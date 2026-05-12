DAX Verlierer: GEA Group Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

- Die GEA Group Aktie war mit einem Tagesverlust von 4,68 Prozent der größte DAX Verlierer
- Das technische Bild ist sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bärisch
- Solange die GEA Group Aktie unter der SMA20 bleibt, drohen weitere Rücksetzer in Richtung 54 EUR beziehungsweise 50 EUR
- Die GEA Group Aktie war mit einem Tagesverlust von 4,68 Prozent der größte DAX Verlierer
- Das technische Bild ist sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bärisch
- Solange die GEA Group Aktie unter der SMA20 bleibt, drohen weitere Rücksetzer in Richtung 54 EUR beziehungsweise 50 EUR
Per Xetra-Schluss notierten gestern (11.05.2026) 17 Aktien im Plus, während 23 Werte im DAX mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die GEA Group Aktie, die mit einem Minus von 4,68 Prozent den schwächsten Tagesverlauf im deutschen Leitindex verzeichnete. Ebenfalls unter Druck standen adidas mit einem Abschlag von 4,08 Prozent sowie MTU Aero Engines mit einem Minus von 3,29 Prozent.
► GEA Group WKN: 660200 | ISIN: DE0006602006 | Ticker: G1A (Xetra)
⚡ Key Takeaways
- Die GEA Group Aktie war mit einem Tagesverlust von 4,68 Prozent der größte DAX Verlierer und bleibt charttechnisch klar angeschlagen.
- Das technische Bild ist sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bärisch, da die Aktie unter allen relevanten Durchschnittslinien notiert.
- Solange die GEA Group Aktie unter der SMA20 bleibt, drohen weitere Rücksetzer in Richtung 54 EUR beziehungsweise 50 EUR.
Die GEA Group Aktie (ISIN: DE0006602006 | WKN: 660200) verlor gestern per Xetra-Schluss 4,68 Prozent und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstags. Die Aktie setzte damit ihre jüngste Schwächephase fort und notiert aktuell wieder deutlich unter wichtigen gleitenden Durchschnitten.
GEA Group Aktie im Tageschart - Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die GEA Group Aktie erreichte Mitte August 2025 ihr Jahreshoch bei 66,80 EUR. Nach moderaten Gewinnmitnahmen bewegte sich das Papier zunächst seitwärts, bevor die Seitwärtsrange Anfang November nach unten verlassen wurde. Die anschließenden Kursverluste führten die Aktie bis Anfang Dezember auf ein markantes Tief bei 54,05 EUR.
Zum Jahresbeginn konnte sich die Aktie wieder stabilisieren und bis Ende Februar erneut an das Jahreshoch bei 66,15 EUR heranlaufen. Seitdem dominieren jedoch erneut Gewinnmitnahmen das Chartbild. Besonders kritisch war der Rückfall unter die psychologisch wichtige Marke von 60 EUR Ende April.
Die Schwächephasen im März und April konnten zunächst noch im Bereich der SMA200 (aktuell 61,34 EUR) stabilisiert werden. Nachdem dieser Support jedoch aufgegeben wurde, verschlechterte sich das technische Bild deutlich.
Technische Einschätzung Daily Chart
Das Tageschart der GEA Group Aktie bleibt aktuell bärisch zu interpretieren. Der Kurs notiert unter allen relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell 60,17 EUR) bleibt, besteht weiterhin das Risiko weiterer Kursverluste.
Mögliche nächste Abwärtsziele:
- Dezember-Tief bei 54,05 EUR
- psychologisch wichtige 50 EUR-Marke
Sollte sich hingegen eine kurzfristige Erholung einstellen, könnte zunächst das offene GAP bei 58,65 EUR geschlossen werden. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild wieder etwas entspannen.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch
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GEA Group Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart zeigt sich die technische Lage der GEA Group Aktie angeschlagen. Nach dem Jahreshoch Ende Februar setzte eine sukzessive Abwärtsbewegung ein. Zwar wurde der Rücksetzer im März teilweise zurückgekauft, die Aktie scheiterte jedoch deutlich unterhalb der Marke von 65 EUR.
In der zweiten Aprilhälfte dominierten erneut Abgaben. Die anschließende Erholung Anfang Mai blieb schwach und konnte keinen nachhaltigen Trendwechsel einleiten.
Im Zuge der Gegenbewegung wurde zwar kurzfristig die SMA20 (aktuell 58,46 EUR) überschritten, die SMA50 (aktuell 59,89 EUR) blieb jedoch unerreicht. Anschließend fiel die Aktie erneut unter die SMA20 zurück.
Technische Einschätzung 4h-Chart
Solange die GEA Group Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen. Die in der Tagesanalyse genannten Unterstützungen bleiben damit weiterhin relevante Kursziele auf der Unterseite.
Eine nachhaltige Entspannung des Chartbilds würde sich erst oberhalb der SMA50 einstellen.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bärisch
Tagesprognose GEA Group Aktie
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts
Widerstände
- 58,06 EUR
- 58,46 EUR
- 58,49 EUR
- 58,65 EUR (GAP)
- 59,89 EUR
- 60,17 EUR
- 60,40 EUR
- 61,31 EUR
- 61,98 EUR
- 63,55 EUR
- 64,55 EUR
- 65,60 EUR (GAP)
Unterstützungen
- 57,60 EUR
- 53,20 EUR
- 50,15 EUR (GAP)
* Angaben jeweils per Xetra-Schluss.
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