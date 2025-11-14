Börse USA: Starke Q3-Bilanzsaison trotz Korrektur

Das Wichtigste in Kürze 82% der S&P-500-Unternehmen schlagen EPS-Erwartungen

Gewinnwachstum Q3

Umsatzwachstum +8,3%

Die laufende Korrektur an der Börse USA sorgt für Druck auf die großen Indizes. Dennoch zeigt die Q3-Earnings-Saison ein ausgesprochen robustes Bild der US-Unternehmen: Rekordhohe Gewinnüberraschungen, steigende Umsätze und das vierte Quartal in Folge mit zweistelligem Gewinnwachstum. Die neuesten Daten von FactSet bestätigen: Die Unternehmensgewinne der USA bleiben trotz makroökonomischer Sorgen außergewöhnlich stark. 🔑 Drei Key Takeaways 📌 82% der S&P-500-Unternehmen schlagen EPS-Erwartungen – einer der stärksten Werte seit 2021.

🚀 Gewinnwachstum Q3: +13,1% YoY – viertes Quartal in Folge zweistellige Zuwächse.

📊 Umsatzwachstum +8,3% YoY – stärkster Anstieg seit Q3 2022, alle 11 Sektoren im Plus. 🧮 Börse USA: Q3-Saison übertrifft Erwartungen deutlich 📊🔥 🌟 Starke Q3-Berichtssaison 91% der S&P-500-Unternehmen haben bereits berichtet

82% übertreffen die Gewinnschätzungen

77% schlagen die Umsatzerwartungen ➡️ Beide Werte liegen deutlich über den 5- und 10-Jahres-Durchschnittswerten der US-Börse. 🚀 Gewinne steigen schneller als erwartet Die S&P-500-Gewinne sollen laut FactSet um 13,1% im Jahresvergleich steigen. Ursprüngliche Schätzung Ende September: +7,9%

Vor einer Woche: +10,7% 👉 Das ist das 4. Quartal in Folge mit zweistelligem Gewinnwachstum und das 9. Quartal in Folge mit positivem EPS-Wachstum. Treiber der positiven Gewinnüberraschungen: Industrials

Financials

Health Care Hauptbremsklotz: Communication Services 📈 Umsatzwachstum breiter und stärker als erwartet 77% übertreffen Umsatzschätzungen

Umsatzüberraschungen insgesamt: +2,1%

Blended Revenue Growth Q3: +8,3% → stärkster Wert seit Q3 2022 Und das Besondere:

➡️ Alle 11 Sektoren verzeichnen Umsatzwachstum! Die größten Umsatzbeiträge kommen von: Information Technology

Health Care

Communication Services 🥇 EPS-Überraschungen: Diese Sektoren glänzen am stärksten ✨📊 📈 Sektoren mit den höchsten EPS-Beat-Raten: Health Care: 93%

Consumer Staples: 93%

Information Technology: 92%

Financials: 89% 📉 Schwächster Sektor: Communication Services: 62% 🎯 Größte positive Gewinnüberraschungen: Industrials: +15,6% über Erwartung Beispiele: Southwest Airlines → $0.11 vs. –$0.04

Uber → $3.11 vs. $0.69

UPS → $1.74 vs. $1.29 🔮 Ausblick: Setzt sich der positive Trend fort? Analystenerwartungen für die kommenden Quartale: Q4 2025: +7.5%

Q1 2026: +11.8%

Q2 2026: +12.7%

Ganzes Jahr 2025: +11.6% ➡️ Das Momentum bleibt klar positiv – auch wenn die Bewertungen hoch sind. 📊 Bewertung der Börse USA: P/E bleibt über dem Durchschnitt Der S&P 500 handelt aktuell bei einem Forward-P/E von 22,7. Zum Vergleich: 5-Jahres-Durchschnitt: 20,0

10-Jahres-Durchschnitt: 18,6 👉 Die Börse USA bleibt teuer bewertet – aber die starken Earnings rechtfertigen einen Großteil der Prämie. 🧾 Fazit: Die US-Börse schwächelt – aber die Unternehmen liefern Rekordergebnisse 📉📈 Trotz Kurskorrektur bleibt die fundamentale Lage der US-Unternehmen extrem robust: Die Gewinnqualität ist hoch

Umsatzwachstum ist breit abgestützt

Überraschungsraten sind überdurchschnittlich

