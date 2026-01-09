Das Wichtigste in Kürze Die US Börse startet volatil

Der Arbeitsmarkt wirkt stabil

Der Nasdaq 100 kämpft mit einem starken Widerstand

📊 US Börse heute: Wall Street vor volatiler Sitzung Die US Börse startet am Freitag mit leichten Gewinnen, doch bereits im frühen Verlauf übernehmen die Verkäufer zunehmend die Kontrolle. Die Börse USA zeigt sich nervös und anfällig für Schwankungen – getrieben von politischen Schlagzeilen, frischen Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten. Besonders der Dow Jones gerät unter Druck, während sich der S&P 500 vergleichsweise stabil hält. ✅ Drei Key Takeaways – US Börse & Börse USA Die US Börse startet volatil, politische Unsicherheit belastet die Stimmung. Der Arbeitsmarkt wirkt stabil, zeigt jedoch statistische Unstimmigkeiten. Der Nasdaq 100 kämpft mit einem starken Widerstand – Korrekturgefahr steigt. 📉 Marktüberblick: Dow schwach, S&P 500 robust 📉 Dow Jones : −0,3 %

📊 S&P 500: −0,1 % Die unterschiedliche Entwicklung spiegelt die derzeitige Unsicherheit wider. Anleger reagieren sensibel auf politische Eingriffe und gemischte Wirtschaftsdaten, was die Volatilität an der Börse USA erhöht. 🏛️ Politik als Dauerthema: Trump sorgt weiter für Unsicherheit Seit fast einem Jahr steht Donald Trump im Zentrum der Aufmerksamkeit der US Börse. Seine Politik gilt als ebenso volatil wie kontrovers: 🏠 Anordnung zum Aufkauf von Hypothekenschulden

🚫 Drohung, institutionellen Investoren den Kauf von Einfamilienhäusern zu untersagen – mit dem Ziel, den US-Immobilienmarkt für private Käufer zu entlasten Gleichzeitig bleibt der Umgang mit der Rüstungsindustrie widersprüchlich: Einerseits sollen Aktienrückkäufe und Dividenden begrenzt werden

Andererseits stellt Trump eine deutliche Erhöhung des Verteidigungsbudgets in Aussicht Der Markt tut sich weiterhin schwer, diese Signale eindeutig zu bewerten. 📊 Makrodaten USA: Arbeitsmarkt solide, aber mit Fragezeichen Die heute veröffentlichten Konjunkturdaten liefern ein gemischtes Bild: 👷 Arbeitsmarkt 📉 Beschäftigungszuwachs (Non-Farm Payrolls) : +50.000

(Erwartung: +60.000 | Rückgang zum Vormonat)

📊 Arbeitslosenquote : Rückgang von 4,5 % auf 4,4 %

🏢 Privater Sektor: +37.000 Stellen (Erwartung: +64.000) Die Diskrepanz zwischen sinkender Arbeitslosigkeit und schwachem Stellenaufbau wirft Fragen zur Datenqualität auf. Möglich ist ein statistischer Effekt durch Wiedereinstellungen nach dem Government Shutdown. 🏠 Immobilienmarkt Baugenehmigungen und Baubeginne bleiben auf hohem Niveau, trotz Unsicherheit am Markt. 🙂 Konsumklima Die University of Michigan meldet überraschend starke Verbraucherstimmung

Gleichzeitig steigen die Inflationserwartungen leicht 🏢 Unternehmensnews aus der Börse USA 💾 TSMC (TSM.US) Meldet erneut zweistelliges Umsatzwachstum

Die Zahlen waren jedoch bereits eingepreist, kaum Kursreaktion 💊 Johnson & Johnson (JNJ.US) Einigung mit der US-Regierung zu Medikamentenpreisen und Zöllen 🚗 General Motors (GM.US) Aktie −2 %

Erwartete Verluste von 6 Mrd. USD durch neue politische Vorgaben zur Elektromobilität ⚡ Oklo (OKLO.US) & Vistra (VST.US) Kursgewinne im mehrprozentigen Bereich

Grund: Energie-Liefervertrag mit Meta für Rechenzentren 🛢️ WD-40 (WDFC.US) Aktie −7 %

