Aktie im Fokus: BASF Aktie nach starken Quartalszahlen im Blick

Die BASF Aktie steht nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Der Chemiekonzern konnte im ersten Quartal 2026 deutlich besser abschneiden als von Analysten erwartet.

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

💡 Key Takeaways

Die BASF Aktie profitiert von überraschend starken Quartalszahlen und einer angehobenen Jahresprognose. Besonders das Agrargeschäft entwickelte sich deutlich besser als erwartet.

Charttechnisch bleibt die BASF Aktie kurzfristig angeschlagen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über SMA20 und SMA50 würde das technische Bild wieder aufhellen.

Die SMA200 bei 34,36 EUR ist aktuell die zentrale Unterstützung. Ein Rückfall darunter könnte weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich um 25 EUR eröffnen.

Fundamentaldaten zur BASF Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 37,12 EUR Marktkapitalisierung 36,47 Mrd. EUR Umsatz 2025 45,58 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 23,67 % KGV 2026* 16,33 Performance 4 Wochen +6,93 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026* 0,29 % Branche Chemie / Pharma

* Prognose

BASF Aktie: Quartalszahlen über den Erwartungen

Die BASF Aktie reagierte positiv auf die Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal 2026. Das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA stieg um 9 Prozent auf 4,45 Mrd. EUR. Analysten hatten lediglich mit 3,93 Mrd. EUR gerechnet.

Besonders stark entwickelte sich das Agrargeschäft, das im Jahresvergleich um 17,9 Prozent zulegen konnte. Schwächer verlief dagegen die Entwicklung im Pharmabereich. Hier ging das Ergebnis zwar um 7,5 Prozent zurück, allerdings fiel der Rückgang deutlich geringer aus als erwartet.

Der Konzernumsatz sank aufgrund negativer Wechselkurseffekte von 886 Mio. EUR auf 13,4 Mrd. EUR. Auch auf EBITDA-Ebene belasteten die Währungseffekte mit 321 Mio. EUR. Im Vorjahr hatten diese Effekte noch bei 165 Mio. EUR gelegen.

Das Konzernergebnis lag im ersten Quartal bei 2,76 Mrd. EUR und damit doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr hob das Management die Prognose leicht an. Erwartet wird nun ein bereinigtes Konzernergebnis zwischen 4,10 Mrd. EUR und 4,60 Mrd. EUR. Zuvor lag die Prognose bei 4,0 Mrd. EUR bis 4,5 Mrd. EUR. Beim bereinigten EBITDA rechnet BASF nun mit 9,4 Mrd. EUR bis 9,9 Mrd. EUR nach zuvor 9,1 Mrd. EUR bis 9,6 Mrd. EUR.

Chartcheck BASF Aktie - Tageschart

Die BASF Aktie bewegt sich seit Juni 2025 in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Papier ab Mitte November dynamisch erholen konnte. Mehrere GAP-ups sorgten zeitweise für deutlichen Aufwärtsdruck.

Das Jahreshoch 2026 bei 49,75 EUR wurde anschließend jedoch wieder deutlich abverkauft. Seitdem hat die Aktie kontinuierlich an Wert verloren. Zwar gelang im März eine Stabilisierung, eine nachhaltige Erholung blieb bislang allerdings aus.

Die BASF Aktie konnte sich zwischenzeitlich über die SMA20 bei aktuell 38,96 EUR schieben, scheiterte jedoch an der SMA50 bei derzeit 39,07 EUR. In der Folge fiel das Papier erneut unter die SMA20 zurück. Das Chartbild bleibt damit neutral.

Für neue Aufwärtsperspektiven müsste sich die BASF Aktie per Tagesschluss nachhaltig über SMA20 und SMA50 etablieren. Beide Durchschnittslinien verlaufen derzeit sehr eng beieinander, wodurch ein Ausbruch entsprechende Dynamik erfordern würde.

Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über das Jahreshoch bei 49,75 EUR, könnten die nächsten übergeordneten Kursziele bei 55 EUR und anschließend bei 59,50 EUR liegen.

Auf der Unterseite bleibt die SMA200 bei aktuell 34,36 EUR eine wichtige Unterstützung. Sollte die BASF Aktie darunter zurückfallen und sich unter dieser Marke etablieren, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Szenario wären Rücksetzer bis in den Bereich von 25 EUR denkbar.

Einschätzung Tageschart:

Neutral

Langfristiger Ausblick für die BASF Aktie (12-18 Monate)

Die BASF Aktie benötigt einen nachhaltigen Anstieg über SMA20 und SMA50, um das technische Bild wieder aufzuhellen. Kritisch wäre dagegen ein Rückfall unter die SMA200.

Auf Basis der aktuellen Analyse ergibt sich folgende Wahrscheinlichkeit:

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

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BASF Aktie im 4-Stunden-Chart

Im 4h-Chart zeigt sich weiterhin ein angeschlagenes Bild. Die BASF Aktie fiel Anfang März unter die SMA200 bei aktuell 40,60 EUR zurück und konnte sich seitdem nur kurzfristig an diese Marke annähern.

Die jüngste Erholung führte zwar kurzzeitig über die SMA20 bei derzeit 37,66 EUR, wurde jedoch unmittelbar wieder abverkauft. Das kurzfristige Chartbild bleibt daher bärisch.

Solange die BASF Aktie unter der SMA20 notiert, bleiben weitere Abwärtsbewegungen wahrscheinlich. Die relevanten Unterstützungszonen wurden bereits in der Tagesanalyse genannt.

Ein nachhaltiger Stimmungswechsel würde sich erst ergeben, wenn die Aktie die SMA200 zurückerobert und sich oberhalb dieser Durchschnittslinie etablieren kann.

Einschätzung 4h-Chart:

Bärisch

Kurzfristiger Ausblick BASF Aktie (nächste drei Monate)

Eine deutliche Aufhellung des Chartbildes wäre erst oberhalb der SMA200 zu erwarten. Solange die Aktie unterhalb der SMA20 notiert, dominieren kurzfristig die Abwärtsrisiken.

Aktuell ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55 %

Wichtige Widerstände der BASF Aktie

37,19 EUR

37,61 EUR

37,66 EUR

38,66 EUR

38,96 EUR

39,07 EUR

39,15 EUR

40,60 EUR

45,49 EUR (GAP)

49,75 EUR

50,59 EUR (GAP)

57,90 EUR (GAP)

59,59 EUR (GAP)

Wichtige Unterstützungen der BASF Aktie

35,21 EUR

34,36 EUR

30,63 EUR (GAP)

27,88 EUR (GAP)

24,81 EUR

20,25 EUR (GAP)

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FAQ für Snippets

Was ist die BASF Aktie?

Die BASF Aktie ist die Aktie des deutschen Chemiekonzerns BASF SE. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten Chemiekonzernen.

Warum steht die BASF Aktie im Fokus?

Die BASF Aktie steht im Fokus, weil der Konzern im ersten Quartal 2026 besser abgeschnitten hat als von Analysten erwartet.

Wie fielen die Quartalszahlen von BASF aus?

Das bereinigte EBITDA stieg auf 4,45 Mrd. EUR und lag damit über den Erwartungen von 3,93 Mrd. EUR.

Wie ist die BASF Aktie charttechnisch einzuschätzen?

Die BASF Aktie ist im Tageschart neutral einzuschätzen. Kurzfristig bleibt das 4h-Chartbild bärisch.

Welche Marke ist für die BASF Aktie wichtig?

Eine wichtige Unterstützung liegt bei der SMA200 bei 34,36 EUR. Ein Rückfall darunter könnte das Chartbild deutlich eintrüben.

Wann würde sich das Chartbild der BASF Aktie aufhellen?

Das Chartbild würde sich aufhellen, wenn sich die BASF Aktie nachhaltig über SMA20 und SMA50 etablieren kann.