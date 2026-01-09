BÖRSE HEUTE: Nasdaq stark, Europa im Plus (09.01.26)

Das Wichtigste in Kürze Die Börse heute profitiert von steigender Risikobereitschaft – Tech-Aktien führen an.

Gemischte US-Konjunkturdaten zeigen eine robuste Wirtschaft bei leichtem Inflationsdruck.

Europa und Rohstoffmärkte liefern zusätzliche Impulse für die Börse aktuell.

📊 Börse heute: US-Märkte drehen ins Plus – Nasdaq führt die Gewinne an Die Börse heute zeigte sich zu Beginn des US-Handels noch richtungslos, entschied sich im Tagesverlauf jedoch klar für steigende Kurse. Alle großen US-Indizes notieren im Plus. Besonders stark präsentiert sich der Nasdaq 100, der um mehr als 0,7 % zulegen kann. Auch Russell 2000 entwickelt sich robust, während S&P 500 und Dow Jones mit moderaten Gewinnen von rund 0,4 % ebenfalls freundlich tendieren. Die Börse aktuell profitiert dabei von Unternehmensnachrichten und einer insgesamt konstruktiven Risikostimmung. ✅ Drei Key Takeaways – Börse heute & Börse aktuell 📈 Die Börse heute profitiert von steigender Risikobereitschaft – Tech-Aktien führen an. 📊 Gemischte US-Konjunkturdaten zeigen eine robuste Wirtschaft bei leichtem Inflationsdruck. 🌍 Europa und Rohstoffmärkte liefern zusätzliche Impulse für die Börse aktuell. US-Börse aktuell: Arbeitsmarkt, Konsum & Politik im Fokus Heute wurden zahlreiche US-Konjunkturdaten veröffentlicht, die von Anlegern genau analysiert wurden: 👷 Beschäftigungsaufbau : +50.000 Stellen

→ unter den Erwartungen und schwächer als im Vormonat

📉 Arbeitslosenquote: Rückgang von 4,5 % auf 4,4 % Zusätzliche Aufmerksamkeit galt einem erwarteten Urteil des Supreme Court zur Zollpolitik von Donald Trump, das jedoch verschoben wurde und damit ein Unsicherheitsfaktor bleibt. Der Michigan-Index zur Konsumentenstimmung fiel überraschend stark aus: 🙂 Alle Stimmungsindikatoren über den Erwartungen

🔥 Gleichzeitig steigende Inflationserwartungen Dies signalisiert eine weiterhin robuste US-Wirtschaft, allerdings mit latentem Inflationsdruck. 🏢 Unternehmensnews treiben die Börse heute 💻 Intel : +10 %

→ Rückenwind durch positive Aussagen von Donald Trump über das Unternehmen und den CEO

⚛️ Oklo & Vistra : jeweils knapp +10 %

→ Meta will seine Rechenzentren künftig mit Kernenergie dieser Anbieter betreiben

🚗 General Motors: −3 %

→ Erwarteter Verlust von 6 Mrd. USD durch Änderungen in der US-E-Auto-Politik Europa: Starke Sitzung an den Börsen Auch in Europa zeigt sich die Börse aktuell von ihrer freundlichen Seite: AEX (Niederlande) : +2 % (Tagessieger)

DAX, CAC 40, WIG20: jeweils über +1 % Makrodaten unterstützen die positive Stimmung: Spanien : Industrieproduktion im November +4,5 %

Deutschland: Industrieproduktion +0,8 % (saisonbereinigt) 📈 ASML gewinnt über 3 %, nachdem HSBC das Kursziel für den Lithografie-Spezialisten angehoben hat. 💱 Währungen & Rohstoffe: Viel Bewegung an den Märkten 🌏 Währungen Japanischer Yen : −0,6 % zum USD

→ tiefster Stand seit 2024

→ Anleger beobachten aufmerksam die Kommunikation der Bank of Japan

💵 US-Dollar: leicht, aber breit gestärkt 🌾 Rohstoffe 🍫 Kakao : −11 %

→ Erwartung von Rekordernten durch starke Regenfälle in Westafrika

🛢️ Öl : Erholt sich leicht

→ Zweifel an Produktionsausweitung in Venezuela

→ geopolitische Risiken durch Proteste im Iran und Eskalation im Jemen

🔥 Erdgas (NATGAS): −6 %

→ Wärmere Wetterprognosen in den USA 🏗️ Industriemetalle Zink : +4 %

Kupfer & Aluminium: jeweils rund +2 % 🪙 Edelmetalle Geringe Volatilität, Ausnahme: Silber : +3 % → Erholungsbewegung nach vorherigen Verlusten

₿ Krypto-Markt: Uneinheitliche Stimmung Bitcoin : −0,4 %, bleibt aber über 90.000 USD

Ethereum: −0,7 %, pendelt um 3.090 USD Der Kryptomarkt zeigt sich damit gemischt, ohne klaren Trend. 🧾 Fazit: Börse aktuell mit breiter Unterstützung Die Börse aktuell zeigt sich weltweit freundlich. Positive Unternehmensnachrichten, robuste Konjunktursignale und steigende Industriemetallpreise stützen die Märkte. Gleichzeitig bleiben politische Unsicherheiten und Inflationserwartungen ein Risikofaktor. Insgesamt überwiegt jedoch der Optimismus – die Börse heute sendet ein konstruktives Signal. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

