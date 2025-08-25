PDD Holdings Aktie – Quartalsergebnisse übertreffen Erwartungen Die PDD Holdings Aktie (PDD.US), der Mutterkozern von TEMU, zeigte nach Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal zunächst deutliche Gewinne, verlor diese im Laufe des Handelstages jedoch wieder. Anleger beobachten die Entwicklung genau, da die Zahlen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Markterwartungen übertroffen haben. ► WKN: A2JRK6 | ISIN: US7223041028 | Ticker: PDD Ergebnisse im Überblick Die starken Resultate sind vor allem auf geringere Marketingkosten zurückzuführen, wodurch die Profitabilität verbessert wurde – trotz rekordtiefer Bruttomargen. Das Management betont weiterhin, dass die Strategie auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtet bleibt. Kurzfristig könnten jedoch hohe Investitionen in Verkäuferunterstützung und Plattformentwicklung die Rentabilität belasten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen PDD Holdings Aktie: Wichtige Kennzahlen im Q2 Umsatz: 103,98 Mrd. Yuan (Prognose: 103,93 Mrd.)

Umsatz Marketingdienstleistungen: 55,7 Mrd. Yuan (Prognose: 54,94 Mrd.)

Umsatz Transaktionsdienstleistungen: 48,28 Mrd. Yuan (Prognose: 48,91 Mrd.)

Bereinigtes Betriebsergebnis: 27,75 Mrd. Yuan (Prognose: 24,42 Mrd.)

Bereinigter Nettogewinn: 32,71 Mrd. Yuan (Prognose: 22,39 Mrd.)

Betriebskosten: 32,33 Mrd. Yuan (Prognose: 40,66 Mrd.)

Vertriebs- und Marketingkosten: 27,21 Mrd. Yuan (Prognose: 35 Mrd.)

Verwaltungskosten: 1,53 Mrd. Yuan (Prognose: 1,91 Mrd.)

F&E-Kosten: 3,59 Mrd. Yuan (Prognose: 3,5 Mrd.) Kursentwicklung und Ausblick Die PDD Holdings Aktie startete mit einem Plus von bis zu 4 % in die Wall-Street-Sitzung, notiert aktuell jedoch wieder nahe dem vorherigen Schlusskurs. Langfristig zeigt sich der Trend weiterhin positiv, was sich auch in den exponentiellen gleitenden Durchschnitten widerspiegelt. Anleger sollten die weitere Entwicklung genau im Blick behalten, da steigender Wettbewerb das Umsatzwachstum beeinflussen könnte. Dennoch bleibt die Aktie aufgrund der starken Fundamentaldaten und Kosteneffizienz attraktiv für Investoren.

Fazit Die PDD Holdings Aktie liefert erneut positive Aktien News: starke Gewinne, effiziente Kostenkontrolle und Investitionen in die Zukunft. Auch wenn kurzfristige Schwankungen möglich sind, bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

