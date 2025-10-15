Quartalsergebnisse der US-Banken: Aktuelle Analysen zu Bank of America, Wells Fargo & Morgan Stanley | Börse aktuell

- Die Ergebnisse der drei großen US-Banken für das dritte Quartal 2025 zeigen die starke Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld.
- Die Ergebnisse der drei großen US-Banken für das dritte Quartal 2025 zeigen die starke Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld.
- Die Banken wiesen eine hohe Kapitalrentabilität, eine solide Qualität des Kreditportfolios und eine besser als erwartete Performance im Handels- und Investmentbanking auf.
Quartalsergebnisse der größten US-Banken – Börse aktuell analysiert
Börse aktuell: Heute wurden die neuesten Quartalsergebnisse der größten US-Banken veröffentlicht – Bank of America, Wells Fargo und Morgan Stanley. Diese Finanzberichte geben frische Einblicke in den Zustand des US-Bankensektors und zeigen, wie die Institute mit wirtschaftlichen Herausforderungen und einem dynamischen Marktumfeld umgehen.
Im Folgenden analysieren wir die wichtigsten Zahlen, Trends und Ausblicke der drei Banken im Detail.
Bank of America – Highlights der Quartalsergebnisse Q3 2025
Starke Umsätze und Zinsüberschüsse über den Erwartungen
Bank of America erzielte im dritten Quartal 2025 einen Nettoumsatz von 28,09 Milliarden USD, deutlich über den Prognosen. Auch der Nettozinsertrag lag mit 15,23 Milliarden USD über den Erwartungen. Das unterstreicht die Fähigkeit der Bank, ihr Zinsgeschäft trotz hoher Zinsen profitabel zu steuern – ein wichtiger Faktor für Investoren, die die Börse aktuell verfolgen.
Handel als Wachstumstreiber
Der Handel generierte 5,35 Milliarden USD Umsatz (erwartet: 5,01 Mrd.). Besonders stark war das Aktienhandelsgeschäft mit 2,27 Milliarden USD. Eine höhere Marktvolatilität trug maßgeblich zum Wachstum bei – ein positives Signal für Anleger, die auf stabile Ergebnisse in bewegten Märkten setzen.
Bessere Kreditqualität und höhere Kapitalrendite
Die Rückstellungen für Kreditausfälle sanken auf 1,3 Milliarden USD, was auf geringere Ausfallrisiken hindeutet. Die Eigenkapitalrendite (ROE) stieg auf 11,5 %, die tangible ROE auf 15,4 % – beides über den Analystenerwartungen.
Solide Bilanz und steigende Kredite
Das Kreditvolumen erhöhte sich auf 1,17 Billionen USD, während Einlagen stabil bei 2 Billionen USD blieben. Das signalisiert Vertrauen der Kunden und finanzielle Stabilität – wichtige Kennzahlen, die die Börse aktuell im Blick behält.
Wells Fargo – Quartalsergebnisse Q3 2025 im Überblick
Stabile Umsätze, leicht schwächerer Zinsüberschuss
Die Umsätze von Wells Fargo lagen im Rahmen der Erwartungen, der Nettozinsertrag mit 11,95 Milliarden USD jedoch leicht unter Prognose. Das zeigt moderate Kreditwachstumsraten im aktuellen Zinsumfeld.
Deutliche Verbesserung der Kreditqualität
Die Rückstellungen für Kreditausfälle sanken stark auf 681 Millionen USD – ein Zeichen für solide Risikosteuerung und verbesserte Portfolioqualität.
Investmentbanking als Wachstumsmotor
Das Segment Corporate & Investment Banking erzielte 4,88 Milliarden USD Umsatz (erwartet: 4,20 Mrd.). Vor allem die steigende M&A-Aktivität trug zu diesen starken Ergebnissen bei – ein Trend, der auch die Börse aktuell prägt.
Steigende Kosten, aber starke Kapitalrendite
Obwohl die Betriebskosten auf 13,85 Milliarden USD stiegen, konnte Wells Fargo die ROE auf 12,8 % und die ROTCE auf 15,2 % verbessern.
Morgan Stanley – Starke Performance im Q3 2025
Rekordergebnisse im Handel und Vermögensmanagement
Morgan Stanley meldete Nettoumsätze von 18,22 Milliarden USD, deutlich über den Erwartungen. Besonders das Wealth Management überzeugte mit 8,23 Milliarden USD Umsatz – ein Rekordwert. Diese Stärke in einem wachstumsstarken Segment macht Morgan Stanley zu einem Gewinner unter den Quartalsergebnissen der US-Banken.
Rekord im Aktienhandel
Das Equity-Trading brachte 4,12 Milliarden USD, fast 21 % über den Prognosen – ein Beweis für die hohe Marktkompetenz des Hauses.
Investmentbanking im Aufwind
Die Investmentbanking-Umsätze stiegen auf 2,11 Milliarden USD, die Beratungsgebühren auf 684 Millionen USD. Eine wachsende Zahl an M&A-Transaktionen stärkt die Profitabilität.
Hohe Rentabilität und Kostendisziplin
Mit einer Eigenkapitalrendite von 18 % übertraf Morgan Stanley deutlich die Erwartungen (13,4 %). Das zeigt starke operative Effizienz und eine solide strategische Ausrichtung.
Fazit – Quartalsergebnisse im Fokus der Börse aktuell
Das dritte Quartal 2025 brachte überzeugende Quartalsergebnisse für die größten US-Banken.
-
Morgan Stanley punktete mit starken Vermögensverwaltungs- und Handelsergebnissen.
-
Bank of America profitierte von Zinsüberschüssen und wachsender Kreditnachfrage.
-
Wells Fargo überzeugte durch verbesserte Kreditqualität und stabile Erträge.
Im Vergleich zu großen Tech-Konzernen zeigen diese Banken solide, nachhaltige Ergebnisse. Anleger, die die Börse aktuell verfolgen, sehen hier Werte mit Stabilität und Wachstumspotenzial – ein attraktives Gleichgewicht in einem volatilen Marktumfeld.
