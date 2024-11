BASF: Geschäftszahlen und Prognose 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 31.10.2024

AKTIE IM FOKUS: BASF WKN: BASF11 | ISIN:  DE000BASF111 | Ticker: BAS

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren Short Cut:¬† Die Aktie notiert aktuell unter der 45 EUR-Marke. Der Konzern hat ein Kostensenkungsprogramm aufgelegt, dass sich mitten in der Umsetzung befindet. Mittelfristig will BASF dar√ľber einen Milliardenbetrag einsparen. Die Gesch√§ftszahlen f√ľr das 3. Quartal bewegen sich im Rahmen der Erwartungen. Die Prognose f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr wurde vom Management best√§tigt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentaldaten: aktueller Preis¬†¬† ¬†44,50 EUR

Marktkapitalisierung    40,96 Mrd. EUR

Umsatz 2023    68,90 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    47,56 %

KGV 2024*    17,90 %

4 Wochen Performance    + 4,87 %

Bewertung    Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*    1,92 %

Branche¬†¬† ¬†Chemie * Prognose Parkettgefl√ľster: Der Konzern hat im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 15,7 Mrd. EUR realisiert. Dies entspricht exakt dem Umsatz des Vergleichsquartals des Vorjahres. Das EBITDA vor Sondereinfl√ľssen ist von 1,5 Mrd. EUR (3. Quartal 2023) auf jetzt 1,6 Mrd. EUR gestiegen. Die Ergebnisdynamik ist insbesondere durch das Kerngesch√§ft von BASF getragen worden. Die EBITDA-Marge betrug im 3. Quartal 2024 10,3 Prozent (Vorjahr 9,8 Prozent). Der Cash-Flow aus betrieblicher T√§tigkeit betrug 2,1 Mrd. EUR, lag damit aber 633 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Das laufende Kosteneinsparungsprogramm von j√§hrlich 2,1 Mrd. EUR befindet sich mitten in der Umsetzung. Bis Ende September hat der Konzern rund 800 Mio. EUR einsparen k√∂nnen. Die Einmalkosten daf√ľr betragen 500 Mio. EUR. Das Management hat bei der Vorlage der Quartalszahlen die Prognose f√ľr das laufende Jahr best√§tigt. Das EBITDA vor Sondereinfl√ľssen soll sich zwischen 8,0 Mrd. EUR und 8,6 Mrd. EUR betragen, der free Cashflow soll zwischen 100 Mio. EUR und 600 Mio. EUR liegen. Bei EBITDA erwartet der Konzern eher ein Erreichen der unteren Bandbreite der Prognose. Chartcheck - Betrachtung im Tageschart: Der Anteilsschein konnte sich von Jahresbeginn im ersten Quartal deutlich aufw√§rtsschieben. Anfang April wurde das Jahreshoch bei 54,92 EUR formatiert. Im Chart ist erkennbar, dass dieses Hoch direkt abverkauft wurde. Seit Anfang April hat das Wertpapier unter starken Druck gestanden. Wesentliche Erholungen haben sich nicht eingestellt. Die, die abgebildet worden sind, wurden direkt wieder abverkauft. Es ging praktisch bis Ende Juli abw√§rts. Das Jahrestief wurde bei 40,18 EUR festgestellt. Das Papier konnte sich in den folgenden Handelswochen etwas erholen, gab die Gewinne nachfolgend immer wieder ab. Auch die letzte Aufw√§rtsbewegung wurde im Nachgang dessen wieder abverkauft. Im Tageschart ist erkennbar, dass die letzten sieben Tageskerzen alle rot waren. Die Aktie konnte sich Mitte Februar √ľber die 20-Tage-Linie (aktuell bei 46,55 EUR) schieben und sukzessive aufw√§rtslaufen. Nachdem das Hoch abverkauft war, hat diese Durchschnittslinie im April praktisch keinen wesentlichen Support im Zuge der Schw√§che geboten. Es ging mit einem GAP down unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 45,66 EUR) und Mitte Juni auch unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 46,66 EUR). Die Erholungen, die sich seit Anfang April eingestellt haben, gingen immer nur in den Bereich der 20-Tage-Linie. Von hier aus wurde die Aktie wieder nach S√ľden abgewiesen. Der Anteilsschein hat sich Ende September zwar √ľber die 200-Tage-Linie schieben k√∂nnen, es aber nicht geschafft, sich auch verbindlich √ľber dieser Linie zu etablieren. Im Zuge der Schw√§che wurden alle drei Durchschnittslinien in den letzten Handelstagen wieder aufgegeben. Mit der Bewegung hat sich das Tageschart b√§risch eingetr√ľbt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie notiert, solange k√∂nnten sich die Abgaben fortsetzen. Denkbares Anlaufziel auf der Unterseite k√∂nnte das Jahrestief sein. H√§lt diese Marke nicht, so k√∂nnen sich die Abgaben weiter in Richtung der 33,80 EUR bzw. der 32,25 EUR fortsetzen. Ein b√§risches Momentum ist, dass die 20-Tage-Linie die 200-Tage-Linie vor einigen Handelstagen von oben durchquert hat. Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst an die 50-Tage-Linie bzw. die¬†20-Tage-Linie gehen. Entspannen w√ľrde sich das Tageschart erst dann wieder, wenn sich die Aktie √ľber der 200-Tage-Linie festgesetzt hat, bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn die Aktie das offene GAP bei 50,33 EUR geschlossen und sich √ľber dieser Marke festgesetzt hat. Einsch√§tzung Tageschart, Prognose: b√§risch √úbergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (n√§chste 12-18 Monate): Die aktuelle Schw√§che k√∂nnte sich fortsetzen, solange das Wertpapier per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie notiert. Weitere R√ľcksetzer haben das Potential das Jahrestief zu erreichen. Aufhellen w√ľrde sich das Tageschart erst wieder, wenn sich die Aktie √ľber der 200-Tage-Linie festgesetzt hat. Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitw√§rts / abw√§rts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: ¬†60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 % Betrachtung im 4h Chart: Das Papier hat sich Mitte September √ľber die SMA200 (aktuell bei 44,77 EUR) schieben k√∂nnen und konnte sich hier zun√§chst festsetzen. Die Aufw√§rtsbewegung ha die Aktie an und √ľber die 48 EUR-Marke getragen. Ab Anfang Oktober br√∂ckelten die Notierungen wieder ab. Diese hatten zun√§chst einen moderaten Charakter, in den letzten Handelstagen verst√§rkte sich die Dynamik aber deutlich. Im Zuge der Abgaben wurde die SMA200 in dieser Handelswoche wieder aufgegeben. Das Wertpapier scheint sich aktuell unter dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Damit hat sich das Chartbild b√§risch eingetr√ľbt. Solange der Anteilsschein unter der SMA200 notiert, solange sind weitere Abgaben m√∂glich, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind. Stellen sich Erholungen ein, so haben diese das Potential bis an die SMA200 zu laufen. Wird diese Linie angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob das Papier die Kraft hat, sich nicht nur √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben, sondern auch verbindlich festzusetzen. Gelingt dies, so muss das Wertpapier nachfolgend auch die SMA20 (aktuell bei 45,85 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 46,33 EUR) √ľberwinden. Die letzten Erholungen sind an der SMA50 h√§ngen geblieben. Einsch√§tzung 4h Chart, Prognose: b√§risch √úbergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (n√§chste drei Monate): Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, solange muss der Fokus auf die Unterseite gelegt werden. Perspektiven auf der Oberseite hat das Papier erst wieder, wenn es sich √ľber der SMA50 festgesetzt hat. Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitw√§rts / abw√§rts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten: Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:¬† 30 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 70 % Widerstände 45,66

45,82

45,85

46,33

45,82

46,55

46,64

46,66

50,33 (GAP) Unterst√ľtzungen 45,28

44,77

43,88

42,37

40,26

40,18

33,80

