, könnte ihre Verkündung in den ersten Stunden seiner Präsidentschaft viel über seinen Regierungsstil für die nächsten vier Jahre aussagen.

Wird Trump TikTok retten und „das Internet befreien“?

In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar trat in den USA ein Gesetz in Kraft, das TikTok, eine beliebte Social-Media-Plattform aus China, verbietet. Trump hat angekündigt, dass seine erste Entscheidung darin bestehen wird, eine Order zu erlassen, die das Verbot für 90 Tage aussetzt. Es gibt Berichte, dass er eine Lösung zur Wiederherstellung des Betriebs von TikTok ausarbeiten will, möglicherweise durch die Einrichtung einer Form der US-Kontrolle über die App. Es wird ein Joint Venture in Betracht gezogen, bei dem 50 % der Anteile im Besitz von Chinas ByteDance und 50 % im Besitz eines US-Unternehmens sind. Ein solches börsennotiertes Unternehmen könnte erhebliche Gewinne erwirtschaften, und es ist möglich, dass es das Interesse von Elon Musk selbst wecken würde, der sich gegen das Verbot von TikTok ausgesprochen hat.

Es wurde auch viel über ein Dekret zur Meinungsfreiheit im Internet gesprochen. Trump hat in der Vergangenheit Social-Media-Plattformen wegen der Zensur von Inhalten kritisiert, und seine Regierung hatte zuvor versucht, Vorschriften in diesem Bereich einzuführen. Es mangelt jedoch an konkreten Ankündigungen und Erwartungen bezüglich der Ausgestaltung dieser „Meinungsfreiheit“.

Massive Steuersenkungen und Besteuerung ausländischer Einkünfte

Präsident Trump möchte nicht nur das „Tax Cut and Jobs Act“ verlängern, das die direkten Steuern gesenkt und die Steuergutschriften erhöht hat, sondern strebt weitere Senkungen an. Während es keine konkreten Pläne für die Besteuerung von Privatpersonen gibt, plant Trump, die Körperschaftssteuer weiter zu senken. Im Jahr 2017 senkte er die rekordhohe globale Steuer auf Unternehmensgewinne von 35 % auf 21 %. Jetzt strebt er eine Senkung auf 15 % an. Wie das Beispiel Irland zeigt, könnte eine drastische Steuersenkung letztendlich zu einer Erhöhung der Staatseinnahmen führen, da ausländische Unternehmen wieder Gewinne in den USA versteuern und neue Unternehmen sich dort registrieren lassen. Theoretisch würde die Senkung jedoch nur für Unternehmen gelten, die in den USA produzieren. Trump möchte außerdem ein Amt schaffen, das Steuern auf Gewinne von US-Unternehmen eintreibt, die im Ausland gehalten werden. Diese Maßnahmen bedürfen jedoch der Zustimmung des Kongresses. Dennoch könnten sich die Ankündigung und die Versprechen selbst positiv auf die Wall-Street-Investoren auswirken, wie bereits im Jahr 2017. Obwohl das US-Steuersenkungsgesetz selbst erst im November vorgestellt wurde, legte der S&P 500 von Januar bis November 2017 um 14 % zu. Und dann, von der Unterzeichnung des Gesetzes bis Ende Januar, kurz bevor die Wall Street einbrach, legte der S&P 500 um weitere 10 % zu.

Drohen uns massive Zölle?

Einer der Punkte in Trumps Präsidentschaftskampagne war seine Ankündigung, hohe Zölle auf die Länder zu erheben, mit denen die USA den meisten Handel treiben. Trump kündigte einen Zoll von 60 % auf Waren aus China, 25 % auf Waren aus Kanada und Mexiko und 10 % auf alle anderen ausländischen Produkte an. Dies sollte die Bürger dazu veranlassen, sich für amerikanische Produkte zu entscheiden, und andere Länder dazu zwingen, Handelsabkommen zu unterzeichnen, die für die USA günstiger sind. Hohe Zölle können zwar die Haushaltseinnahmen erhöhen, gleichzeitig treffen sie jedoch weniger wohlhabende Bürger, für die Grundprodukte teurer werden. Obwohl Trump die Möglichkeit hat, Zölle durch Executive Orders zu verhängen, scheinen umfassende Maßnahmen dieser Art zu Beginn seiner Präsidentschaft unwahrscheinlich. Die Ankündigung von Zielen für bestimmte Sektoren könnte von der Wall Street als umsichtige Handelspolitik wahrgenommen werden. Trump will wahrscheinlich eher Angst machen, als eine Rückkehr der hohen Inflation herbeiführen.

Öl bei 100 $ pro Barrel wegen des Krieges in der Ukraine?

Trump will Russland zu Verhandlungen über die Ukraine zwingen. Der neue US-Finanzminister Scott Bessent unterstützt die Einführung harter neuer Sanktionen gegen Russland zu diesem Zweck. Wenn Putin dem Druck nicht nachgibt, könnten die USA Sanktionen gegen den gesamten russischen Ölsektor verhängen – gegen große Unternehmen wie Rosneft und Lukoil und die gesamte Flotte. Obwohl mehr als 90 Prozent des russischen Öls nach China und Indien gehen, könnten die US-Sanktionen zu ernsthaften Siedlungs- und sogar Transportproblemen führen, wenn die NATO die strategischen Meerengen kontrolliert. Dies könnte zu einem Anstieg der Ölpreise auf über 100 Dollar pro Barrel führen. Andererseits könnte der Eintritt Russlands in die Verhandlungen die USA dazu veranlassen, die Sanktionen als Geste des guten Willens zu lockern. Die jüngsten Sanktionen der Biden-Regierung haben die Ölpreise auf über 80 Dollar pro Barrel steigen lassen.

Ein weiterer Ausstieg aus dem Pariser Abkommen

Trump ist ein Befürworter fossiler Brennstoffe und insbesondere der Unabhängigkeit der USA von ausländischen Lieferungen. Trump beabsichtigt, das Pariser Abkommen über die Begrenzung und den Handel mit Kohlenstoffemissionen durch eine Order der Exekutive zu verlassen, was der Entscheidung von 2017 entspricht. Trump möchte die Erteilung von Genehmigungen für neue Bohrungen wieder einführen, alle von Biden erlassenen Verbote aufheben und US-amerikanische Bergbauunternehmen unterstützen. Dies ist natürlich eine gute Nachricht für den Verbraucher, der so wenig wie möglich für einen Liter Benzin bezahlen möchte. Die tatsächlichen Auswirkungen solcher Entscheidungen werden jedoch von Dauer sein, sodass kurzfristig die Frage der Sanktionen gegen Russland und die Auswirkungen auf die OPEC für den Ölmarkt von entscheidender Bedeutung sein werden.

Fragen der Weltanschauung

Trump hat seinen Wählern Lösungen für Transgender-Themen versprochen. Er kündigte unter anderem ein Verbot der Geschlechtsumwandlung bei Kindern, ein Verbot für Transgender-Personen, an Frauensportarten teilzunehmen, und ein Verbot für Transgender-Rekruten, dem Militär beizutreten, an. Diese Entscheidungen werden sich zwar nicht direkt auf die Märkte auswirken, wurden jedoch in den letzten Monaten von liberalen Kreisen scharf kritisiert.

Der Dollar und Kryptowährungen

Donald Trump wird die Popularisierung von Kryptowährungen in den USA vorantreiben wollen. Neue Behörden bei der SEC, der CFTC und auch eine Umbesetzung der Vizepräsidenten bei der Fed könnten zu einer späteren Zulassung von Bitcoin als De-facto-Reservewährung führen. Es ist noch ein langer Weg, aber Trump hat bereits vor seiner Präsidentschaft von einer Welle der Spekulation über die Popularisierung von Kryptowährungen profitiert. Memecoin $TRUMP erreichte zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Kapitalisierung von etwa 15 Milliarden US-Dollar, und mit Trump verbundene Unternehmen werden voraussichtlich 80 % des Angebots der Kryptowährung halten. Die Einführung dieser Kryptowährung kurz vor der Amtseinführung hat jedoch erhebliche ethische Kontroversen ausgelöst.

Der US-Dollar hat seit der Wahl fast 6 % zugelegt und hat derzeit keine Rivalen auf dem gesamten Devisenmarkt. Trumps Politik könnte sich auf zweierlei Weise auf den Dollar auswirken, aber die bevorstehenden Orders der Exekutive werden die wichtigste Währung der Welt wahrscheinlich nicht stark beeinflussen. Es lohnt sich, an das Jahr 2017 zu erinnern, als der Dollar in den ersten Monaten der Präsidentschaft sehr stark an Wert verlor, obwohl dies auch mit der reinen Wirtschaftslage der USA und anderer großer Länder der Welt zusammenhing.

Kommt eine neue Ära in der US-Politik?

Trumps mögliche Rückkehr ins Präsidentenamt könnte eine neue Ära in der US-Politik einläuten, die sich auf fast alle Aspekte der Weltpolitik auswirken wird. Trumps Plan ist ehrgeizig, aber die vielen Elemente seiner Strategie müssen perfekt zusammenpassen, um letztlich sein angestrebtes Ziel zu erreichen: die Wiederherstellung der Vorherrschaft der USA in der Welt und das Wohlergehen ihrer Bürger. Trump will in der Außenpolitik auf Konfrontationskurs gehen, was sich negativ auf die Wirtschaft auswirken könnte, wenn die internationale Gemeinschaft sich ihm widersetzt. Die Wall Street und die Investoren sehen seine Politik mit Hoffnung, insbesondere aus fiskalischer Sicht. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass viele Entscheidungen der Zustimmung des Kongresses bedürfen, was selbst mit der vollen Macht der Republikaner nicht immer einfach oder schnell sein wird. Trumps Politik ist mit viel Unsicherheit behaftet, aber die Märkte wissen aufgrund seiner Amtszeit von 2017 bis 2021, was sie von ihm erwarten können.

