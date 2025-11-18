Beiersdorf Prognose 2025: Aktie im Fokus – Wachstumsziele gesenkt & Chartanalyse

- Gesenkter Ausblick belastet Aktie
Der Beiersdorf Konzern hat die Aussichten und die Prognosen für Segment Consumer das laufende Jahr weiter gesenkt, für den Bereich Tesa bestätigt. Der Bereich Consumer ist für Beiersdorf das größere der Segmente im Portfolio. In den ersten neun Monaten hat der Konzern einen Umsatz von 7,54 Mrd. EUR erwirtschaften können.
✅ Drei Key Takeaways
-
Gesenkter Ausblick belastet Aktie: Die Beiersdorf Prognose wurde im Consumer-Segment für 2024 und 2025 reduziert – sowohl beim Wachstum als auch bei der EBIT-Marge.
-
Chartbild bleibt bärisch: Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart dominiert Schwäche. Erst ein Schlusskurs über SMA20/SMA50 und später über der SMA200 würde das Bild aufhellen.
-
Höheres Abwärtsrisiko: Mit klaren Unterseiten-Zielen und verhaltenen Erholungen bleibt die Beiersdorf Aktie im Fokus einer seitwärts/abwärts gerichteten Entwicklung.
Die Beiersdorf-Aktie steht derzeit deutlich im Fokus der Anleger. Der Konzern hat seine Prognose für das Segment Consumer weiter gesenkt – ein Bereich, der maßgeblich zum Gesamtumsatz beiträgt. Während die Erwartungen für Tesa bestätigt wurden, rechnet Beiersdorf für das laufende Geschäftsjahr insgesamt mit gedämpfterem Wachstum.
In den ersten neun Monaten erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,54 Mrd. EUR. Damit bleibt das Unternehmen weiterhin solide aufgestellt, jedoch belasten schwächere Märkte und eine geringere Nachfrage das Wachstum.
Fundamentaldaten der Beiersdorf-Aktie
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Preis
|90,20 EUR
|Marktkapitalisierung
|19,68 Mrd. EUR
|Umsatz 2024
|9,85 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote (2024)
|64,97 %
|KGV 2025*
|15,98
|4-Wochen-Performance
|+0,95 %
|Bewertung
|leicht überbewertet
|Dividendenrendite 2025*
|1,10 %
|Branche
|Drogerie & Kosmetik
* Prognose
Parkettgeflüster: Hintergründe zur gesenkten Beiersdorf Prognose
Im dritten Quartal zeigte sich der globale Hautpflegemarkt schwächer, insbesondere im Export in Schwellenländer. Entsprechend reduzierte Beiersdorf seine Wachstumsprognose für 2024 von 3 % auf 2,5 %.
Auch die Beiersdorf Prognose 2025 für das Segment Consumer wurde herabgestuft:
– statt 3–4 % erwartet der Konzern nun nur noch 2,5 % organisches Wachstum.
– Die EBIT-Marge im Consumer-Bereich soll 20 Basispunkte über Vorjahr liegen (zuvor: 50 Basispunkte).
Tesa bleibt dagegen im Rahmen der bisherigen Erwartungen.
Beiersdorf erwirtschaftete im dritten Quartal 2,35 Mrd. EUR Umsatz (+1,7 % im Jahresvergleich). Nach neun Monaten liegt das organische Wachstum 2025 bei 2,0 % und der Umsatz bei 7,54 Mrd. EUR.
Chartanalyse – Beiersdorf Aktie im Fokus
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tageschart: Weiterhin bärisches Bild
Nachdem die Aktie ihr Jahreshoch bei 137,70 EUR im März erreicht hatte, setzte ein deutlicher Abverkauf ein. Zwischenzeitliche Erholungen wurden immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt.
Aktuelle charttechnische Kernpunkte:
-
Kurs scheitert mehrfach an SMA20 (93,14 EUR) und SMA50 (92,22 EUR)
-
Rückfall unter beide Linien zeigt fehlende Dynamik
-
Die Aktie tut sich schwer, nachhaltig über SMA20/SMA50 zu steigen
-
Solange der Schlusskurs unter der SMA50 bleibt, bleibt das Chartbild bärisch
Mögliche Anlaufziele nach unten:
– 87,02 EUR
– 85,54 EUR
– 81,80 EUR
Potenzielle Entspannung:
Ein nachhaltiger Schlusskurs über der SMA20 wäre das erste positive Signal. Erst dann wäre ein Anstieg Richtung GAP-Close bei 106,15 EUR realistisch.
Einschätzung Tageschart – Prognose: bärisch
-
Bull-Szenario: 40 %
-
Bear-Szenario: 60 %
4-Stunden-Chart: Schwäche dominiert weiterhin
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein ähnliches Bild:
-
Erholungen laufen regelmäßig an der SMA200 (94,04 EUR) aus
-
Die Aktie notiert erneut klar unter SMA20/SMA50
-
Dynamik fehlt, um über die Durchschnittslinien zu steigen
-
Selbst ein Überwinden von SMA20/SMA50 löst das größere Problem (SMA200) nicht
-
Ein nachhaltiger Break über die SMA200 wäre erforderlich, um das Chartbild aufzuhellen
Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch
-
Bull-Szenario: 35 %
-
Bear-Szenario: 65 %
Wichtige Unterstützungen & Widerstände
Widerstände:
91,00 · 92,22 · 92,57 · 92,64 · 92,67 · 93,14 · 93,37 · 103,03 · 106,15 (GAP) · 115,60 (GAP) · 127,40
Unterstützungen:
88,44 · 87,02 · 85,54 · 81,80
Fazit: Beiersdorf Prognose belastet – Aktie im Fokus mit Abwärtsrisiken
Die gesenkte Beiersdorf Prognose sorgt weiterhin für Druck auf die Aktie. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart dominiert ein bärisches Bild. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über SMA20/SMA50 – und vor allem über die SMA200 – könnte das technische Bild stabilisieren.
Bis dahin bleibt die Beiersdorf-Aktie im Fokus eines eher seitwärts bis abwärts gerichteten Marktszenarios.
FAQ – Beiersdorf Prognose & Aktie im Fokus
Was ist die aktuelle Beiersdorf Prognose für 2025?
Beiersdorf erwartet für 2025 im Consumer-Segment nur noch 2,5 % organisches Wachstum statt der zuvor prognostizierten 3–4 %. Auch die EBIT-Marge wurde leicht nach unten angepasst.
Warum wurde die Beiersdorf Prognose gesenkt?
Der Hautpflegemarkt schwächte sich im dritten Quartal ab, insbesondere beim Export in Schwellenländer. Dies führte zu einer Reduzierung der Wachstums- und Margenziele im Consumer-Bereich.
Wie entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie aktuell?
Die Aktie befindet sich in einem bärischen Trend. Sie scheitert mehrfach an der SMA20/SMA50 und zeigt anhaltende Schwäche im Chartbild.
Welche Kursziele sind auf der Unterseite relevant?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 87,02 EUR, 85,54 EUR und 81,80 EUR. Solange die Aktie darunter bleibt, überwiegen die Abwärtsrisiken.
Was wäre ein positives Signal für die Beiersdorf-Aktie?
Ein nachhaltiger Tagesschluss über der SMA20 – später auch ein Bruch über die SMA200 – könnte das Chartbild aufhellen und Potenzial bis zum GAP-Close bei 106,15 EUR freisetzen.
Wie ist der kurzfristige Ausblick?
Kurzfristig rechnet die Analyse mit einer seitwärts/abwärts gerichteten Entwicklung. Die Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario liegt bei 65 %.
Ist die Beiersdorf-Aktie überbewertet?
Ja, laut Fundamentaldaten gilt Beiersdorf derzeit als leicht überbewertet bei einem KGV 2025 von rund 16.
