Key Takeaways Bedingt durch die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten, hervorgerufen durch die US-Handelspolitik, steht der Konzern unter Umsatz- und Gewinndruck. Für das laufenden Jahr hat das Management die Prognosen bereits angepasst. ► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS Aktie im Fokus: BASF Prognose 2025 Kurzüberblick Die BASF Aktie steht im Fokus, da der Chemiekonzern durch geopolitische Unsicherheiten, insbesondere die US-Handelspolitik, erheblich unter Druck geraten ist. Umsatz und Gewinn entwickeln sich rückläufig, und das Management hat seine BASF Prognose für 2025 bereits nach unten angepasst. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentaldaten BASF (Stand August 2025) Aktueller Preis: 48,03 EUR

Marktkapitalisierung: 42,92 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 65,26 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 33,50 %

KGV 2025 (Prognose): 27,40

4-Wochen-Performance: –1,04 %

Bewertung: stark unterbewertet

Dividendenrendite 2025 (Prognose): 4,87 %

Branche: Chemie BASF Prognose – Management & Ausblick BASF ist als exportorientiertes Unternehmen stark von den globalen Märkten abhängig. Die BASF Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde bereits korrigiert: EBITDA Q2 2025: 1,77 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,96 Mrd. EUR)

Prognose Gesamtjahr 2025: 7,3–7,7 Mrd. EUR (Vorjahr: 7,9 Mrd. EUR)

Nettogewinn Q2 2025: 887 Mio. EUR (Vorjahr: 1,8 Mrd. EUR) Kostensenkungsprogramme sollen die Profitabilität stabilisieren. Bis 2026 will BASF seine Kostenbasis um 2,1 Mrd. EUR reduzieren. Chartanalyse: BASF Aktie im Fokus Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tageschart – mittelfristige Prognose Nach einem Tief bei 38,00 EUR Anfang April 2025 konnte die Aktie zuletzt wieder zulegen und notiert aktuell bei 48,03 EUR. Positive Signale: Überwindung der SMA200 (44,70 EUR) und Stabilisierung darüber.

Widerstände: 49,53 EUR (Gap), 54,88 EUR, 58,97 EUR.

Unterstützungen: 47,52 EUR, 44,70 EUR, 42,61 EUR (Gap). Einschätzung Tageschart: bullisch Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 % Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4h-Chart – kurzfristige Prognose Kurzfristig bewegt sich die BASF Aktie oberhalb der SMA20 und konnte sich dynamisch nach Norden abstoßen. Bullisches Szenario: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung mit Chancen auf neue Hochs.

Risiko: Rückfall unter die SMA50 könnte die aktuelle Stärke infrage stellen. Einschätzung 4h-Chart: bullisch Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 65 %

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.