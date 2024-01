Bitcoin befindet sich in der Zone von 47.000 US-Dollar 📊 Top-US-Anwälte, die von Gasparino zitiert werden, kommentieren Genslers Aussage

Bitcoin hat erneut die starke Widerstandszone von 47.000 US-Dollar erreicht, kurz vor der finalen SEC-Entscheidung ĂĽber die Ark Invest und 21Shares Spot Bitcoin ETFs, die morgen stattfinden wird. Der CIO von Valkyrie signalisierte eine 95%ige Wahrscheinlichkeit fĂĽr die Genehmigung des Spot-ETFs, und der Reporter von Fox Business, Charles Gasparino, zitierte anonyme Quellen in fĂĽhrenden US-Wertpapierrechtsanwälten, die mit der SEC zusammenarbeiten. Gemäß Gasparinos Aussage könnten die jĂĽngsten Warnungen der SEC-Vorsitzenden, Gary Gensler, vor kurzem eine VorankĂĽndigung fĂĽr die bevorstehende Genehmigung des Spot Bitcoin ETFs sein und sollten von den Anlegern als Warnung betrachtet werden, da dies das ist, was die SEC als Behörde normalerweise tut. Gensler signalisierte, dass Bitcoin ein spekulatives, volatiles Asset ist, und andere digitale Assets "nicht dasselbe wie BTC" sind. Der SEC-Vorsitzende deutete auch an, dass Regierungen regulatorische Schritte unternehmen könnten, die sich nachteilig auf Bitcoin auswirken, und dass das Krypto-Ă–kosystem "von Gesetzesbrechern" bevölkert wurde. Auf der anderen Seite könnten Genslers Kommentare auch darauf hindeuten, dass die Behörde nach wie vor skeptisch gegenĂĽber Bitcoin als sowohl spekulativem als auch transaktionsbasiertem Asset ist. Die SEC hat keine Stellungnahme zu Spekulationen ĂĽber die endgĂĽltige Entscheidung zum Bitcoin ETF abgegeben, und theoretisch könnte sie immer noch negativ fĂĽr Emittenten ausfallen, aber in diesem Fall sollte der Grund ein anderer sein als zuvor von den Regulierungsbehörden genannt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB UND JETZT AUCH NOCH ZINSEN! Guthabenzinsen direkt auf dem Handelskonto.Â

