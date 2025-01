Der Aktien Marathon - Die langfristige Anlage und Analyse

BAYER AKTIE

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

‚Ėļ BMW WKN: BAY001¬†| ISIN: DE000BAY0017¬†| Ticker: BAYN

Wo steht die Bayer Aktie

Der Konzern hat 2018 den Monsanto Konzern f√ľr knapp 59 Mrd. EUR √ľbernommen. Ziel der √úbernahme war in der Agrarbranche st√§rker Fu√ü zu fassen. Kurz nach der √úbernahme von Monsanto erreichten Bayer mehrere Klagewellen, insbesondere aus den USA, bei denen es um Krebserkrankungen in Zusammenhang mit Glyphosat im Pflanzenschutzmittel Roundup ging. Die Prozesse haben dem Bayer-Konzern bereits 13 Mrd. EUR an Schadensersatz gekostet. In der Summe hat es 172.000 Klagen gegeben, wovon noch knapp 60.000 F√§lle offen sind. Anfang des Jahres hat ein australisches Bundesgericht den letzten anh√§ngigen Prozess gestoppt.

Die √úbernahme von Monsanto hat Bayer nicht nur einen hohen Kaufpreis abverlangt, sondern auch einen mehrstelligen Mrd. Betrag an Schadenersatz - ganz zu schweigen vom Kursverlust, den die Aktie seit 2018 aufweist.

Vorstellbar ist, dass sich die Bayer Aktie erholen könnte, wenn alle Klagen, entschieden oder mit Vergleichen beigelegt sind. Dies könnte aber durchaus noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Chartcheck - Betrachtung im Monatschart:

Im Monatschart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Jahren √ľbergeordnet nur eine Richtung gekannt hat, n√§mlich abw√§rts. 2022 konnte sich das Papier im Bereich der 61,8 % Retracements stabilisieren und etwas aufw√§rtslaufen, die Gewinne wurden nachfolgend direkt wieder mitgenommen und die Aktie hat ihren Abw√§rtstrend weiter fortgesetzt. Es ging vom 23,8 % Retracement im Oktober 2024 noch einmal deutlich abw√§rts. Das Wertpapier konnte sich vom Jahrestief 2024 inzwischen etwas l√∂sen.

Das Monatschart ist nach wie vor b√§risch zu interpretieren. Vom Allzeithoch 2015 (143,90 EUR) hat die Aktie 85 Prozent an Wert eingeb√ľ√üt. Sollten sich in den kommenden Handelswochen Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese die Aktie zur√ľck an die 30 EUR-Marke bzw. an das 23,6 % Retracement f√ľhren. Knapp √ľber dem 23,6 % Retracement verl√§uft auch die SMA20 (aktuell bei 32,15 EUR). Beide Level m√ľsste die Aktie verbindlich √ľberwinden, wenn sie denn weitere Perspektiven auf der Oberseite haben m√∂chte. Diese k√∂nnten im Bereich des 38,2 % Retracement liegen.

Solange der Anteilsschein aber unter der SMA20 bzw. unter dem 23,6 % Retracemt notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che √ľbergeordnet weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten das Jahrestief 2024 (18,37 EUR) und nachfolgend der Bereich bei 15,00 /14,50 EUR sein.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bärisch

Bayer Unternehmensprofil:

Der Konzern ist ein global t√§tiger Agrar- und Pharmakonzern mit einer √ľber 150-j√§hrigen Geschichte. Der Schwerpunkt im Pharmabereich liegt im Segment Pharmaceuticals auf verschreibungspflichtigen Produkten u.a. f√ľr Herz- und Kreislauferkrankungen, Onkologie, Augenheilkund oder Zell- und Gentherapie. Zudem werden medizinische Ger√§te f√ľr die diagnostische Bildgebung angeboten. Das Segment Consumer Health fokussiert auf verschreibungsfreien Produkten u.a. im Bereich Dermatologie, Magen- und Darmerkrankungen, Allergien, Erk√§ltungen oder Schmerzlinderung. Im Bereich Agrar bietet Bayer Produkte f√ľr den Pflanzenschutz, Sch√§dlingsbek√§mpfung und Saatgut an.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Die Aktionärsstuktur des Konzerns ist fragmentiert, was bedeutet, dass es keinen dominierenden Aktionär gibt. Die drei größten Anteilseigner halten gerade einmal 10 % an Bayer, auf die Top 9 Aktionäre kumulieren sich knapp 18 Prozent der Anteile.            

                  

 

W√ľrdigung der Kennzahlen 2019 ‚Äď 2023

Die Ums√§tze haben sich 2022 erh√∂ht, sind 2023 aber wieder zur√ľckgegangen und sollen 2024 unter dem Vorjahr liegen. Die Dividende, die in den Jahren 2019 bis 2022 immer √ľber 2 EUR je Aktie gelegen ist, wurde mehr als deutlich reduziert, die Dividendenrendite lag 2023 deutlich unter einem Prozent. Abgeschmolzen ist auch das Eigenkapital, das sich gegen√ľber 2019 um √ľber 14 Mrd. EUR reduziert hat. Die Eigenkapitalquote sank um 10 Prozentpunkte.

Einschätzung Perspektive 2024 - 2028

Die Aktie hat in den letzten Jahren bedingt durch die Monsanto √úbernahme massiv an Wert verloren. Es sind in den USA noch weitere Klagen anh√§ngig, die sich auch noch √ľber Jahre hinziehen k√∂nnten. Der Konzern hat daf√ľr zwar R√ľckstellungen gebildet, die Unsicherheit bleibt jedoch, ob die zur√ľckgestellten Summen ausreichend sind. Die Dividende soll sich erst 2026 erh√∂hen, die Dividendenrendite w√ľrde unter 5 Prozent liegen. Der Gewinn je Aktie wird sich, den Prognosen zufolge, in den kommenden Jahren nicht wesentlich erh√∂hen.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung muss ein Investment in die Bayer Aktie auch unter den Prognoseerwartungen bis 2028 sehr genau abgewogen werden. Die Aktie w√§re derzeit, unserer Meinung nach, kein gutes Investment f√ľr den l√§ngerfristigen Anleger.

 

