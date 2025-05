ETF Analyse der Woche 🔴Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

ETF DER WOCHE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

Strategie des ETF Fonds

Der Fond verfolgt ein Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz. Das bedeutet, dass er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht die Wertentwicklung des FTSE All-World Index nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und in Schwellenländern. Um die Performance abzubilden, versucht der ETF zum einen die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind und zum anderen vollständig investiert bleibt, außer bei außergewöhnlichen Marktentwicklungen, die politische oder ähnliche Ursachen haben.

‚Ėļ Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing¬† WKN: A1JX52¬†/ ISIN: IE00B3RBWM25¬†/ K√ľrzel: VGWL

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

√úbergeordnet hat sich der Anteilsschein zwischen Ende 2021 und Ende 2023 seitw√§rts bewegt. Das Papier bewegte sich in dieser Zeit in einer Bandbreite von gut 15 EUR seitw√§rts. Im Oktober 2023 konnte sich der Anteilsschein l√∂sen und aufw√§rtslaufen. Es ging √ľbergeordnet bis Mitte Februar aufw√§rts. Das Hoch bei 138,96 EUR wurde allerdings nachfolgend dynamisch abverkauft. Im Wochenchart ist erkennbar, dass es im Tief bis unter die 110 EUR ging, das Papier sich hier aber genauso dynamisch nach Norden schieben konnte. Setzen sich die Aufw√§rtsimpulse in den kommenden Handelswochen weiter fort, so k√∂nnte sich eine V-Formation ausbilden.

Das Jahrestief wurde im Rahmen des dynamischen R√ľcksetzers unter der SMA200 (aktuell bei 109,09 EUR) formatiert, der Anteilsschein hat sich aber nicht unter dieser Durchschnittslinie festgesetzt, sondern ist direkt wieder aufw√§rtsgelaufen. Es ging in dieser Handelswoche mit einem GAP up zur√ľck √ľber die SMA50 (aktuell bei 126,64 EUR) bis an die SMA20 (aktuell bei 128,07 EUR).

Damit hat sich das Wochenchart etwas aufgehellt. Wesentlich wird jetzt sein, dass sich der Anteilsschein zur√ľck √ľber die SMA20 schieben und vor allem etablieren kann. Im Wochenchart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelsmonaten immer ein belastbarer Support gewesen ist, denkbar somit, dass es jetzt ein harter Widerstand sein k√∂nnte. Gelingt aber die Bewegung √ľber diese Linie und kann sich das Papier √ľber dieser Linie etablieren, so w√ľrde sich das Chartbild wieder bullisch aufhellen, als bullisch w√ľrde es zu interpretieren sein, wenn sich der Anteilsschein wieder im Bereich des Jahreshochs festgesetzt hat.

Sollte die Bewegung √ľber die SMA20 nicht gelingen und wird die SMA50 im Rahmen von erneuter Schw√§che aufgegeben, so w√ľrde die Interpretation des Chartbildes wieder auf neutral springen. Um den bullischen Grundton im Wochenchart aber aufrecht zu erhalten, sollte es nicht mehr wesentlich unter die¬†SMA50 gehen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: neutral / bullisch

ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Es im Tageschart erkennbar, dass sich der Anteilsschein bis Februar im Bereich der SMA20 (aktuell bei 120,91 EUR) / SMA50 (aktuell bei 122,36 EUR aufgehalten hat und aufw√§rtsgelaufen ist. Der R√ľcksetzer, der sich nach der Formatierung des Jahreshochs eingestellt hat ging in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 127,50 EUR), wo sich das Papier zun√§chst √ľbergeordnet stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen konnte. Es ging weiter dynamisch und mit Momentum abw√§rts. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass sich der Anteilsschein vom Jahrestief wieder zur√ľck √ľber die SMA20 bzw. die SMA50 hat schieben k√∂nnten. In den letzten Handelstagen konnte auch die¬†SMA200 mit einem GAP up √ľberwunden werden.¬†

Das Papier notiert aktuell √ľber der SMA200. Kann sich der Anteilsschein √ľber dieser Linie halten, so w√§re es wichtig, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung des Jahreshochs geht. Stellen sich diese Kursmuster ein, so w√ľrde das Tageschart wieder bullisch zu interpretieren sein.¬†

Gelingt der Move aber nicht und wird die SMA200 im Rahmen von Schw√§che wieder aufgegeben, so k√∂nnte es im Rahmen von R√ľcksetzern zun√§chst an das GAP close (124,08 EUR) bzw. nachfolgend an die SMA50 bzw. die SMA20 gehen. Sollte die SMA20 angelaufen werden, so sollte sich sp√§testens hier ein Richtungswechsel einstellen.

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch

ETF Basisdaten:

Basisdaten:

¬† Anlageschwerpunkt Aktien / Welt Fondsgr√∂√üe 16.340 Mio.¬†EUR Gesamtkostenquote¬† 0,22¬†% p.a. Produktstruktur physisch (vollst√§ndige Replikation) Vergleichsindex FTSE all World Strategie Long only Anzahl der Positionen* 3.654 Fondsw√§hrung USD W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn ¬†22.05.2012 Aussch√ľttung aussch√ľttend / quartalsweise ¬†

*Stand 15.05.2025

Zusammensetzung des ETF:

Der Fonds ist mit seinen √ľber 1.300 Positionen breit aufgestellt. Die Top 10 Positionen binden ca. 20 % des Fondsverm√∂gens. Bereits aber der Position 7 sind pro Beteiligung weniger als ein Prozent des Kapitals gebunden. Die Top 5 Positionen haben damit einen √ľberdurchschnittlichen Anteil an der Performance.

* Stand 15.05.2025 / Quelle: vanguard.com / justetf.com / divydiary.com

 

 

Portfolioallokation des ETF nach Sektoren:

Der Schwerpunkt des Fonds liegt in der Industrie und den Finanzdienstleistungen. Werden noch die Unternehmen der nicht zyklischen Konsumg√ľterindustrie hinzuaddiert, machen diese drei Branchen √ľber 50 % der Beteiligungen aus.¬†

* Stand 15.05.2025 / Quelle: vanguard.com / justetf.com / divydiary.com

Portfolioallokation des ETF nach Ländern:

Dieser Fonds hat 62 % des Fondsvermögens in Unternehmen in den USA investiert. Alle anderen Länder sind unterrepräsentiert. 

* Stand 15.05.2025 / Quelle: vanguard.com / justetf.com / divydiary.com

 

Risiko√ľbersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr 16,39 % Volatilität 3 Jahre 14,60 % Volatilität 5 Jahre 14,38 %    Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,54  Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,72 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,96  Maximum Drawdown 1 Jahr - 19,59 % Maximum Drawdown 3 Jahre - 19,59 % Maximum Drawdown 5 Jahre - 19,59 % Maximum Drawdown seit Auflage - 33,47 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im √úberblick:

Lfd. Jahr -   2,94 % 1 Monat + 10,91% 3 Monate -  6,89 % 6 Monate -  2,56 % 1 Jahr + 8,80 % 3 Jahre + 35,13 %   5 Jahre +  91,27 %  Seit Auflage (MAX) +  318,03 % 2024 +  24,65 % 2023 + 17,78 % 2022 -  13,01 % 2021 +  28,19 % 

¬†*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de, divydiary.com

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der Fonds f√ľr Anleger geeignet, die sich breit aufstellen wollen. Der Fonds ist in √ľber 3.500 Unternehmen in unterschiedlichen Branchen investiert. Damit ist die Risikostreuung, was die Beteiligungen angeht, breit. Anleger sollten aber bedenken, dass es ein Klumpenrisiko bez√ľglich des L√§nderportfolios geben k√∂nnte. Solange die Indizes in den USA gut laufen, solange ist die Performance gesichert, die √ľbrigens seit Auflage des Fonds, in Relation zur allgemeinen Entwicklung des Indizes, zufriedenstellend ist. Der Fonds ist, unserer Meinung nach, f√ľr Anleger geeignet, die sich eine Risikostreuung w√ľnschen. Somit k√∂nnte dieser ETF durchaus als Depotbeimischung in Betracht gezogen werden.

