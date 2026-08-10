Zu Beginn der neuen Handelswoche zeichnet sich an den US-Märkten noch keine klare Richtung ab. Anleger an der US Börse Aktuell agieren zurückhaltend, wodurch die Futures auf die wichtigsten Indizes wie den Nasdaq 100 bei Handelsbeginn leicht um rund 0,2 % nachgeben. Mangels großer Makrodaten rücken erneut die geopolitischen Spannungen rund um die Straße von Hormus sowie gemischte Nachrichten bei Tech-Schwergewichten und Mid-Caps in den Mittelpunkt des Geschehens.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

📊 Verhaltene Stimmung: Ohne frische Makro-Impulse starten die Indizes vorsichtig; geopolitische Sorgen an der Straße von Hormus treiben die Rohstoffpreise (Brent über 85 USD).

📉 Bewegung bei Einzelwerten: Alphabet profitiert von Berkshire-Käufen, während Apple (-1 %), Intel (-3 % wegen 15-Mrd.-USD-Emission) und Monday.com (-9 % wegen enttäuschendem Ausblick) unter Druck stehen.

🎯 Widerstand im Nasdaq 100: Der Nasdaq 100 nähert sich der Schlüsselmarke bei 30.100 Punkten; bei Verteidigung des Supports bei 29.900–30.000 Punkten bleibt der bullische Trend intakt.

🛢️ Geopolitische Unsicherheit belastet die Märkte

Da es zu Wochenbeginn an wichtigen makroökonomischen Impulsen und Gewinnmeldungen großer Konzerne fehlt, richtet sich das Augenmerk der Marktteilnehmer erneut auf die ungewisse Lage rund um die Straße von Hormus. Trotz Ankündigungen der US-Regierung liegt noch keine Einigung vor, da die iranische Seite bei den Forderungen bezüglich der Transfergebühren zögert.

Diese Nervosität spiegelt sich deutlich an den Rohstoffmärkten wider: Brent-Rohöl steigt wieder über 85 US-Dollar pro Barrel, während sich europäisches Erdgas der Marke von 60 Euro nähert.

🏢 Einzelwerte an der US Börse Aktuell: Apple, Intel und HP im News-Feed

Innerhalb der „Magnificent 7“ liegt Alphabet an der Spitze, gestützt von Käufen durch Berkshire Hathaway. Microsoft und Apple hinken hingegen hinterher. SpaceX verzeichnet ein Plus von 3 %, angetrieben vom Optimismus bezüglich der anstehenden Zahlen von Rocket Lab.

Die wichtigsten Unternehmensnachrichten im Überblick:

🍏 Apple (AAPL.US): Die Aktie gibt um rund 1 % nach, belastet durch eine negative Analysteneinschätzung, die vor allem Margendruck und Preisgestaltung beim neuen iPhone bemängelt.

💻 Intel (INTC.US): Der Chiphersteller verliert bei Börsenbeginn bis zu 3 %, nachdem er eine neue Aktienemission über 15 Mrd. USD zur Finanzierung seiner Investitionen angekündigt hat.

📊 Monday.com (MNDY.US): Trotz übertroffener Markterwartungen beim Umsatz (364,6 Mio. USD vs. 355 Mio. USD) und Gewinn je Aktie (1,48 USD vs. 1,11 USD) fällt die Aktie um bis zu 9 %, da ein enttäuschender Ausblick die Anleger verunsichert.

🖨️ HP (HPQ.US): Legt um etwa 6 % zu, nachdem Analysten auf eine zusätzliche Nachfrage verwiesen haben, die durch steigende KI-Investitionen angekurbelt wird.

⛏️ Barrick Mining (B.US): Fällt um rund 4 %, nachdem ein Vergleich mit Newmont Corp. bezüglich ihres Joint Ventures in Nevada unterzeichnet wurde.

📈 Technische Analyse: Nasdaq 100 testet Widerstand

Aus charttechnischer Sicht nähert sich der Nasdaq 100 dem Widerstand bei rund 30.100 Punkten. Die Aufwärtsdynamik hat sich nach der Erholung von den Tiefstständen bei rund 27.700 Punkten zwar verlangsamt, doch die Käufer behalten weiterhin die Oberhand.

Bullische Signale: Neben dem Ausbruch aus dem absteigenden Kanal wertet der Markt die Rückkehr des EMA25 über den EMA50 als positives Signal.

Kursziel: MACD und der normalisierte RSI (14) stützen ein mögliches Ziel bei 32.000 Punkten.

Unterstützung: Entscheidend für das Aufrechterhalten der Dynamik ist das Verteidigen des Supports im Bereich zwischen 29.900 und 30.000 Punkten.

Vor Handelsschluss steht zudem eine Rede von Beth M. Hammack (Präsidentin der Fed Bank of Cleveland) an. Als geldpolitische Falke dürfte sie die Bedeutung der Inflationsbekämpfung unterstreichen, was für zusätzliche Volatilität sorgen könnte.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🎯 Fazit

An der US Börse Aktuell dominiert zu Wochenbeginn eine abwartende Haltung. Während geopolitische Spannungen die Energiepreise hochhalten und Zinssorgen vor falkenhaften Fed-Kommentaren bestehen bleiben, präsentiert sich der Nasdaq 100 rein technisch weiter stabil. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Hürde von 30.100 Punkten könnte den Weg für weitere Kursgewinne freimachen.

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❓ FAQ zu Nasdaq 100 und US Börse Aktuell

Warum startet der Nasdaq 100 verhalten in die neue Handelswoche?

Fehlende Makrodaten und die Ungewissheit bezüglich der Verhandlungen an der Straße von Hormus dämpfen die Risikofreude der Anleger an der US Börse Aktuell.

Warum gerät die Intel-Aktie unter Druck?

Intel kündigte eine Aktienemission über bis zu 15 Milliarden US-Dollar an, was am Markt Befürchtungen einer kurzfristigen Anteilsverwässerung auslöste.

Welche charttechnischen Marken sind für den Nasdaq 100 wichtig?

Der primäre Widerstand liegt bei 30.100 Punkten. Wird dieser durchbrochen, liegt das nächste Ziel bei 32.000 Punkten. Auf der Unterseite dient die Zone von 29.900 bis 30.000 Punkten als zentrale Unterstützung.