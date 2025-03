Bank of Canada: Handelsstreit begrenzt Zinssenkung

In einer Rede in Calgary warnte der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, kürzlich davor, dass die Inflationsrisiken durch den Handelsstreit zwischen den USA und Kanada die Fähigkeit der Zentralbank einschränken, die Zinssätze zu senken, um das Wachstum anzukurbeln. USD/CAD WKN DH34ZY | ISIN: DE000DH34ZY0 Kernpunkte: Doppelte wirtschaftliche Herausforderung: Die Handelsspannungen bremsen gleichzeitig das Wirtschaftswachstum und erhöhen den Inflationsdruck.

Politische Unsicherheit: Macklem betonte die Notwendigkeit, eine Politik festzulegen, die „für unterschiedliche Ergebnisse funktioniert“, anstatt sich auf ein bestimmtes Szenario zu optimieren.

Vorsichtiger Ansatz: Die Bank wird „weniger vorausschauend als sonst sein, bis die Situation klarer ist“.

Inflationsverpflichtung: Trotz der Herausforderungen bekräftigte Macklem das Bekenntnis der Bank zu ihrem Inflationsziel von 2 %.

Begrenzte Optionen: „Je stärker die inflationären Auswirkungen sind, desto weniger Spielraum hat die Geldpolitik, um die Wirtschaft zu unterstützen." Macklem hob spezifische Bedenken für die regionalen Volkswirtschaften Kanadas hervor, darunter den Energiesektor in Alberta, die Agrarindustrie in den Prärien sowie die Stahl- und Aluminiumsektoren in Ontario und Quebec. Der Gouverneur stellte fest, dass die Unsicherheit bereits wirtschaftlichen Schaden anrichtet, mit sinkendem Verbrauchervertrauen, verzögerten Unternehmensinvestitionen und steigenden Inflationserwartungen. Seine Botschaft deutet darauf hin, dass die Bank of Canada der Preisstabilität angesichts der Handelsunsicherheit Vorrang vor aggressiven Zinssenkungen zur Wachstumsförderung einräumen wird. USDCAD hat heute alle seine Verluste ausgeglichen. Es wird jetzt zwischen seinen 100- und 50-Tage-SMA gehandelt. Quelle: xStation5 von XTB

