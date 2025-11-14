US Börsenstart: US-Börse erholt sich | Tech & Chips ziehen an

- Nasdaq 100 dreht ins Plus
- Micron & Nvidia ziehen wieder an
- USA & Schweiz einigen sich
Nach mehreren turbulenten Handelstagen zeigen die US-Indizes heute eine deutliche Erholung. Besonders der Nasdaq 100 profitiert von starken Tech- und Halbleiterwerten. Micron erreicht ein neues Allzeithoch, während Nvidia erneut an dynamische Stärke anknüpft. Die US Börse reagiert zudem positiv auf politische und wirtschaftliche Impulse wie den neuen US-Schweiz-Handelsdeal sowie frische Fed-Signale.
🔑 Drei Key Takeaways
-
📈 Nasdaq 100 dreht ins Plus: Starke bullische Kerzen am Support bei 24.600 Punkten.
-
🚀 Micron & Nvidia ziehen wieder an: MU erreicht ein neues ATH, NVDA +1% mit starker Nachfrage vor den Earnings.
-
🤝 USA & Schweiz einigen sich: 200 Mrd. Dollar Investitionen – Zölle sinken von 39% auf 15%.
US-Börse heute: Erste kräftige Erholung nach mehreren Sell-Off-Tagen 📊✨
Die US-Indizes stabilisieren sich rund eine Stunde nach Handelsstart:
-
Nasdaq 100: starke Erholung
-
S&P 500: leicht im Plus
-
Dow Jones 30: moderat positiv
-
Russell 2000: ebenfalls fester
Auf dem Nasdaq 100-Chart stechen zwei kräftige bullische Kerzen hervor. Käufer verteidigen erneut die entscheidende Zone um 24.600 Punkte, was ein erstes Signal für eine potenzielle Trendwende ist.
Software- und Chip-Titel führen die Erholung an, nachdem sie zuletzt besonders stark unter Druck standen.
🧮 Wirtschaft & Politik: Wichtige Impulse für die Börse USA 🏛️💵
Schweiz investiert 200 Milliarden Dollar in die USA
Als Teil eines neuen Handelsabkommens sinken die US-Zölle für Schweizer Waren von 39% auf 15%.
➡️ Positiv für Handel, Industrie & Konsumentenpreise.
🏦 Fed-Mitglied Schmid: „Politik ist angemessen“
Keine neuen hawkishen Überraschungen.
➡️ Markt interpretiert dies als leicht unterstützend.
📅 Wieder planbare Daten: PCE-Inflation am 26. November
Nach der Wiederöffnung der Regierung veröffentlicht das Commerce Department wieder Daten.
Besonders relevant: PCE-Inflation – wichtigster Fed-Indikator.
🏢 Unternehmensnews: Große Bewegungen an der US Börse 🔔📈
🚀 Avadel Pharma (AVDL.US) +21%
Übernahmeangebot von H. Lundbeck A/S – bis zu 23 USD je Aktie.
💥 Cidara Therapeutics (CDTX.US) +104%
Merck kauft das Unternehmen für 9,2 Mrd. USD – einer der größten Biotech-Deals des Jahres.
📉 Krypto-Aktien im Sinkflug
-
MicroStrategy –5.8%
-
Coinbase –5%
Bitcoin fällt unter 100.000 USD → ETF-Abflüsse belasten.
👍 Gap Inc. (GAP.US) +1.4%
Jefferies hebt Rating auf „Buy“.
⚠️ Globant (GLOB.US) –3%
Solide Ergebnisse, aber vorsichtiger Ausblick.
🛒 Home Depot (HD.US) –1%
Stifel stuft Aktie herab → Kursziel von $440 auf $370 reduziert.
🔬 Scholar Rock (SRRK.US) +14%
Herstellerpartner erhält Re-Inspection-Zeitplan für 2025.
💡 AI-Aktien unter Druck
-
Palantir –5%
-
Crucial Wave –5%
-
Bloom Energy –8%
➡️ Markt hinterfragt Nachhaltigkeit des KI-Hypes.
🎫 StubHub –20%
Fehlende Guidance irritiert Investoren.
🌍 TripAdvisor (TRIP.US) + leicht
Upgrade von Mizuho auf „Neutral“.
🛫 US-Airlines schwach
Delta, United und American Airlines allesamt im Minus.
Shutdown-Folgen belasten Buchungen & Logistik.
📈 Nvidia Chartanalyse (D1) – Käufer verteidigen Schlüsselzone 🟠
Nvidia prallt erneut vom Bereich 185 USD ab – nahe der EMA50.
Die Aktie baut Stärke vor den Earnings am 19. November auf.
➡️ Technisches Bild bleibt bullish, sofern EMA50 hält.
🚀 Micron erreicht neues Allzeithoch – DRAM-Boom treibt Rally 📊💾
Morgan Stanley erhöht Kursziel massiv von $220 → $325.
Grund:
-
DDR5-Preise verdreifachen sich in nur einem Monat
-
AI-Rechenzentren binden Großteil der globalen DRAM-Produktion
-
HBM-Nachfrage explodiert
Die Bank sieht Micron in einer extrem starken Position:
➡️ Hohe Margen, Rekordgewinne, strukturell steigende Nachfrage.
Selbst nach +180% YTD sei die Rally laut Morgan Stanley nicht vorbei.
🧾 Fazit: Die US Börse stabilisiert sich – Tech & Chips senden erste Erholungssignale 📊🌟
Die heutige Sitzung zeigt eine klare Botschaft:
Tech & Chips führen eine mögliche Stabilisierung an – aber Risiko bleibt hoch.
Die wichtigsten Treiber für den weiteren Verlauf:
-
PCE-Inflation am 26. November
-
Nvidia Earnings am 19. November
-
Politische Entwicklung in Washington
-
Kryptomarkt-Stabilität
Wenn all diese Faktoren positiv verlaufen, könnte die US Börse in den kommenden Wochen eine deutliche Erholungsphase starten.
Nasdaq 100 Index Chart (H1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nvidia Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Micron Technology Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.