US Börsenstart: US-Börse erholt sich | Tech & Chips ziehen an

Nach mehreren turbulenten Handelstagen zeigen die US-Indizes heute eine deutliche Erholung. Besonders der Nasdaq 100 profitiert von starken Tech- und Halbleiterwerten. Micron erreicht ein neues Allzeithoch, während Nvidia erneut an dynamische Stärke anknüpft. Die US Börse reagiert zudem positiv auf politische und wirtschaftliche Impulse wie den neuen US-Schweiz-Handelsdeal sowie frische Fed-Signale.

🔑 Drei Key Takeaways

📈 Nasdaq 100 dreht ins Plus: Starke bullische Kerzen am Support bei 24.600 Punkten.

🚀 Micron & Nvidia ziehen wieder an: MU erreicht ein neues ATH, NVDA +1% mit starker Nachfrage vor den Earnings.

🤝 USA & Schweiz einigen sich: 200 Mrd. Dollar Investitionen – Zölle sinken von 39% auf 15%.

US-Börse heute: Erste kräftige Erholung nach mehreren Sell-Off-Tagen 📊✨

Die US-Indizes stabilisieren sich rund eine Stunde nach Handelsstart:

Nasdaq 100: starke Erholung

S&P 500: leicht im Plus

Dow Jones 30: moderat positiv

Russell 2000: ebenfalls fester

Auf dem Nasdaq 100-Chart stechen zwei kräftige bullische Kerzen hervor. Käufer verteidigen erneut die entscheidende Zone um 24.600 Punkte, was ein erstes Signal für eine potenzielle Trendwende ist.

Software- und Chip-Titel führen die Erholung an, nachdem sie zuletzt besonders stark unter Druck standen.

🧮 Wirtschaft & Politik: Wichtige Impulse für die Börse USA 🏛️💵

Schweiz investiert 200 Milliarden Dollar in die USA

Als Teil eines neuen Handelsabkommens sinken die US-Zölle für Schweizer Waren von 39% auf 15%.

➡️ Positiv für Handel, Industrie & Konsumentenpreise.

🏦 Fed-Mitglied Schmid: „Politik ist angemessen“

Keine neuen hawkishen Überraschungen.

➡️ Markt interpretiert dies als leicht unterstützend.

📅 Wieder planbare Daten: PCE-Inflation am 26. November

Nach der Wiederöffnung der Regierung veröffentlicht das Commerce Department wieder Daten.

Besonders relevant: PCE-Inflation – wichtigster Fed-Indikator.

🏢 Unternehmensnews: Große Bewegungen an der US Börse 🔔📈

🚀 Avadel Pharma (AVDL.US) +21%

Übernahmeangebot von H. Lundbeck A/S – bis zu 23 USD je Aktie.

💥 Cidara Therapeutics (CDTX.US) +104%

Merck kauft das Unternehmen für 9,2 Mrd. USD – einer der größten Biotech-Deals des Jahres.

📉 Krypto-Aktien im Sinkflug

MicroStrategy –5.8%

Coinbase –5%

Bitcoin fällt unter 100.000 USD → ETF-Abflüsse belasten.

👍 Gap Inc. (GAP.US) +1.4%

Jefferies hebt Rating auf „Buy“.

⚠️ Globant (GLOB.US) –3%

Solide Ergebnisse, aber vorsichtiger Ausblick.

🛒 Home Depot (HD.US) –1%

Stifel stuft Aktie herab → Kursziel von $440 auf $370 reduziert.

🔬 Scholar Rock (SRRK.US) +14%

Herstellerpartner erhält Re-Inspection-Zeitplan für 2025.

💡 AI-Aktien unter Druck

Palantir –5%

Crucial Wave –5%

Bloom Energy –8%

➡️ Markt hinterfragt Nachhaltigkeit des KI-Hypes.

🎫 StubHub –20%

Fehlende Guidance irritiert Investoren.

🌍 TripAdvisor (TRIP.US) + leicht

Upgrade von Mizuho auf „Neutral“.

🛫 US-Airlines schwach

Delta, United und American Airlines allesamt im Minus.

Shutdown-Folgen belasten Buchungen & Logistik.

📈 Nvidia Chartanalyse (D1) – Käufer verteidigen Schlüsselzone 🟠

Nvidia prallt erneut vom Bereich 185 USD ab – nahe der EMA50.

Die Aktie baut Stärke vor den Earnings am 19. November auf.

➡️ Technisches Bild bleibt bullish, sofern EMA50 hält.

🚀 Micron erreicht neues Allzeithoch – DRAM-Boom treibt Rally 📊💾

Morgan Stanley erhöht Kursziel massiv von $220 → $325.

Grund:

DDR5-Preise verdreifachen sich in nur einem Monat

AI-Rechenzentren binden Großteil der globalen DRAM-Produktion

HBM-Nachfrage explodiert

Die Bank sieht Micron in einer extrem starken Position:

➡️ Hohe Margen, Rekordgewinne, strukturell steigende Nachfrage.

Selbst nach +180% YTD sei die Rally laut Morgan Stanley nicht vorbei.

🧾 Fazit: Die US Börse stabilisiert sich – Tech & Chips senden erste Erholungssignale 📊🌟

Die heutige Sitzung zeigt eine klare Botschaft:

Tech & Chips führen eine mögliche Stabilisierung an – aber Risiko bleibt hoch.

Die wichtigsten Treiber für den weiteren Verlauf:

PCE-Inflation am 26. November

Nvidia Earnings am 19. November

Politische Entwicklung in Washington

Kryptomarkt-Stabilität

Wenn all diese Faktoren positiv verlaufen, könnte die US Börse in den kommenden Wochen eine deutliche Erholungsphase starten.

Nasdaq 100 Index Chart (H1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nvidia Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Micron Technology Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

