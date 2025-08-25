Börse heute – Märkte verlieren Schwung nach starkem Freitag (25.08.2025) Die Börse heute zeigt sich deutlich verhaltener als noch am Freitag. Während die Märkte zum Wochenschluss optimistisch reagierten, sorgt zum Wochenauftakt eine Mischung aus schwächeren Rohstoffpreisen, Unternehmensmeldungen und makroökonomischen Daten für Zurückhaltung bei den Anlegern. Rohstoffe: Gaspreise geben nach Die Preise für Erdgas (NATGAS) fielen um rund 2 %. Gründe sind verlängerte Terminkontrakte sowie neue Prognosen, die für Ende August und Anfang September eine Abkühlung in den USA erwarten lassen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Unternehmen & Quartalszahlen Nvidia : Anleger warten gespannt auf die Ergebnisse des zweiten Quartals 2025. Diese könnten die Stimmung an den Märkten erheblich beeinflussen.

Ørsted (ORSTED.DK): Die Aktie bricht um 15 % ein. Grund ist ein Konflikt mit der US-Präsidialverwaltung über ein Windparkprojekt in Rhode Island. US-Börse aktuell: Wall Street unter Druck An der Wall Street überwiegen derzeit Verluste: Russell 2000 : -0,7 %

S&P 500 : -0,14 %

Nasdaq: nach schwachem Start mit +0,16 % im Plus Devisenmarkt & Anleihen Stark: Australischer Dollar & US-Dollar

Schwach: Euro & japanischer Yen

Moody’s stuft die Bonität Österreichs wegen wachsender Haushaltsdefizite herab.

Am Optionsmarkt rechnen Anleger zunehmend mit einer Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar. Europa: Konjunktur & Politik Deutschland: Der Ifo-Geschäftsklimaindex steigt überraschend auf 89,0 – der höchste Wert seit über einem Jahr.

EZB: Christine Lagarde betont, dass der europäische Arbeitsmarkt robust bleibt. Konjunkturdaten weltweit USA: Verkäufe neuer Häuser im Juli besser als erwartet, allerdings mit gebremstem Wachstumstempo.

Polen: Einzelhandelsumsätze im Juli 2025 steigen um 4,8 % (nominal und real). Kryptowährungen: Verluste zum Wochenauftakt Der Kryptomarkt startet schwach in die Woche: Bitcoin : fällt von 118.000 USD auf 112.000 USD

Ethereum : -5 % auf unter 4.600 USD

