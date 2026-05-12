- Gewinn-Beat und Wachstum
- Massiver Anstieg der Nutzerzahlen
- Starke Prognose für 2026
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Uber Aktie: Gewinn-Beat im Q1 2026 und starke Prognose treiben den Kurs – Jetzt einsteigen?
Die Uber Aktie verzeichnete am Mittwoch einen kräftigen Kursanstieg von über 6 %, nachdem der Mobilitäts- und Lieferriese seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vorgelegt hatte. Trotz widriger Umstände durch Wetterkapriolen und globale Konflikte konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Gewinn übertreffen und blickt optimistisch auf das restliche Geschäftsjahr. Für Anleger, die im Bereich Plattform-Ökonomie und Mobilität moderne Aktien kaufen möchten, liefert Uber derzeit starke Argumente durch profitables Wachstum und KI-Investitionen.
► Uber WKN: A2PHHG | ISIN: US90353T1007 | Ticker: UBER.US
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geschrieben von Jens Klatt
💡 Key Takeaways
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Gewinn-Beat und Wachstum: Uber meldete einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,72 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung. Die Bruttobuchungen stiegen währungsbereinigt um starke 21 %.
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Massiver Anstieg der Nutzerzahlen: Die Gesamtzahl der Fahrten kletterte auf 3,6 Milliarden (+20 %), getrieben durch 17 % mehr monatlich aktive Nutzer auf der Plattform.
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Starke Prognose für 2026: Für das zweite Quartal rechnet Uber mit einem EPS-Wachstum von bis zu 38 % im Jahresvergleich und hob die Prognose für das bereinigte EBITDA auf bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar an.
📊 Operative Exzellenz: Effizienz trifft auf Expansion 🚀
Der Finanzvorstand Balaji Krishnamurthy bezeichnete den Start ins Jahr 2026 als „außergewöhnlich“, da das Wachstum der Bruttobuchungen das dritte Quartal in Folge über 21 % lag. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung der Profitabilität: Das bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um 33 % auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Uber nutzt diese starke Position, um gezielt in KI und autonome Fahrzeuge zu investieren, wobei das Management einen kapitaleffizienten Ansatz verfolgt, um Produktivität und Wachstum weiter voranzutreiben.
📈 Strategische Ausrichtung: Wachstum vor Margen 🏗️
Analysten von BTIG betonen, dass sich die strategische Ausrichtung auf massives Wachstum zulasten kurzfristiger Margenbedenken auszahlt. Während der Umsatz mit 13,2 Milliarden US-Dollar leicht unter den Erwartungen lag, beschleunigt sich das Gesamtökosystem der Plattform weiter. Die Marge in Prozent der Bruttobuchungen konnte dennoch auf 4,6 % gesteigert werden (Vorjahr: 4,4 %), was das Vertrauen der Investoren stärkt, die aktuell die Uber Aktie im Blick haben.
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🏁 Fazit: Ein Schwergewicht im Aufwind
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Uber Aktie durch den starken Start in das Jahr 2026 und die angehobenen Prognosen ein attraktives Profil für Technologie-Investoren bietet. Das Unternehmen beweist, dass es auch in einem herausfordernden Marktumfeld die Nutzerbasis und die Fahrtenfrequenz pro Kopf steigern kann. Wer jetzt Aktien kaufen möchte, setzt bei Uber auf einen Marktführer, der die Skaleneffekte seiner Plattform erfolgreich in steigende Gewinne und Cashflows ummünzt.
Uber Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Uber Aktie
Frage: Wie fielen die Quartalszahlen der Uber Aktie aus?
Antwort: Uber meldete für das erste Quartal 2026 einen Gewinn von 0,72 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 13,2 Milliarden US-Dollar. Die Bruttobuchungen stiegen währungsbereinigt um beeindruckende 21 % auf Basis konstanter Wechselkurse.
Frage: Wie hoch ist die Prognose für die Uber Aktie im zweiten Quartal 2026?
Antwort: Das Unternehmen prognostiziert einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 0,78 und 0,82 US-Dollar. Das bereinigte EBITDA soll voraussichtlich zwischen 2,70 und 2,80 Milliarden US-Dollar liegen.
Frage: Warum steigt die Nutzerzahl bei Uber so stark?
Antwort: Die monatlich aktiven Plattformnutzer stiegen im ersten Quartal um 17 %. Zudem erhöhte sich die Anzahl der Fahrten pro Nutzer und Monat um 3 %, was zu insgesamt 3,6 Milliarden Fahrten im Quartal führte.
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