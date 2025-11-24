Das Wichtigste in Kürze Die Bayer-Aktie ist heute Tagesgewinner im DAX!

Über 10% plus im Aktienkurs

Kurs wieder über 30 Euro!

Bayer Aktie legt zweistellig zu: Durchbruch in der Schlaganfallprävention sorgt für Kurssprung Die Bayer Aktie (BAYN.DE) hat heute einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 10 % verzeichnet und erreichte zeitweise sogar ein Plus von 11,5 %. Mit einem Tageshoch von 30 Euro notiert die Bayer Aktie so hoch wie seit September 2024 nicht mehr. Der Börsenwert des Unternehmens stieg um rund 3 Milliarden Euro, nachdem Bayer positive Studiendaten zur Schlaganfallprävention veröffentlichte. ► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN OCEANIC-STROKE-Studie: Asundexian erzielt historischen Erfolg Der Kurssprung der Bayer Aktie ist vor allem auf die erfolgreichen Ergebnisse der Phase-III-Studie OCEANIC-STROKE zurückzuführen. Das Medikament Asundexian (50 mg, einmal täglich in Kombination mit Standard-Thrombozytentherapie) ist der erste Faktor-XIa-Hemmer, der eine Phase-III-Studie erfolgreich durchlaufen hat. Die Studie zeigte: Signifikante Reduktion wiederkehrender ischämischer Schlaganfälle

Kein erhöhtes Risiko schwerer Blutungen Dieser medizinische Durchbruch ist besonders bedeutsam, weil Asundexian vor zwei Jahren in der Studie OCEANIC-AF bei Vorhofflimmern noch gescheitert war. Für die Bayer Aktie ist der nun erzielte Erfolg ein starker psychologischer Katalysator. Asundexian: Milliardenpotenzial stärkt die Bayer Aktie Analysten von Jefferies bezeichnen das Ergebnis als „wesentliches Ereignis zur Risikominderung“ für das Bayer-Portfolio. Die Hemmung des Faktors XIa gilt als neuartiger, differenzierter Ansatz der Antikoagulation. Schätzungen zufolge besitzt Asundexian das Potenzial für: > 1 Milliarde USD Jahresumsatz

in optimistischen Szenarien sogar bis zu 3 Milliarden Euro Zudem hat das Medikament bereits den Fast-Track-Status der FDA erhalten, was den Zulassungsprozess beschleunigt. Für CEO Bill Anderson ist dies eine zentrale Chance, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und das Pharmawachstum neu zu beleben – ein wichtiger Faktor für die mittel- bis langfristige Entwicklung der Bayer Aktie. Technische Analyse: Bayer Aktie bleibt im Aufwärtstrend Der RSI der Bayer Aktie ist mit einem 14-Tage-Wert von rund 70 Punkten an die Schwelle zum überkauften Bereich zurückgekehrt. Dennoch befindet sich der Titel weiterhin in einem starken langfristigen Aufwärtstrend, den die positiven Studiendaten zusätzlich stützen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die heutigen Gewinne sind beträchtlich, wobei der RSI auf einen 14-Tage-Durchschnitt von rund 70 Punkten zurückgekehrt ist. Das Unternehmen befindet sich jedoch weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend, und die positiven Nachrichten verlängern diese Entwicklung.

