BASF Prognose: Chart des Tages zeigt entscheidende Marken für die BASF Aktie

Die BASF Prognose steht aktuell stark im Zeichen der Expansion in China. Der Chemiekonzern wird in Kürze sein neues Werk in Zhanjiang eröffnen - die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte mit einem Volumen von rund 8,7 Milliarden Euro.

Kurzfristig dämpft das Management jedoch die Erwartungen:

Ein überversorgter Markt sowie historisch niedrige Preise und Margen führen dazu, dass sich die Investition deutlich später amortisieren dürfte als ursprünglich geplant.

Langfristig bleibt China jedoch strategisch unverzichtbar, da der Markt rund die Hälfte des globalen Chemiebedarfs ausmacht.

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

⚡ Key Takeaways

BASF Prognose bleibt moderat positiv: Mittelfristig überwiegen leicht die Aufwärtschancen (55 %), sofern sich die Aktie über der SMA50 stabilisieren kann.

Mittelfristig überwiegen leicht die Aufwärtschancen (55 %), sofern sich die Aktie über der SMA50 stabilisieren kann. Chart des Tages zeigt klare Schlüsselmarken: Die Zone um 47,50 EUR (SMA50) entscheidet über weiteres Aufwärtspotenzial, während die SMA200 bei 44,64 EUR als zentrale Unterstützung fungiert.

Die Zone um 47,50 EUR (SMA50) entscheidet über weiteres Aufwärtspotenzial, während die SMA200 bei 44,64 EUR als zentrale Unterstützung fungiert. Kurzfristig erhöhtes Rückschlagrisiko: Solange kein Ausbruch gelingt, bleibt die Aktie in einer Seitwärtsphase mit möglichem Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 40 EUR.

Fundamentaldaten der BASF Aktie

Aktueller Kurs: 47,73 EUR

47,73 EUR Marktkapitalisierung: 42,27 Mrd. EUR

42,27 Mrd. EUR Umsatz 2025: 59,66 Mrd. EUR

59,66 Mrd. EUR Eigenkapitalquote: 45,47 %

45,47 % KGV 2026 (Prognose): 14,47

14,47 Dividendenrendite 2026 (Prognose): 4,89 %

4,89 % 4-Wochen-Performance: +3,17 %

+3,17 % Bewertung: leicht unterbewertet

Chart des Tages: BASF Aktie im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Chart des Tages zeigt eine übergeordnete Seitwärtsbewegung der BASF Aktie im Jahr 2025. Erst Anfang 2026 kam wieder verstärkt Kaufinteresse auf.

Wichtige Beobachtungen:

Kurs konnte sich temporär über 50 EUR schieben, jedoch nicht nachhaltig etablieren

schieben, jedoch nicht nachhaltig etablieren Rücksetzer führten erneut unter diese Marke

Die SMA200 (44,64 EUR) fungiert weiterhin als zentrale Unterstützung

fungiert weiterhin als zentrale Unterstützung Die SMA50 (47,50 EUR) bleibt kurzfristig richtungsentscheidend

Technische Schlüsselmarken

Bullisches Szenario:

Stabilisierung über der SMA50

Anstieg in Richtung: 53,00 EUR (Gap) 60,62 EUR



Bärisches Szenario:

Bruch der SMA200

Ausweitung der Schwäche bis: 40 EUR



BASF Prognose (Tageschart, 12–18 Monate)

Die BASF Prognose bleibt leicht positiv, sofern zentrale Unterstützungen halten:

Bullisches Szenario: 55 %

55 % Bärisches Szenario: 45 %

Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

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Chart des Tages: 4h-Chart bestätigt Seitwärtsphase

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt der Chart des Tages eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung.

Wichtige Marken im 4h-Chart

SMA20: 47,47 EUR

47,47 EUR SMA200: 46,65 EUR

Aufwärtspotenzial bei:

Stabilisierung über SMA20

Gap-Schließungen bei: 48,10 EUR 50,46 EUR 53,00 EUR



Abwärtsrisiko bei:

Verlust der SMA200

Zielbereich: 40 EUR

BASF Prognose kurzfristig (3 Monate)

Bullisches Szenario: 45 %

45 % Bärisches Szenario: 55 %

Kurzfristig überwiegen damit leicht die Abwärtsrisiken, solange kein klarer Ausbruch erfolgt.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände:

47,24 · 47,47 · 47,50 · 48,10 · 50,46 · 53,00 · 60,62

Unterstützungen:

46,65 · 44,64 · 43,91 · 42,69 · 41,60 · 40,77

Fazit: BASF Prognose zwischen Chancen und Risiken

Die BASF Prognose bleibt insgesamt konstruktiv, wird jedoch kurzfristig durch schwache Marktbedingungen im Chemiesektor gebremst.

Der Chart des Tages zeigt klar:

Oberhalb der SMA50 bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung

Unterhalb der SMA200 droht eine deutliche Eintrübung des Chartbilds

Damit bleibt die BASF Aktie aktuell ein klassischer Seitwärtswert mit mittelfristigem Aufwärtspotenzial.

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FAQ zur BASF Prognose

Wie lautet die aktuelle BASF Prognose?

Die BASF Prognose ist mittelfristig leicht positiv. Voraussetzung ist, dass sich die Aktie über wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA50 stabilisiert. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse liegt aktuell bei rund 55 %.

Warum steht BASF aktuell unter Druck?

Ein überversorgter Chemiemarkt sowie niedrige Preise und Margen belasten die kurzfristige Entwicklung. Zudem wird sich die große Investition in China langsamer amortisieren als ursprünglich erwartet.

Welche Marken sind im Chart des Tages entscheidend?

Im Chart des Tages sind vor allem folgende Marken wichtig:

Widerstand: 47,50 EUR (SMA50) und 53,00 EUR

Unterstützung: 44,64 EUR (SMA200) und 40 EUR

Hat die BASF Aktie weiteres Aufwärtspotenzial?

Ja, bei einem nachhaltigen Ausbruch über die SMA50 besteht Potenzial bis in den Bereich von 53 EUR und darüber hinaus bis über 60 EUR.

Welche Risiken bestehen für die BASF Aktie?

Ein Bruch der SMA200 könnte das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären Kursrückgänge bis in den Bereich von 40 EUR möglich.

Ist die BASF Aktie aktuell unterbewertet?

Die Aktie gilt aktuell als leicht unterbewertet, unterstützt durch eine solide Dividendenrendite von knapp 5 % und ein moderates KGV.

Welche Rolle spielt China für die BASF Prognose?

China ist strategisch entscheidend, da der Markt etwa die Hälfte des globalen Chemiebedarfs ausmacht. Langfristig kann das neue Werk Wachstum sichern, kurzfristig belastet es jedoch die Profitabilität.