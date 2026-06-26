Ein tiefroter Freitag für die Zalando Aktie: Am heutigen 26. Juni 2026 gehört das Papier des Berliner Mode-Onlinehändlers zu den größten Tagesverlierern im deutschen Leitindex DAX. Der Kurs sackte im frühen Handel um zeitweise über 7 Prozent ab und notiert aktuell im Bereich von 24,90 EUR.

Der Grund für den abrupten Ausverkauf ist regulatorischer Natur: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat eine sogenannte Anlasskontrolle eingeleitet und prüft den Konzernabschluss sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025. Im Fokus stehen mögliche Unregelmäßigkeiten oder unvollständige Angaben im Anhang des Berichts, die im Zusammenhang mit der Übernahme des Konkurrenten About You im Sommer 2025 stehen könnten. Aktionärsschützer finden eine Prüfung richtig.

► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

Zalando selbst wiegelte bereits ab und betonte, dass es sich lediglich um formelle und materiell unwesentliche Aspekte der Anhangsangaben handle, die keine Auswirkungen auf die operativen Kennzahlen oder die Finanzstärke des Unternehmens haben. Dennoch reagiert der Markt gewohnt sensibel auf das Thema Bilanzkontrolle.

Jens Chrzanowski von XTB ordnet die Situation ein: „Das Wort ‚Bilanzprüfung durch die Bafin‘ triggert bei deutschen Anlegern fast schon reflexartig Verkaufsorders – die Historie am deutschen Markt hat hier tiefe Spuren hinterlassen. Auch wenn Zalando betont, dass es sich nur um eine formelle Unschärfe im Anhang zur About You-Übernahme handelt, ist das Vertrauen erst einmal angeknackst. Anleger hassen Unsicherheit, und genau die haben wir heute im Kurs eingepreist.“

Fundamentalanalyse: Starkes operatives Geschäft vs. regulatorischer Gegenwind

Löst man sich vom heutigen Nachrichtenschock, steht die Zalando Aktie fundamental eigentlich auf einem soliden Fundament. Das Jahr 2025 verlief dank einer konsequenten Effizienzstrategie und der erfolgreichen Konsolidierung der Marktanteile stark.

Für das laufende Jahr 2026 hat sich das Management ehrgeizige Ziele gesteckt. Durch die fortschreitende KI-Integration im Shop-Erlebnis und erste Synergien aus dem About You-Deal (erwartet werden 40 Millionen Euro für 2026) soll das Wachstum beschleunigt werden.

Die wichtigsten Finanzkennzahlen im Überblick:

Kennzahl Geschäftsjahr 2025 (Ist) Prognose / Ausblick 2026 Mittelfristziel (bis 2028) Umsatz 12,3 Mrd. EUR +12 % bis +17 % 8 % bis 13 % CAGR Bruttowarenvolumen (GMV) 17,6 Mrd. EUR +12 % bis +17 % 8 % bis 13 % CAGR Bereinigtes EBIT 591 Mio. EUR 660 Mio. bis 740 Mio. EUR — Bereinigte EBIT-Marge 4,8 % — 6 % bis 8 %

Zalando verfügt zudem über eine robuste Netto-Cash-Position von über 2 Milliarden Euro, was dem Konzern trotz des aktuellen Gegenwinds finanzielle Flexibilität sichert. Ein im März 2026 angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro stützt den Wert theoretisch von unten.

Zalando Aktie Chartanalyse: Der Erholungstrend wackelt gewaltig

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus charttechnischer Sicht verpasst der heutige Kurssturz der Zalando Aktie den Bullen einen herben Dämpfer. Nachdem die Aktie Anfang 2025 noch bei rund 40,00 EUR notierte, folgte ein brutaler Absturz auf ein Tief bei 22,52 EUR im Herbst des vergangenen Jahres.

Seitdem stabilisierte sich der Wert und kämpfte sich mühsam in einer volatilen Erholungsbewegung nach oben. Noch gestern schloss die Aktie bei 26,60 EUR.

Wichtige Unterstützungen (Support): Durch den heutigen Rutsch unter die Marke von 25,00 EUR rückt das bisherige Jahrestief 2026 bei knapp 23,50 EUR sowie das langfristige Verlaufstief bei 22,52 EUR wieder gefährlich nah in den Fokus.

Widerstände (Resistance): Um das übergeordnete Chartbild wieder aufzuhellen, müsste die Aktie zügig die Marke von 26,50 EUR (wo aktuell auch wichtige gleitende Durchschnitte wie die 50-Tage-Linie verlaufen) zurückerobern.

Ausblick und Prognose: Wie sollten Anleger jetzt agieren?

Der heutige Rücksetzer ist primär nachrichtengetrieben. Solange die Bafin-Prüfung läuft, dürfte über der Zalando Aktie ein Bewertungsschlag liegen. Sollte sich jedoch die Aussage des Managements bewahrheiten, dass es sich lediglich um einen formellen Fehler im Anhang ohne materielle Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn handelt, könnte sich der heutige Dip im Nachgang als klassische Kaufgelegenheit entpuppen.

Jens Chrzanowski fügt hinzu: „Wer jetzt einsteigt, setzt darauf, dass die Bafin zeitnah Entwarnung gibt. Fundamental ist die Aktie bei einem Kurs von unter 25 Euro mit Blick auf das erwartete Gewinnwachstum für 2026 und die Synergien mit About You attraktiv bewertet. Wer als langfristiger Investor agiert, packt die Aktie auf die Watchlist und wartet ab, ob die Unterstützung bei 23,50 Euro hält. Erst bei einem Rutsch darunter droht ein neues Verkaufssignal Richtung 20 Euro.“

Fazit: Kurzfristig bleibt das Papier ein heißes Eisen und die Volatilität dürfte hoch bleiben. Konservative Anleger warten die ersten Ergebnisse oder Zwischenstände der Bafin-Ermittlungen ab. Mutige Antizykliker nutzen die überverkaufte Situation für erste charttechnisch abgesicherte Positionen.

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FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Zalando Aktie

Warum fällt die Zalando Aktie heute (26.06.2026) so stark?

Der Hauptgrund für den aktuellen Kurssturz der Zalando Aktie ist eine Nachricht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Aufsichtsbehörde hat eine Anlassprüfung für den Konzernabschluss 2025 eingeleitet. Anleger reagieren auf das Wort "Bilanzprüfung" traditionell sehr sensibel mit Verkäufen, was kurzfristig zu hoher Volatilität führt.

Was genau prüft die BaFin bei Zalando?

Die BaFin untersucht formelle Angaben im Anhang des Jahresabschlusses 2025. Konkret geht es um Details im Zusammenhang mit der Übernahme des Konkurrenten About You im Sommer 2025. Laut Zalando handelt es sich um rein formelle und materiell unwesentliche Unschärfen, die keine Auswirkungen auf den operativen Gewinn oder die Bilanzstärke haben.

Ist die Zalando Aktie trotz des Kurssturzes fundamental gesund?

Ja, abseits der regulatorischen Unruhe steht das Unternehmen solide da. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert Zalando ein Umsatzwachstum von 12 bis 17 Prozent und ein bereinigtes EBIT zwischen 660 und 740 Millionen Euro. Zudem stützen Synergien aus dem About You-Deal und eine Cash-Position von über 2 Milliarden Euro das Fundament.

Welche Chartmarken sind für die Zalando Aktie jetzt wichtig?

Unterstützungen (Support): Nach dem Rutsch unter die psychologische Marke von 25,00 EUR liegen die nächsten charttechnischen Haltezonen beim Jahrestief 2026 bei 23,50 EUR sowie beim langfristigen Verlaufstief bei 22,52 EUR .

Widerstände (Resistance): Eine charttechnische Aufhellung erfolgt erst, wenn die Zalando Aktie die Marke von 26,50 EUR (wo auch die 50-Tage-Linie verläuft) nachhaltig zurückerobert.

Ist der aktuelle Dip eine Kaufgelegenheit für die Zalando Aktie?

Für langfristig orientierte, risikobereite Anleger kann das Niveau unter 25 Euro eine attraktive, antizyklische Einstiegschance bieten – vorausgesetzt, die BaFin-Prüfung bestätigt die Harmlosigkeit der Fehler. Konservative Investoren sollten auf der Seitenlinie abwarten, bis die regulatorische Unsicherheit verflogen ist und der Kurs die wichtige Unterstützung bei 23,50 EUR erfolgreich getestet hat.