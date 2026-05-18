DAX Prognose aktuell: Schwacher Wochenstart - DAX Aktuell unter Druck

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.082 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte am Morgen nach Norden auszubrechen, scheiterte aber. Es ging direkt in den Rückwärtsgang in den Bereich der 24.000 Punkte zurück. Die Bullen schafften es zunächst den DAX zu stabilisieren und eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, die Gewinne wurden am frühen Nachmittag aber direkt wieder abgegeben. Erst zum Xetra Schluss hin gelang die Stabilisierung. Zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen, gab die Gewinne bis zum Handelsschluss aber wieder ab. Der DAX ging bei 23.886 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

💡 Key Takeaways

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt bearish, nachdem wichtige Unterstützungen wie die SMA200 und das 23,6 %-Retracement unterschritten wurden.

Der Bereich um 23.700 Punkte ist kurzfristig entscheidend - darunter drohen weitere Rücksetzer in Richtung 23.500 Punkte und tiefer.

Für eine nachhaltige Erholung müsste der DAX Aktuell zunächst die SMA20 und anschließend die SMA50 zurückerobern.

Der DAX ist am Freitag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen und bleibt damit auch zum Wochenstart angeschlagen. Bereits am Morgen scheiterte ein Ausbruchsversuch über die Marke von 24.000 Punkten, woraufhin der Index direkt unter Druck geriet. Zwar gelang zwischenzeitlich eine Stabilisierung, nachhaltige Kaufdynamik blieb jedoch aus.

Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 23.955 Punkten, nachbörslich fiel der Index bis auf 23.886 Punkte zurück. Auch der Start in den Montagshandel zeigt weiterhin Schwäche: Vorbörslich wurde der DAX bei 23.727 Punkten gehandelt und damit deutlich unter dem Schlussniveau vom Freitagabend.

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose vorerst eingetrübt.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Zu den stärksten Werten im DAX gehörten am Freitag:

SAP +2,64 %

Fresenius Medical Care +2,28 %

Hannover Rück +1,36 %

Deutlich unter Druck standen hingegen:

Heidelberg Materials -6,17 %

Siemens -4,50 %

MTU Aero Engines -4,37 %

Insgesamt schlossen lediglich 10 DAX-Werte im Plus, während 30 Aktien Verluste verzeichneten.

DAX Prognose: Stundenchart bleibt bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stundenchart zeigt sich weiterhin ein schwaches Bild. Der DAX notiert unter der wichtigen SMA20 sowie unter der SMA50. Besonders negativ ist zu bewerten, dass im Frühhandel zusätzlich das 23,6 %-Retracement aufgegeben wurde.

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 bei aktuell 23.862 Punkten notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bearish.

Weitere mögliche Unterstützungen liegen im Bereich:

23.610 bis 23.590 Punkte

23.395 bis 23.380 Punkte

Auf der Oberseite bleibt die SMA20 die erste wichtige Hürde. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke könnte für Entlastung sorgen. Darüber würde die SMA50 bei aktuell 24.146 Punkten in den Fokus rücken.

DAX Prognose im 4-Stundenchart: SMA200 unter Druck

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch das 4-Stundenchart hat sich zuletzt deutlich eingetrübt. Nachdem der DAX zuletzt noch von der SMA200 bei aktuell 23.924 Punkten gestützt wurde, ist diese Unterstützung im Frühhandel unterschritten worden.

Damit verschlechtert sich die mittelfristige DAX Prognose weiter.

Solange der DAX unter der SMA200 notiert, dominieren die Risiken auf der Unterseite. Erholungen könnten zunächst bis an die SMA200 sowie an das 23,6 %-Retracement laufen. Erst wenn diese Marken zurückerobert werden, könnte sich das Chartbild wieder stabilisieren.

DAX Aktuell: Wichtige Unterstützungen und Widerstände

DAX Widerstände

23.755 Punkte

23.806 bis 23.862 Punkte

23.924 Punkte

24.087 Punkte

24.115 Punkte

24.244 Punkte

24.301 bis 24.352 Punkte

24.444 Punkte

DAX Unterstützungen

23.722 Punkte

23.695 bis 23.627 Punkte

23.505 Punkte

23.495 bis 23.413 Punkte

23.362 Punkte

23.244 Punkte

DAX Prognose für heute: Long- und Short-Szenarien

Bullishes Szenario

Kann der DAX die Marke von 23.727 Punkten verteidigen, wären Erholungen in Richtung:

23.744 bis 23.761 Punkte

23.780 bis 23.799 Punkte

23.815 bis 23.836 Punkte

23.854 bis 23.888 Punkte

23.905 bis 23.924 Punkte

denkbar.

Darüber könnten weitere Ziele bei:

23.940 bis 23.957 Punkten

23.971 bis 23.990 Punkten

24.005 bis 24.021 Punkten

24.039 bis 24.062 Punkten

24.077 bis 24.097 Punkten

24.115 bis 24.149 Punkten

aktiviert werden.

Bärisches Szenario

Fällt der DAX nachhaltig unter 23.727 Punkte zurück, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

23.704 bis 23.678 Punkte

23.662 bis 23.642 Punkte

23.624 bis 23.606 Punkte

23.589 bis 23.569 Punkte

Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung weiter ausdehnen in Richtung:

23.553 bis 23.536 Punkte

23.520 bis 23.497 Punkte

23.480 bis 23.462 Punkte

23.448 bis 23.427 Punkte

23.413 bis 23.390 Punkte

23.375 bis 23.356 Punkte

23.340 bis 23.317 Punkte

23.295 bis 23.293 Punkte

DAX Aktuell: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handelstag wird eine Handelsspanne zwischen:

23.873 Punkten auf der Oberseite

23.427 Punkten auf der Unterseite

erwartet.

Die Marktstruktur bleibt dabei insgesamt seitwärts bis abwärts gerichtet.

Stimmung der Anleger bleibt im Bereich "Greed"

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 63 Punkten und signalisiert weiterhin "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 66 Punkten. Damit bleibt die Anlegerstimmung trotz der jüngsten Schwäche weiterhin vergleichsweise optimistisch.

Historisch betrachtet können hohe Werte im Fear-and-Greed-Index allerdings auf eine überhitzte Marktphase hindeuten, wodurch das Risiko kurzfristiger Korrekturen steigt.

Fazit zur DAX Prognose

Die aktuelle DAX Prognose bleibt kurzfristig bearish. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stundenchart dominieren derzeit die Risiken auf der Unterseite. Entscheidend wird sein, ob der DAX die Zone um 23.700 Punkte verteidigen kann.

Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über die SMA200 und die SMA20 würde das Chartbild wieder aufhellen. Bis dahin bleibt der DAX Aktuell anfällig für weitere Rücksetzer.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren