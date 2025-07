Während sich rein technisch in der vergangenen Woche in Bitcoin unwesentlich etwas geändert hat, so zeichnet sich doch mehr und mehr ein potenzieller Break aus der etablierten Range zwischen $100.000 und $110.000 nach oben ab. Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN Das übergeordnete Bild für Bitcoin Ein potenzieller bullisher Trigger könnte sich aus politischer Perspektive abzeichnen: so hat das US-Repräsentantenhaus vor Beginn des Independence Day Wochenendes die Woche vom 14. bis 18. Juli 2025 offiziell zur „Crypto Week“ erklärt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin Chartanalyse - Daily Konkret bedeutet das, dass in diesem Zeitraum die Gesetzgeber über drei wichtige Gesetzesvorlagen beraten und abstimmen: den CLARITY Act, den Anti-CBDC Surveillance State Act und den vom Senat eingebrachten GENIUS Act. Die Initiative wird von dem Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson, den Ausschussvorsitzenden French Hill und GT Thompson sowie der Trump-Regierung unterstützt und als beispiellose Anstrengung dargestellt, die USA als weltweit führende Nation im Bereich der Innovation digitaler Vermögenswerte zu festigen. Der Gesetzentwurf enthält klare regulatorische Rahmenbedingungen. Der CLARITY Act würde eine umfassende Marktstruktur schaffen, klären, welche digitalen Vermögenswerte Wertpapiere und welche Rohstoffe sind, und operative Standards für Börsen festlegen. Der Anti-CBDC Act würde der Federal Reserve unter Berufung auf Datenschutzbedenken die Ausgabe eines zentral kontrollierten digitalen Dollars verbieten und der GENIUS Act konzentriert sich auf Stablecoins, die zu Zahlungszwecken eingesetzt werden können und verlangt eine vollständige 1:1-Absicherung durch Vermögenswerte, strenge Kapital- und Transparenzstandards sowie eine Bundesaufsicht – wodurch sie effektiv in gesetzlich anerkannte, vollständig besicherte digitale Dollar umgewandelt würden. Für das gesamte Krypto-Ökosystem versprechen diese Maßnahmen lang erwartete regulatorische Klarheit, wodurch Startups, Kapital und Talente in den USA gehalten werden könnten und gleichzeitig die Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte beschleunigt würde. Das US-Finanzministerium prognostiziert, dass der Stablecoin-Markt bis 2030 ein Volumen von 3,7 Billionen US-Dollar erreichen könnte (gegenüber derzeit etwa 250 Milliarden US-Dollar), und Befürworter glauben, dass klare Regeln dieses Wachstum ermöglichen werden – was im Umkehrschluss potenziell bullish für die Kryptowährung Nummer 1 basierend auf der Marktkapitalisierung, Bitcoin, wäre. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, bspw. aus Europa, wo gesehen wird, dass der GENIUS Act die Dominanz des Dollars schwächen und private Emittenten zu „Quasi-Banken“ machen könnte, was die globale Finanzstabilität gefährden würde. Aber kurzfristig ist diese Entwicklung meiner Einschätzung nach bullish und ein kurzer Momentum Drive bei einem Bruch über die 112.000 USD Marke mit Ziel im Bereich zwischen 120.000 bis 125.000 US-Dollar scheint in Antizipation dieser Crypto-Week übernächste Woche durchaus realistisch. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Bitcoin - Trading Setups: Rein technisch ist der Vorteil weiter neutral, aber Breakouts auf neue Allzeithochs über $112.000 scheinen zunehmend wahrscheinlich. Long-Setup: Long Plays sind bei einer Attacke auf die Allzeithochs um $112.000 definitiv einen näheren Blick wert, dann als dynamische Breakout- bzw. Momentum Plays, Zielbereich in Gefilden um eine aufgeklappte Range zwischen 100.000 und 110.000 US-Dollar im Bereich um 120.000/125.000. Short-Setup: Auch Short Plays gilt es zurückhaltend zu beäugen, der Hauptfokus liegt weiter auf der Region um $100.000, welches ich bei einer schnellen Attacke und schwachem Bounce bei einem Bruch tiefer für ein Momentum Short Trade mit Ziel um $96.000 in Betracht ziehen würde. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 05.07.2025: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

