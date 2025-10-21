Bayer Prognose 2025: Aktie im Fokus nach angehobenen Erwartungen und stabilem Quartal

Das Wichtigste in Kürze Bayer hebt Prognose an

Technische Stabilisierung

Ausblick neutral bis leicht bärisch

Einleitung Die Bayer Aktie bleibt auch im Oktober 2025 im Fokus der Anleger. Während die Rechtsstreitigkeiten in den USA weiterhin nicht vollständig beigelegt sind, zeigt sich der Konzern optimistisch, das Prozessrisiko bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Zugleich hat Bayer seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben angepasst – sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis. ► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN Fundamentaldaten zur Bayer Aktie Aktueller Kurs: 27,34 EUR

Marktkapitalisierung: 26,89 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 46,61 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 27,32 %

KGV 2025 (Prognose): 27,09

4-Wochen-Performance: -4,38 %

Bewertung: Fairer Preis

Dividendenrendite 2025 (Prognose): 0,41 %

Branche: Pharma Bayer Prognose und Unternehmensentwicklung Der Konzern hat ein positives zweites Quartal abgeschlossen. Der Umsatz stieg um 0,9 % auf 10,739 Mrd. EUR, das EBITDA vor Sondereinflüssen sank leicht um 0,3 % auf 2,105 Mrd. EUR. Die Nettoverschuldung reduzierte sich per 30. Juni auf 33,274 Mrd. EUR – ein Rückgang um 2,9 % gegenüber dem Vorquartal. Für das zweite Halbjahr erwartet Bayer weiteres Wachstum in allen Kernbereichen und Fortschritte bei den strategischen Prioritäten. Besonders der Pharma-Sektor trug zur Anhebung der Prognose bei. Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatz von 46 bis 48 Mrd. EUR (vorher: 45–47 Mrd. EUR) und einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 9,7 bis 10,2 Mrd. EUR (vorher: 9,5–10,0 Mrd. EUR). Damit zeigt sich: Die Bayer Prognose für 2025 fällt zuversichtlicher aus als noch zu Jahresbeginn. Chartanalyse: Bayer Aktie im Fokus Tageschart – kurzfristige Perspektive Nach einem Hoch bei 26,90 EUR Mitte Mai und einer anschließenden Korrektur konnte sich die Aktie stabilisieren. Ende Juli markierte Bayer ein neues Zwischenhoch bei 29,06 EUR, bevor erneute Gewinnmitnahmen einsetzten. Anfang Oktober erreichte die Aktie ein Jahreshoch bei 29,87 EUR, fiel anschließend aber wieder in den Bereich von 27 EUR zurück – ein Niveau, das sich als wichtige Unterstützung erwiesen hat. Aktuell notiert die Aktie unter der SMA20 und SMA50 (jeweils bei rund 27,8 EUR). Erst ein Ausbruch über 31,10 EUR könnte ein neues Aufwärtspotenzial bis 36,15 EUR bzw. 40,64 EUR (GAP Close) eröffnen. Fällt die Aktie hingegen unter die SMA200, droht eine Korrektur in Richtung der Tiefs um 24,90 EUR. Einschätzung Tageschart (Prognose): neutral Bull-Szenario: 50 %

Bear-Szenario: 50 % 4-Stunden-Chart – kurzfristiger Ausblick Auch im 4h-Chart dominiert eine Seitwärtsbewegung. Die Aktie schwankt um die 27 EUR-Marke, was auf eine Konsolidierungsphase hindeutet. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die 31,10 EUR-Marke könnte das Bild aufhellen. Ein Rückfall unter 27 EUR würde das Chartbild eintrüben und einen Test des August-Tiefs wahrscheinlich machen. Einschätzung 4h-Chart (Prognose): bärisch Bull-Szenario: 45 %

Bear-Szenario: 55 % Technische Marken im Überblick Widerstände: 27,35 / 27,74 / 27,81 / 27,86 / 31,10 / 36,06 / 40,64 (GAP)

Unterstützungen: 26,92 / 26,60 / 24,90 / 24,81 / 21,12 (GAP) Fazit: Bayer Aktie bleibt im Fokus Die Bayer Aktie bleibt aufgrund der positiven Prognoseanpassung und der anhaltenden Rechtsrisiken in den USA ein spannendes Investmentthema. Während die Bayer Prognose 2025 für Stabilität und Zuversicht spricht, bleibt das technische Bild seitwärts bis leicht bärisch.

Kurzfristige Trader beobachten die Marke von 27 EUR, während langfristige Anleger auf einen Ausbruch über 31 EUR hoffen dürfen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.