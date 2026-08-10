Daimler Truck Holding Aktie: Tagesverlierer im DAX – Chartanalyse & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze DAX Verlierer des Tages: Die Daimler Truck Holding Aktie führte am Freitag (07.08.2026) mit einem Minus von 2,88 % die Verliererliste im DAX an

Die Daimler Truck Holding Aktie führte am Freitag (07.08.2026) mit einem Minus von 2,88 % die Verliererliste im DAX an Entscheidung am Tageschart: Der Kurs hat nach vier roten Tageskerzen die SMA20 leicht unterschritten

Der Kurs hat nach vier roten Tageskerzen die SMA20 leicht unterschritten Wichtige Chartmarken: Der Bereich um 47,89 bis 48,02 EUR (SMA20/SMA50 im 4H-Chart sowie ein offenes GAP bei 47,93 EUR) bildet die entscheidende Widerstandszone für eine kurzfristige Erholung

Zum Handelsschluss am Freitag (07.08.2026) verzeichneten 27 DAX-Werte Gewinne, während 13 Aktien im Minus schlossen. Das Ende der Tabelle belegte die Daimler Truck Holding Aktie, die mit einem Minus von 2,88 Prozent der größte DAX Verlierer des Tages war. Dahinter folgten Zalando (-1,75 Prozent) und die Münchener Rück (-1,63 Prozent). ► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG 📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways DAX Verlierer des Tages: Die Daimler Truck Holding Aktie führte am Freitag (07.08.2026) mit einem Minus von 2,88 % die Verliererliste im DAX an.

Die Daimler Truck Holding Aktie führte am Freitag (07.08.2026) mit einem Minus von 2,88 % die Verliererliste im DAX an. Entscheidung am Tageschart: Der Kurs hat nach vier roten Tageskerzen die SMA20 leicht unterschritten; ein bestätigter Schlusskurs darunter droht weitere Gewinnmitnahmen bis zur SMA50 (43,41 EUR) auszulösen.

Der Kurs hat nach vier roten Tageskerzen die SMA20 leicht unterschritten; ein bestätigter Schlusskurs darunter droht weitere Gewinnmitnahmen bis zur SMA50 (43,41 EUR) auszulösen. Wichtige Chartmarken: Der Bereich um 47,89 bis 48,02 EUR (SMA20/SMA50 im 4H-Chart sowie ein offenes GAP bei 47,93 EUR) bildet die entscheidende Widerstandszone für eine kurzfristige Erholung. Chartcheck: Die Daimler Truck Holding Aktie im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nachdem Ende Juli das Jahreshoch 2025 bei 45,14 EUR markiert wurde, gab das Wertpapier deutlich nach. Erst im Zeitraum Oktober/November konnte sich der Kurs stabilisieren und einen Boden ausbilden. Ende November setzte eine moderate Erholung ein, bei der die Aktie die SMA200 nach oben kreuzte. Nach einem kurzen Rücksetzer gelang ein Kurs-Gap über die Durchschnittslinie, was eine mehrwöchige Aufwärtsbewegung einleitete. Phase / Kursmarke Entwicklung im Tageschart Februar-Hoch (44,75 EUR) Profit-Taking führte zu einem Rücksetzer an die SMA200, die erneut starken Support bot. Neuer Anlauf (44,92 EUR) Schwung aus der SMA200 reichte knapp an die 45-EUR-Marke heran, ohne diese nachhaltig zu durchbrechen. Konsolidierung im Mai Erneuter Test der 45-EUR-Marke schlug fehl. Der Rücksetzer fing sich an der SMA200 ab. Seitwärtsbox & Ausbruch Die Kursbewegung verlief zwischen SMA20 und SMA50 (aktuell bei 43,41 EUR), bevor der Ausbruch nach oben gelang. Aktuelle Lage im Tageschart Das im August erreichte Jahreshoch wurde in der vergangenen Handelswoche abverkauft, was zu vier roten Tageskerzen in Folge führte. Am Freitag setzte die Daimler Truck Holding Aktie bis unter die SMA20 zurück, schloss jedoch knapp darüber. Bärisches Szenario: Wird der Freitagsschlusskurs heute im Handel bestätigt, droht eine weitere rote Tageskerze. Ein nachhaltiger Schlusskurs unter der SMA20 erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Gewinnmitnahmen bis zur SMA50 fortsetzen. Fällt der Kurs auch unter die SMA50, trübt sich das Chartbild spürbar ein.

Bullisches Szenario: Wird der Tagesschlusskurs nicht bestätigt, bildet sich eine grüne Tageskerze. Die Aktie hat dann die Chance, das offene Gap bei 47,93 EUR zu schließen und Abstand zur SMA20 aufzubauen. Übergeordnet bleibt der Weg zurück an das Jahreshoch offen. Übergeordnete Einschätzung Tageschart – Prognose: Bullisch YouTube Trading Videos Chartcheck: Betrachtung im 4H-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4H-Chart verlief die Daimler Truck Holding Aktie zunächst seitwärts im Bereich der SMA200 (aktuell bei 43,84 EUR). Diese Linie wirkte als Magnet: Rücksetzer wurden dort aufgefangen, ein nachhaltiger Befreiungsschlag nach oben blieb jedoch zunächst aus. Mitte Juli stieg das Kaufinteresse deutlich an, woraufhin sich der Kurs von der SMA200 löste und ein neues Jahreshoch markierte. Dieses Hoch wurde anschließend wieder abverkauft. Dabei fiel die Aktie zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 47,89 EUR) und unterschritt zum Wochenschluss auch die SMA50 (aktuell bei 48,02 EUR). [ Widerstandszone: SMA20 / SMA50 & GAP (47,89 EUR - 48,02 EUR) ] ▲ │ Max. Erholungspotenzial │ [ Aktueller Kursbereich / Korrektur nach Tagestief ] │ ▼ [ Nächster wichtiger Support: SMA200 (43,84 EUR) ] Weiterer Druck: Setzen sich die Gewinnmitnahmen fort, droht ein Rücksetzer bis an die SMA200 (43,84 EUR). Spätestens dort sollte eine Richtungsentscheidung fallen.

Erholungschance: Bei einer Gegenbewegung liegt das maximale Potenzial im Bereich der eng zusammenliegenden SMA20/SMA50 sowie beim offenen Gap bei 47,93 EUR. Eine nachhaltige Aufhellung des Chartbilds erfolgt erst bei einem verlässlichen Ausbruch über die SMA50. Übergeordnete Einschätzung 4H-Chart – Prognose: Neutral Tagesprognose: Aufwärts Wichtige Marken im Überblick Widerstände Unterstützungen 46,70 EUR 45,69 EUR 47,27 EUR 43,84 EUR (SMA200 4H) 47,75 EUR 43,41 EUR (SMA20/SMA50 Daily) 47,89 EUR (SMA20 4H) 42,79 EUR 47,93 EUR (Offenes GAP) 41,96 EUR 48,02 EUR (SMA50 4H) 40,61 EUR (Offenes GAP) 50,00 EUR 40,12 EUR 55,00 EUR 38,99 EUR DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Hier mehr erfahren FAQ – Häufig gestellte Fragen Warum war die Daimler Truck Holding Aktie der DAX Verlierer am Freitag? Die Daimler Truck Holding Aktie war am Freitag (07.08.2026) mit einem Kursverlust von 2,88 Prozent die schwächste Aktie im DAX. Auslöser waren anhaltende Gewinnmitnahmen nach dem Abverkauf des vorherigen Jahreshochs. Wie ist die Prognose für die Daimler Truck Holding Aktie im Tageschart? Die übergeordnete Prognose im Tageschart bleibt bullisch. Allerdings drohen bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unter der Unterstützungslinie SMA20 weitere Abgaben in Richtung der SMA50 (aktuell bei 43,41 EUR). Wo liegen die wichtigsten Widerstände der Daimler Truck Holding Aktie? Die ersten wichtigen Hürden und Widerstände liegen bei 46,70 EUR und 47,27 EUR. Eine maßgebliche Widerstandszone befindet sich im Bereich zwischen 47,89 EUR (SMA20 4H) und 48,02 EUR (SMA50 4H) inklusive eines offenen Kurs-Gaps bei 47,93 EUR. Wo befinden sich die zentralen Unterstützungen für den Kurs? Erste Haltebereiche liegen bei 45,69 EUR. Darunter fungieren die SMA200 im 4H-Chart (43,84 EUR) sowie die SMA20/SMA50 im Tageschart (43,41 EUR) als starke technische Unterstützungen.

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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