US Börse unter Druck nach Inflationsdaten - Börse USA reagiert mit deutlichen Verlusten

Die US Börse startet heute deutlich schwächer in den Handelstag, nachdem die neuesten US-Inflationsdaten erneut über den Markterwartungen ausgefallen sind. Vor allem die Technologiewerte geraten unter Druck, während Anleger an der Börse USA ihre Zinserwartungen anpassen und Risikoanlagen reduzieren.

Die wichtigsten US-Indizes eröffneten klar im Minus. Besonders der Nasdaq verzeichnet die stärksten Verluste, da Technologieaktien besonders empfindlich auf steigende Anleiherenditen und länger hohe Zinsen reagieren. Die negative Stimmung an der US Börse zeigt sich derzeit marktbreit, da Investoren ihre Erwartungen zunehmend auf eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank Fed ausrichten.

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Jahresvergleich auf 3,8 % und erreichten damit den höchsten Stand seit Mai 2023. Auch die Kerninflation fiel stärker aus als prognostiziert. Die Daten führten unmittelbar zu steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen und belasteten die Stimmung an der Börse USA zusätzlich.

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Jahresvergleich auf 3,8 % und erreichten damit den höchsten Stand seit Mai 2023. Auch die Kerninflation fiel stärker aus als prognostiziert. Die Daten führten unmittelbar zu steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen und belasteten die Stimmung an der Börse USA zusätzlich.

Als wichtigste Inflationstreiber gelten weiterhin Wohn- und Mietkosten, die den größten Anteil im Warenkorb des Verbraucherpreisindex ausmachen. Gleichzeitig haben sich die Energiepreise zuletzt deutlich beschleunigt. Besonders Kraftstoffpreise und Energiedienstleistungen entwickeln sich zu zentralen Treibern der aktuellen Inflationsdynamik. Auch geopolitische Spannungen und der anhaltende Konflikt im Persischen Golf sorgen für steigende Öl- und Treibstoffpreise. Hinzu kommen höhere Kosten im Transportsektor sowie weiterhin hohe Inflation im Dienstleistungsbereich.

An der US Börse wächst damit die Sorge vor einem sogenannten „Higher for Longer“-Szenario. Noch vor wenigen Monaten rechneten Marktteilnehmer mit ersten Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte. Die aktuellen Inflationsdaten verschieben diese Erwartungen jedoch deutlich nach hinten. Anleger an der Börse USA befürchten zunehmend, dass die Fed die Geldpolitik länger restriktiv halten oder im Extremfall sogar weitere Zinserhöhungen vornehmen könnte.

Besonders kritisch sehen Marktteilnehmer, dass sich der Inflationsdruck nicht mehr nur auf Energiepreise beschränkt. Auch die Kerninflation beschleunigt sich weiter, was auf eine breitere Verankerung des Preisdrucks in der US-Wirtschaft hindeutet. Für die Fed erhöht sich damit das Risiko dauerhaft erhöhter Inflation.

Quelle: XTB Investment Plattform

S&P 500 unter Druck nach US-Inflationsdaten

Die Futures auf den S&P 500 notieren heute ebenfalls schwächer. Belastet wird die US Börse vor allem durch die stärker als erwartete US-Inflation. Die Daten verstärken die Sorge, dass die Federal Reserve Zinssenkungen weiter verschieben könnte. Gleichzeitig wächst die Angst vor einer noch restriktiveren Haltung der US-Notenbank.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aktien im Fokus an der Börse USA

Broadcom (AVGO.US)

Die Aktie von Broadcom gibt leicht nach, obwohl Analysten vor den Quartalszahlen weiterhin positiv gestimmt bleiben. Der Markt sieht weiterhin großes Potenzial im Bereich KI-Infrastruktur und bei Partnerschaften rund um künstliche Intelligenz. Nach der starken Rally im Halbleitersektor nehmen jedoch einige Anleger Gewinne mit.

Alphabet (GOOG.US) und Alphabet (GOOGL.US)

Alphabet bleibt unter Druck, nachdem Berichte über den Einsatz KI-gestützter Tools bei fortgeschrittenen Cyberangriffen veröffentlicht wurden. Das Thema unterstreicht die zunehmenden Risiken im Bereich Cybersicherheit und mögliche Schwachstellen durch die schnelle Entwicklung künstlicher Intelligenz.

Bristol Myers Squibb (BMY.US)

Die Aktie steigt leicht an, nachdem das Unternehmen eine umfassende Forschungs- und Entwicklungskooperation angekündigt hat. Die Partnerschaft umfasst Projekte aus den Bereichen Onkologie, Hämatologie und Immunologie und wird vom Markt als positives Signal für die langfristigen Wachstumsperspektiven gewertet.

Salesforce (CRM.US)

Salesforce steht leicht unter Druck, nachdem Citi das Kursziel vor den kommenden Quartalszahlen gesenkt hat. Hintergrund sind vorsichtigere Erwartungen für das kurzfristige Wachstum im Softwaresektor. Langfristig bleiben die Perspektiven rund um künstliche Intelligenz jedoch unterstützend.

SO SEHEN SIEGER AUS!